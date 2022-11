MANEKENKA HITNO PRIMLJENA U BOLNICU! Slike njenih leđa sa flasterima OBIŠLE SVET i zabrinule FANOVE: Još se ne zna šta joj je!

Bela Hadid je hitno hospitalizovana nakon što je imala nekoliko teških dana na poslu, a tačan razlog smeštanja u bolnisu još uvek nije poznat.

Na osnovu pisanja stranih medija, pretpostavlja se da se njeno stanje zakomplikovalo jer je manekenka svaki dan na pisti još od Nedelje mode koja je počela u septembru.

Bela neprestano juri na snimanja zbog kojih maltene gladuje, pa je pitanje da li se pridržava ishrane koju mora da praktikuje. Čini se da su umor i stres odradili svoje, a pojedini izvori kažu da "ništa nije jela, osim što je konzumirala cigarete".

Bela je zabrinula svoje fanove fotografijama iz bolničkog kreveta. Slikala je leđa sa zalepljenim trakama koje se koriste za snižavanje visoke temperature i ublažavanje bolova izazvanih infekcijom. Bela se inače bori sa lajmskom bolešću, koja nastaje ubodom zaraženog krpelja. Ubod krpelja je najčešći način zaražavanja, a infekcija može nastati preko konjuktiva ili mikropovreda koje nastaju posle destrukcije krpelja i iritacije kože njegovim sadržajem.

Bela je otkrila da joj je bolest dijagnostikovana kada je imala 14 godina i priznala da joj onemogućava svakodnevno funkcionisanje. Jednom prilikom je objasnila da se svakog dana suočava sa nizom neprijatnosti - aritmijom srca, promenama raspoloženja, bolovima u zglobovima, znojenjem, mučninom, nesanicom, glavoboljom, teskobom i zbunjenošću.

- Svaki dan bih znala da osetim i po desetak od ovih simptoma i to od 14. godine. Sve je postalo još teže kad sam napunila 18. Ovo je ono što svakodnevno trpimo. Bez leka. To je toliko uticalo na moje pamćenje da iznenada više nisam znala kako da se dovezem od Malibua do Santa Monike gde sam živela. Nisam mogla ni da jašem. Bilo mi je jako loše. Morala sam čak i da prodam konja jer nisam mogla da se brinem o njemu - govorila je svojevremeno manekenka.

