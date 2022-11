KAD JE ZATRUDNELA, NIJE ZNALA ČIJE JE DETE: Poznatu glumicu otac SILOVAO na dan venčanja, a onda su bili U VEZI još 10 godina

Opra Vinfri je u svoju emisiju godinama dovodila goste koji su otkrivali svoje najdublje i najpotresnije tajne, koje su javnost ostavljale bez teksta. Jedna priča posebno je ostala upamćena. Ispovest Mekenzi Filips, koja je bila dečija zvezda, zgrozila je i slomila srce svima.

U holivudskim krugovima Mekenzi Filips našla se zbog svog oca, Džona Filipsa, čuvenog muzičara iz tada poznatog benda "The Mamas & the Papas", a onda se pojavila u Američkim grafitima i dečjoj hit seriji "One Day at a Time".

Slavni Džon mnogima se činio kao dobroćudni roker, ali istina je bila sasvim suprotna, a Mekenzi je u ispovesti priznala da je upravo sa ocem bila u incestu. Tvrdila je kako je sve nastalo zbog problema sa drogom koji su imali i ona i njen otac.

- Veče pre mog venčanja, moj otac je došao odlučan da to spreči. Ja sam progutala gomilu tableta, a i tata je uzeo tonu svega i svačega. Na kraju sam se ja onesvestila na tatinom krevetu - rekla je Mekenzi.

- Moj otac je bio čovek koji nije znao za granice. Bio je pun ljubavi, a bolestan od droge. Probudila sam se te noći iz nesvesti i ustanovila da imam seksualni odnos sa sopstvenim ocem. Da li se to događalo i pre? Ne znam. Samo znam da sam tada prvi put toga bila svesna. Na trenutak sam bila u svom telu, u toj užasnoj istini, a onda skliznula nazad u nesvest - rekla je i šokirala svet.

Otac joj je preminuo osam godina pre nego što je skandalozne informacije odlučila javno da ispriča, a danas žali što je to učinila na takav način.

- Jednom kada je naša tajna izašla na videlo, sve je izmaklo kontroli. Ali, jedino što bih zapravo promenila je način na koji je moja porodica za sve saznala. Trebalo je da ih bolje pripremim da ću sve ovo da objavim - rekla je jednom.

U svojoj autobiografiji Mekenzi je opisala i turbulentno detinjstvo, a i priznala je kako joj je otac ponudio kokain kada joj je bilo samo 11 godina. Kako je i sama izjavila, u seksualnoj vezi su bili punih deset godina, a prekinula je nakon što je ostala trudna. Nije bila sigurna ko je otac deteta, a upravo joj je tata platio abortus.

Ona je u jednom intervjuu otkrila da je biseksualka, a kada ju je Jontef krunisao kao "gej ikonu", glumica je rekla:

- Volim to i takođe volim što sam tokom svog života živela na obe strane zavese. Imala sam momke, imala sam devojke tokom celog života. Nisam ni jedno ni drugo. Volim našu gej zajednicu - rekla je glumica tada.

