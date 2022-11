TRAŽIO JOJ GNUSNE STVARI I PSIHIČKI JE ZLOSTAVLJAO: Glumica zbog braka sa 16 godina mlađim kolegom i danas IMA TRAUME!

Proslavljena glumica Demi Mur danas puni 59 godina. Rođena je kao Demi Džin Gajns 11. novembra 1962. godine u gradu Rozvelu u Novom Meksiku.

Odrasla je u problematičnoj porodici koja se često selila sve dok se nisu nastanili u Južnoj Kaliforniji. Njen biološki otac, Čarls Harmon, napustio je njenu majku Virdžiniju kada je bila u trećem mesecu trudnoće, zbog čega je Demi uzela prezime svoga očuha Danija Gajnsa.

Sa 15 godina bila je žrtva silovanja

Kada je imala samo 15 godina Demi je prošla kroz užasan period jer je bila žrtva silovanja. O tom bolnom i teškom iskustvu ispričala je u memoarima "Inside out". Detalji knjige još pre objavljivanje iste procurili u javnost, koja je ostala šokirana posle nekih saznanja, piše Wanted.

Pored toga, u knjizi je pričala i o incidentu koji je imala sa majkom kada se predozirala i rukama joj čupala pilule iz grla.

"Sledeće čega se sećam je da sam prstima, malim prstićima kakva deca imaju, vadila pilule iz maminih usta koje je pokušala da proguta, dok joj je tata držao otvorenima i navodio me šta da radim. Nešto se tada probudilo u meni i više se nikad nije vratilo na mesto. Moje detinjstvo je tada bilo gotovo", ispričala je Demi koja je nakon toga saznala i da joj Deni Gujnes nije biološki otac.

Ipak, s obzirom na dramu koju je proživela s majkom, tu informaciju je brzo prebolela.

Godinu dana kasnije napustila je problematičnu porodicu i započela život sa muzičarem Fredijem Murom (69), za kog se udala 1979. godine. Nakon pet godina, brak je pukao. Ali, Demi je zadržala prezime Mur.

1987. godine udala se sa glumca Brusa Vilisa. Nakon nešto manje od godinu dana, par je dobio ćerku kojoj su dali ime Rumer, a nakon nje 1991. godine i 1994. na svet su stigle i Skaut i Talulah.

Iako se godinama pre nego što su se i zvanično razveli nagađalo kako par i nije u najboljim odnosima, a još je 1993. godine glumica izjavila za Vanity Fair da mediji neće prestati sve dok jednog dana ne budu u pravu.

Tri godine kasnije upoznala je 16 godina mlađeg kolegu Eštona Kučera, kome je sudbonosno "da" izgovorila 2005. godine. Ali, nekoliko meseci pre svadbe Demi je imala spontani pobačaj u šestom mesecu trudnoće. To ju je dotuklo.

Utehu je pronašla u alkoholu i tabletama, Ešton ju je navodno i prevario, pa su se zbog svega toga rastali 2011. godine. Ubrzo nakon toga, imala je napad zbog konzumiranja kanabisa, pa je pomoć potražila u jednoj klinici za rehabilitaciju.

Njihov brak se raspao pod blicevima paparaca, dok su tabloidi redovno izveštavali o glumčevim stvarnim i izmišljenim aferama sa mladim manekenkama i problemima njegove supruge sa alkoholom i narkoticima, koji su je krajem 2012. i odveli na rehabilitaciju.

"Tražio mi je seks utroje"

Nakon razvoda, Ešton je otputovao u planinske predele kako bi se izborio sa čitavom dramom koja je tada nastala. Mediji su prenosili da je nedelju dana bio udaljen od svih i svega, dok je Demi isticala da se jedva borila sa posledicama njegovog ponašanja u braku. O detaljima njihovog odnosa Demi je pisala u memoarima "Inside out book" i nikada nije krila da ju je suprug varao. Među njegovim ljubavnicama bile su poznate dame - Britni Džons i Sara Lil.

Ipak, glumica je jednom prilikom otkrila da je radila odvratne stvari kako bi mu udovoljila, iako to nije želela. Kada joj je Ešton zatražio seks u troje, glumica je pristala.

- Htela sam da mu pokažem koliko zabavna i odlična mogu da budem, ali znam da je to bila greška - rekla je Demi. Između ostalog, ona je otkrila da joj je Ešton tražio da urinira po njemu, a ta pikanterija napravila je opštu pometnju u javnosti.

- Bilo je to toliko ponižavajuće i odvratno, još imam traume zbog našeg odnosa - rekla je glumica.

Vesti o preljubama, seksu utroje i uriniranju su postale manje važne otkako je Demi u svojoj knjizi iznela nove detalje odnosa sa Kučerom. Ona je navela da je Ešton manipulator i "čovek koji je psihički zlostavljao ženu". Demi je otkrila da je glumac namerno javno delio njene intimne fotografije samo kako bi je obrukao u javnosti. Takav je slučaj sa čuvenom fotografijom na kojoj je ona samo u belom donjem vešu, a za koju je Kučer tvrdio da je šala.

Glumica je istakla da je to bio njegov način da se obračuna sa njom kada bi preterala sa alkoholom. Kada bi se napila, on bi podelio neku od sramotnih fotografija.

- Bilo je to vrlo zbunjujuće. On me je podsticao da pijem, ali kad bih preterala, dao bi mi do znanja kako se oseća pokazivanjem fotografija poput one na kojoj sam naslonila glavu na WC šolju veče pre. Demi je istakla da je pre objavljivanja knjige obavestila Kučera o svemu što je napisala. Između ostalog, glumica je priznala da se odala alkoholu nakon spontanog pobačaja.

- Htela sam da budem ta devojka. Ona koja može da popije čašu vina tokom večere ili da pije tekilu na zabavi. Mislila sam da i on to želi. Pokušala sam da budem to, zabavna, normalna devojka - rekla je.

Ponovo srećna

Demi Mur konačno ima razlog za osmeh. Šuškalo se da je bila u vezi sa Beograđankom Mašom Mandžukom. Međutim, pre nekoliko mseci lepa glumica uhvaćena je sa novim dečkom, a da nisu u pitanju samo prazne priče svedoče i paparaco fotke na kojima nije skidala osmeh sa lica.

Njen novi izabranik je glavni kuvar prestižnog "Eleven Madison Park" restorana - Danijel Ham. On pored toga poseduje i luks restorane "NoMad" i "Davies and Brook", a u vezi je sa glumicom već nekoliko meseci, potvrdili su izvori za Page Six.

- Oni su baš zagrejani jedno za drugo. Nije im lako jer Danijel radi duge smene u svom restoranu, ali opet nalaze vreme da se viđaju i odu na romantične večere - kaže izvor.

