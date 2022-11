MUŠKARCE MENJALA KAO ČARAPE, ĆERKA JE SE ODREKLA: Zvali je "ružno pače" i najvećom GREŠNICOM Holivuda, a sva 4 muža je VARALA!

Glumica Beti Dejvis je preminula 6. oktobra 1989. godine. Žena koju su u njenoj karijeri nazivali najvećom grešnicom Holivuda, buntovnicom i promiskuitetnom divom koja je menjala muškarce kao čarape - a mnogo toga je i bilo tačno.

foto: Profimedia

Danas je pamtimo kao ikonu starog zlatnog doba Holivuda, atipičnu glumicu nesvakidašnjeg izgleda koja je blistala na filmskom platnu i razarala moćnim izvođenjem. Njen turbulentni i skandalima ispunjen život nikog nije ostavljao ravnodušnim.

Prgava od samog starta

Beti je debitovala pred kamerama 1931., a od tada do kraja karijere je snimila oko stotinu filmova, čak 11 puta je bila nominirana za Oskara, a dva puta ga je i osvojila. Među njenim najpoznatijim filmovima su "Ljudski okovi", "Mračna pobeda", "Pismo", "Male lisice" , "Sve o Evi" i "Šta se dogodilo s Bejbi Džejn?".

Zapravo se Beti proslavila ulogama energičnih žena, hrabrih heroina koje se nisu bojale muškaraca i želele su da menjaju društvo oko sebe - a takva je bila i ona sama u stvarnom životu. Nikada se nije obazirala na pisanje tabloida ni društvene norme, želela je da živi kako njoj odgovara pa je to i činila. Bila je prgava, britkog jezika i jako inteligentna, a mnogi su je se muškarci bojali. Drugi pak nisu mogli da joj odole.

foto: Profimedia

Turbulentno detinjstvo

No, krenimo redom - od detinjstva ove velike glumice. Naime, Rut Elizabet Dejvis, buduća Beti Dejvis, prvo je dete mladića iz imućne porodice i studenta prava na Harvardu.

Rođena je 5. aprila 1908. u gradiću Luvelu, a dve godine kasnije dobila je sestru Barbaru Harijet Dejvis, koju su roditelji zvali Bobi.

Otac se posle diplomiranja zaposlio u bostonskoj firmi "United Shoe Machinery Corporation" i sve je više boravio u kancelariji, posvećujući porodici malo vremena. Istovremeno joj se majka Rut, koja je pre udaje imala glumačke ambicije, počela da se bavi fotografijom, tražeći u njoj smisao života. S druge strane, Rut Elizabet je odmalena pokazivala neukrotivu volju i činila sve da uvek bude u centru pažnje, pa je već u osnovnoj školi bila agresivno i svojeglavo dete.

foto: Profimedia

Bogatu idilu ove porodicu koja je živela raskošnim životom prekinula je tragedija – Betina sestra Bobi je sa sedam godina duševno obolela. Istovremeno, Betin otac napustio je porodicu zbog druge žene, pa se majka s dve devojčice preselila u Njujork i morala je da se zaposli - a devojke više nisu živele životima bogataša.

Bahata zavodnica

Beti se u srednjoj školi isticala oholim držanjem i samosvešću. Bila je prava koketa, očarala je mnoge, među ostalima - Džordža Danama čiji je otac bio direktor firme "Standard Steel Motor Car" iz Bostona. Beti je bila oduševljena što joj piše ljubavna pisma, ali to je nije sprečavalo da pažnju poklanja i drugim momcima iz škole. To će biti njeno tipično ponašanje koje će je pratiti do kraja života, piše Story.hr.

Posle mature želela je da se školuje za glumicu, ali se otac tome usprotivio i odbio da joj da novac. Smatrao je da ona treba što pre da nađe dobrog mladića i da se uda. O njoj, kao ni o drugoj kćerki iz braka, nimalo nije brinuo, što je pokazao i u testamentu: sve je ostavio drugoj supruzi. Ali, zato je Betina majka Rut odlučila da pomogne ćerki u glumačkoj karijeri.

Iako je trenutku odluke da se baci u glumu bila verena sa studentom sa Jejla, to je nije sprečilo u naumu. Napustila ga je i dobila stipendiju za školu dramske umetnosti "John Murray Anderson-Robert Milton".

foto: Profimedia

Početkom 1928. ponuđena joj je i prva uloga, u predstavi "The Earth Between", u pozorištu "Provincetown". Međutim, premijera se stalno odlagala pa je Beti prešla u pozorište "Temple", koje je vodio budući slavni holivudski reditelj Džordž Cukor. Ali, uskoro je dobila otkaz jer je odbila udvaranje Cukorovog poslovnog partnera. Ubrzo posle toga se ponovno verila, ovog puta s mladim biznismenom Čarlsom H. Enslijem.

Karijera na prvom mestu

No, iako je opet planirala da stupi u brak, to se nije dogodilo. Čarls je ostavio videvši da joj on nikada neće biti na prvom mestu, jer je Beti vodila brigu samo o karijeri. Posle uspelih nastupa u predstavama "Divlja patka" i "Razbijeni tanjiri", Beti su pozvali u Holivud. Zapazio je producent Semjuel Goldvin i predložio joj da dođe na audiciju za film "Raffles". Ulogu nije dobila, ali je to nije obeshrabrilo: odlučila je da pričeka svoju drugu priliku u Holivudu.

Beti se tad prijavila na audiciju za film "Podeljena kuća" u režiji Vilijama Vajlera. Pretpostavila je da će lakše dobiti ulogu ako istakne sve svoje ženske atribute pa se pažljivo doterala i našminkala, a bujne grudi je otkrila dubokim dekolteom. Međutim, postigla je suprotno. Vajler je samo letimice pogledao prokomentiravši nešto o devojkama koje pokazuju grudi kako bi dobile ulogu. Tek u jesen 1931. ukazala joj se prava prilika – uloga u filmu "Čovek koji je igrao boga" studija "Warner Brothers".

Zanemarivši poniženje koje je doživjela na audiciji kod Vajlera, za svoju prvu holivudsku zabavu, na dočeku Nove 1932, Beti je odlučila da bude glamurozna i izazovna pa je odabrala haljinu u kojoj je tako izgledala.

foto: Profimedia

Stajling joj je bio pun pogodak – izazvala je utisak kakav je i želela, ali s tim ipak nije znala da se nosi. U jednom trenutku prišao joj je glumac Daglas Ferbanks Junior, suprug Džoan Kraford, zgrabio je za grudi i rekao: "Nisu loše." Užasnuta, Beti je smesta pozvala majku da dođe po nju.

Prvi brak - i abortus

Majka, koja ju je dotad uspešno upozoravala da nevinost čuva za brak, sve je više strahovala da će Beti u Holivudu popustiti izazovima, pa ju je savetovala da se uda. Najprikladniji kandidat učinio im se Harmon Nelson, dobroćudni mladić s kojim je bila u vezi u Njujorku. Nagovorila je Beti da mu se ponovno javi, počeli su da se viđaju i on ju je, naravno, zaprosio. Venčali su se 18. avgusta 1932. Tako je dobroćudni Harmon postao njen prvi suprug.

Međutim, on ni karakterom ni ambicijom nije bio dorastao supruzi. Počela je da ga vara, vređa i ponižava, a s užasom je 1934. otkrila da je trudna. Nije ni trenutka čekala već je odmah pošla u potragu za nekim ko će joj napraviti ilegalni prekid trudnoće. Kada se rešila deteta, ostavila je supruga i odlučila da se posveti karijeri.

Podredivši sve karijeri, vrlo upečatljivo je odigrala lik Mildred Rodžers u melodrami "Ljudski okovi", i 1935. prvi put bila nominovana za Oskara. Nije ga osvojila tada, nego dve godine kasnije, za ulogu u filmu "Opasna".

Sedam godina posle prvog susreta sa rediteljem Vilijamom Vajlerom, kad je s prezirom odbio Beti, ponovno se našla u njegovom društvu. Ali, umesto netrpeljivosti, između njih se rodila ljubav. Beti se zaljubila poput tinejdžerke, ne shvatajući da je njemu to samo prolazna avantura. U januaru 1938, pred kraj snimanja filma, Beti e otkrila da je ponovo trudna. Ne rekavši ništa ni Vajleru, ni svom još uvek zakonitom mužu Nelsonu, opet je abortirala. A kad je snimanje završeno, prekinula je s rediteljem.

foto: Profimedia

Razočarana tom vezom, Beti je zaborav potražila u prolaznim avanturama. Poslije Vajlera, sredinom 1938., bacila se u zagrljaj milionera i filmskog reditelja Hauarda Hjuza, a dok je snimala film "Mračna pobeda", popustila je udvaranju svog partnera Džordža Brenta. U to doba je i njen suprug postao svestan kako njihov brak nema budućnosti pa joj je dopustio da se i formalno razvedu 1939. Do tada su samo živeli razdvojeno.

Kraljica kratkih romansi

Posle razvoda, Beti je otišla na odmor u Novu Englesku, gde je upoznala tridesetjednogodišnjeg Artura Ostina Farnsvorta, pomoćnika direktora hotela "Pecket’s Inn", u kom je odsela. Svid2o joj se mladi hotelijer, ali ne dovoljno da bi mu u vezi koju su odmah započeli - bila verna. Na snimanju filma "All This and Heaven Too" imala je kratku avanturu s rediteljem Anatolom Litvakom, a pre nego što je snimanje završeno, zavela je i Boba, publicistu "Warner Brothers".

Tad se, potpuno neočekivano za sve koji su je poznavali, 31. decembra 1940, udala za Farnsvorta.

Međutim, brak je bio unapred osuđen na propast. Znajući da ga vara, Farnsvort se opijao i tukao je, a ona ga je ismejavala i varala kad god je bila u prilici. Postala je znana i kao velika glumica nepodnošljivog karaktera. Seksualnošću je zavodila sve koje je stigla, a nije se libila da preko kreveta traži uloge i izvoljeva promene scenarija.

foto: Profimedia

Tako je na snimanju filma "Stara poznanica" pokušala da nagovori mladog redatelja Vinsenta Šermana da promeni nešto u scenariju, ali on je nije poslušao. Beti ga je, odlučna u nameri da bude po njenom, tada zavela, što joj nije bilo lako jer je imao i ženu, a i zanosnu ljubavnicu – Džoun Kraford. Ipak je uspela da ga odvuče u krevet, a posle ga je ucenjivala da će obavestiti njegovu suprugu o tome ako ne prihvati njene zahteve za promene u scenariju. I naravno, poslušao ju je.

Kod kuće više nije imala problema s ljubomornim mužem jer je, nakon što je Farnsvort 1943. umro pod nerazjašnjenim okolnostima, bila i formalno slobodna. Posle kratke ljubavne afere s Luisom Rajlijem, imućnim trgovcem nekretninama, koji je u to doba služio vojsku kao narednik, Beti se, u trideset sedmoj godini, zaljubila u mišićavog, sedam godina mlađeg Vilijama Granta Šerija iz ratne mornarice, kog je upoznala dok je bio na dopustu. U novembru 1945. postao joj je treći suprug.

foto: Profimedia

Jedan brak gori od drugoga

Tokom petogodišnjeg braka, ispunjenog nasiljem i žestokim svađama, Beti je, u aprilu 1947., carskim rezom rodila devojčicu Barbaru. Roditeljske svađe ostavile su trajne posledice na Barbaru, koja je posle njihovog razvoda odrasla u povučenu, stidljivu i nesigurnu devojčicu. Do konačnog razlaza došlo je 1950, tokom snimanja "Sve o Evi", kultnom Betinom filmu.

Beti je na setu upoznala Garija Merila. Skandal je izbio kad je Merilova supruga Barbara saznala da joj muž s filmskom partnerkom provodi burne noći, pa je zatražila razvod. Tada je i Šeri saznao da ga žena vara pa je i on podneo zahtev za razvod braka. Da ipak nije bila reč o prolaznoj avanturi, Beti i Meril su dokazali odlukom da nastave zajednički život - venčali su se 28. jula 1950. Ubrzo su usvojili devojčicu kojoj su dali ime Margo, a zatim i dečaka Majkla, piše Story.hr.

Sve se činilo idilično no Beti nije mogla protiv sebe – i ovog muža je varala. Ni Meril nije bio uzoran suprug: oboje su se opijali, svađali, vređali jedno drugo… Usprkos svemu tome, u braku su izdržali deset godina, a Meril se nešto kasnije oženio "boginjom ljubavi", glumicom Ritom Hejvort.

foto: Profimedia

Propast karijere i odnosa s ćerkom

Polako, ali sigurno, godine su prolazile, a Beti više nije bila toliko popularna. Morala se vratiti pozorišnim produkcijama na koje nije navikla - gde nisu želeli da je tretiraju kao veliku divu. Zbog toga u tom okruženju nije dugo ni izdržala.

Na kraju se početkom 1960-ih ponovno vratila na filmsko platno i pokupila nominaciju za Oskara u filmu "Šta se dogodilo sa Bejbi Džejn?’. Iako je kritika hvalila, publika je bila zasićena sa Beti, pa joj film dugoročno nije oživeo karijeru. Počeli su da joj nude samo male uloge u drugorazrednim filmovima, koje je morala da prihvata kako bi održala standard na koji je navikla, a i pomagala deci.

Tek tada, pred sam kraj karijere, Beti se okrenula porodici pa je odlučila da pažnju posveti ćerki Barbari. Međutim, ćerka joj je zamerala toliko toga da je jedva čekala da majku više u životu ne mora da vidi. Poslednjeg dana u godini 1963., u šesnaestoj godini, udala se za pet godina starijeg Džeremija Hajmana, potpredsednika kompanije "Seven Arts" koja je učestvovala u nastanku filma "Šta se dogodilo sa Bejbi Džejn?".

foto: Profimedia

Beti nije podnosila zeta jer je odvajao od ćerke, pa ga je na sve moguće načine pokušavala ocrniti pred njom. Ali, to joj nije uspelo. Barbara i Džeremi su više od pola veka bili u srećnom braku. Barbara se na kraju majke odrekla i to javno i rekla kako je sramota zbog njenog ponašanja.

foto: Profimedia

Ogorčena i besna na Holivud, Beti je postala autodestruktivna. Pušila je četiri kutije cigareta na dan, doručkovala votku sa sokom od narandže, u podne pila čašu votke s vodom, a u pet prelazila na viski s ledom. Na kraju je preminula 1989., a do smrti je ostala velika diva – nikada se nije obazirala na komentare drugih i svima je prkosila.

foto: Profimedia

Zvali su je "ružnim pačetom" Holivuda, jer nije bila tipična lepotica, a ona je zavela više muškaraca no što se može izbrojati, osvajala nagrade i postala ikona o kojoj se i danas piše i priča.

(Kurir.rs)

