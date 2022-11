SKANDAL TRESE KRALJEVSKI DVOR! Princ se napio, pa pokušao da POLJUBI snaju u usta, a ovaj incident je počeo da razara PORODICU

Poslednjih nedelja otkako je danska kraljica Margareta II odlučila da svojim unucima oduzme kraljevske titule prinčeva i princeza, dosta se piše o sukobu na danskom dvoru.

Nakon što nas je godinama intrigirale svađe i prepirke britanskog dvora, napokon se još jedna monarhija Evrope uključila sa svojim skandalima i počela da popunjava naslove tabloida.

Naime, kraljica je oduzela titule prinčeva i princeza svojim unucima, deci svog mlađeg sina princa Joakima. To je izazvalo buru u javnosti, a čak je i sam Joakim rekao kako je šokiran tom odlukom i da njegovu najmlađu kćerkicu Atinu zbog bakinog ponašanja čak i zlostavljaju u školi. Međutim, da li je to stvaran razlog sukoba koji potresa dansku kraljevsku palatu?

Prema pisanju stranih medija, iza svega bi se mogao skrivati jedan drugi razlog. Naime, izvori tvrde da je zapravo konflikt u porodici započeo zbog zaljubljenosti princa Joakima u svoju snaju, princezu Mari, a koja je udata za njegovog brata Frederika. Navodno je Joakim išao čak toliko daleko da je Mari pokušao da zavede na jednoj gala večeri, a njegovo ponašanje izazvalo razdor u porodici.

Prema svemu sudeći, mlađi brat prestolonaslednika princa Frederika, Joakim, pokušao je u stanju zaljubljenosti i pod uticajem alkohola da "oduzme" ženu i to naočigled dvora. Na jednoj gala večeri se mnogo napio i pokušao da poljubi Mari i to u usta, na šta je ona zbunjeno reagovala, a sve su primetili ostali članovi porodice i tako je došlo do velikog sukoba između braće.

Da podsetimo, ovo nije prvi put da se čuju glasine o tome da Joakim voli Mari (Mary), koja bi jednog dana trebalo da bude kraljica. Naime, nakon što je princ Frederik oženio 2004. danski tabloidi su se raspisali kako je Joakim smrtno zaljubljen u ženu svog brata, a nije mu pomoglo ni to što je tri godine kasnije sam verio francusku princezu istog imena - Mari (Marie), piše Story.hr.

Mari, danas majka četvero Joakimove dece, čak i fizički jako liči na princezu Mari pa su mnogi odmah rekli kako je princ pokušao da zaleči srce pronašavši kopiju svoje ljubljene – ali čini se kako nije uspeo u naumu.

Kako stvari stoje, situacija je postala toliko neuprijatna da je kraljica Margareta morala da pozve svoje sinove na razgovor i celu situaciju verbalno razreši i da upozori mlađeg sina na njegovo ponašanje. Sada mnogi misle kako je kraljica odlučila još jednom da kazni sina, i to preko njegove dece, tako što im je oduzela kraljevske titule.

Iako je izgovor za to taj da se troškovi Krune moraju smanjiti, mnogi sada misle da je to samo strategija kako ukloniti Joakima i njegovu porodicu s dvora i na kraju ga odvojiti od njegove ljubljene Mari koja mu čini se nikako nije suđena.

