OSVETA OSTAVLJENE ŽENE JE NAJSLAĐA! Muž je napustio posle 18 godina, okrenula novi list, a sad se OKREĆU za njom koliko je S*KSI

Za mnoge ljude raskidi su prilika za novi početak i promene. Ali jedna je žena otišla dalje od većine potpuno promenivši svoj život nakon razvoda.

Ema Šepard (42) nakon što se 2020. rastala od supruga s kojom je bila 18 godina se osećala "bezvrednom". Danas, dve godine kasnije, nakon što je pronašla unutarašnju sreću živi punim plućima.

Mama dvoje dece shvatila je da je došlo vreme da se pobrine za sebe nakon što je godine života provela brinući se za sve druge. Krenula je u teretanu, odbacila nezdravu ishranu, počela je da se sređuje i čak se pridružila Tinderu - preokrenuvši svoj život.

Ema, ​​socijalna radnica iz Blekpula, rekla je: 'Osećam se neverovatno, kao da lepota dolazi iznutra. Lebdim od sreće.'

- Pre sam uvek samo naporno radila i brinula se za sve ostale. Ali, jednog dana nakon razvoda shvatila sam da je došao red da se pobrinem za sebe. Izgledala sam staro, prazno i iscrpljeno, a sad je moj život bolji nego ikad. Ja sam srećna i izgledam potpuno drugačije - objasnila je.

Ema se venčala 2000. godine, u dobu od 22 godine. Mislila je da će biti u braku do kraja života, ali je veza počela da puca pre nekoliko godina, kaže.

Zatim se njen suprug u siječnju 2021. odselio, a razvod je okončan u oktobru iste godine. Ema kaže da je u početku bila potištena, ali nakon što je čula pesmu Roar od Keti Peri, odlučila je da krene dalje.

Prvo je promenila svoju garderobu, zamenivši svoje uobičajene crne pantalone suknjama, štiklama i jaknama i kaputima jarkih boja. Takođe je prvi put počela da nosi crveni ruž, a smanjila je i količinu cigareta koju dnevno popuši s 20 na 4.

Počela je da radi i dodatni posao dve večeri nedeljno kao konobarica u koktel baru i krenula je u teretanu gde diže tegove i vežba kardio vežbe čak pet puta nedeljno.

Ema kaže da je takođe promenila svoje prehrambene navike, zamenivši sendviče s jajima, čipsom i slaninom testeninom s piletinom i domaćim bolonjezom.

- Udala sam se za celi život. Bio je on, ćerke i posao. Osećala sam se kao da sam sve imala složeno, a onda je otišao. I to me je stvarno slomilo. Osećala sam se bezvredno, čak sam imala i napade panike - ispričala je.

- Nisam imala nimalo samopouzdanja i osećala sam se jako izolovano. Samo sam postojala, radila da platim račune i svaki dan je bio isti. Jednog sam se dana probudila i pomislila: 'Dolaziš iz porodice jakih žena, slobodna si i možeš da promeniš svoj život - ispričala je.

- Shvatila sam da mogu biti mnogo više. Danas sam nova osoba - dodala je.

- Ljudi kažu da izgledam neverovatno u poređenju sa tim kako sam pre izgledala, a ja mislim da je to posledica toga što sam srećna, stvarno srećna. Sad se celo vreme smešim . A ovo je samo početak - ispričala je Ema za britanski Mirror.

Ema nema novog partnera, ali traži ljubav na Tinderu - gde je privukla pažnju muškarca koji je tvrdio da je zvezda Love Islanda. Rekla je: 'Bilo je smešno što sam se svidela tipu s Love Islanda. Isprva ga nisam prepoznala, ali sam pomislila 'Definitivno moj tip muškarca' - rekla je.

- Shvatila sam to kad smo razgovarali preko Snepčeta i nakon što sam pogledala njegove videe. Slao mi je poruke govoreći kako sam lepa i da ne izgledam kao da imam 42 godine - ispričala je.

- Bilo je vrlo laskavo, šokirajuće i prilično smešno - dodala je.

(Kurir.rs)

