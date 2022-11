MEGAN HOĆE DA SE POMIRI S KEJT IZ KORISTI? Nakon svih skandala, BEZ BLAMA je moli da joj učini VELIKU USLUGU!

Da princ Hari i princ Vilijam nisu u dobrim odnosima sad više ne mogu ni da sakriju, a puno se priča i o sukobima njihovih supruga Kejt Midlton i Megan Markl.

Parovi su iznenadili mnoge zajedničkim pojavljivanjem nakon smrti kraljice Elizabete, ali ako su se ljubitelji kraljevske porodice ponadali da će ovo značiti pomirenje između zavađene braće, želje im se nisu ispunile.

Megan i Hari se nakon kraljičine sahrane nisu previše zadržavali u Velikoj Britaniji, a objava dugoočekivanih memoara princa Harija sigurno neće pomoći u obnovljanju porodičnih odnosa.

foto: Chris Jackson/Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, nedavno su krenula nagađanja da bi Kejt Midlton htela da izgladi odnos s Megan i Harijem, te da je čak spremna da otputuje u Ameriku da bi se to ostvarilo.

"Jednom kada Kejt i Vilijam dogovore sve pojedinosti oko puta u Ameriku, princeza planira da 'pruži maslinovu grančicu' Megan kako bi ponovo ujedinila braću i zalečila njihov odnos", rekao je izvor za Us Weekly.

S druge strane, ponašanje Kejt Midlton prema Megan na kraljičinoj sahrani priča drugačiju priču.

foto: Printscreen/Youtube

"Kejt je imala ledeni pogled kroz Megan", ističu stručnjaci za govor tela, a Megan je bila toliko smetena zbog tog trenutka da je zaboravila da mahne okupljenoj masi.

Osim toga, prilikom zajedničkog pojavljivanja, na snimku se vidi da se Kejt odmicala od Megan i zapravo ju je uglavnom ignorisala.

Sad su se pak pojavile glasine da bi i Megan htela da popravi odnose s kejt, ali samo zato što će i sama imati koristi od toga.

Naime, kako je Megan nedavno pokrenula svoj podkast "Arhetipi", poželela je da joj gošća bude upravo njena mnogo popularnija jetrva.

foto: Profimedia

"Dok je Megan bila u Velikoj Britaniji zatražila je od princeze od Velsa da se pojavi u novoj epizodi podkasta", rekao je upućeni izvor za The Daily Express i dodao da, iako Megan ponekad ima više od jednog gosta po epizodi, za Kejt bi bila spremna da odvoji celu epizodu.

Jasno je da je Megan svesna da bi joj intervju s Kejt doneo ogromnu gledanost, pa nije čudo da se trudi da nagovori jetrvu da na to pristane.

"Ima smisla, kad razmislite. Megan veruje da bi epizoda s dve vojvotkinje (što su u to vreme obe bile) privukla pažnju, a razgovarale bi o tome kako je teško uskladiti porodične i poslovne obaveze", komentarisao je stručnjak za kraljevsku porodicu, Nil Šon.

foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Megan navodno oseća da njen odnos s Kejt napreduje, a iako odgovor još nije dobila "smatra da bi Kejt mogla gostovanje u podkastu da ugura u raspored kad sledećeg meseca bude posetila SAD zbog dodele nagrada Earth shot".

Vilijam i Kejt bi zaista trebali da se pojave u Bostonu 2. decembra, a ako pristane na Meganinu molbu, Kejt ovo ne bi bio prvi put da se pojavi u nekom podkastu. Početkom 2020. učestvovala je u podkastu "Happy Mum, Happy Baby".

foto: EPA/Neil Hall, EPA / Andy Rain, AP /Matt Dunham

Hoće li Kejt pristati da učini Megan ovu uslugu teško je reći, budući da je s Harijevom suprugom i te kako imala sukoba tokom godina, a Megan se nije suzdržavala da je prozove i u čuvenom intervjuu kod Opre Vinfri, kad je rekla da je Kejt nju rasplakala iako su britanski mediji ranije pisali da je situacija bila obrnuta.

"Da li se dogodila situacija zbog koje je Kejt plakala", pitala je Opra glumicu.

"Ne, dogodilo se suprotno od toga. Ne govorim to da bih omalovažavala nekog jer bila je to teška nedelja oko venčanja. Bila je uznemirena zbog nečega i kasnije se izvinila. Donela mi je buket cveća i napisala izvinjenje. Uradila je nešto što bih i ja da sam povredila nekog, preuzela je odgovornost za to", rekla je Megan nakon što je ranije kružila informacija da su se posvađale zbog haljina deveruša.

foto: Chris Jackson/Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Mislim da nije pošteno da otkrijem detalje jer se izvinila. Bilo je teško jer su me krivili za nešto što nisam uradila, nego se dogodilo meni. Ljudi, koji su učestvovali u organizaciji venčanja, dolazili su kod mene i govorili: 'Znamo da se to nije dogodilo. Ne moramo da im kažemo šta se zapravo zbilo''', dodala je glumica u intervjuu koji je naljutio kraljevsku porodicu.

Izvor iz Bakingemske palate je kasnije rekao da se Kejt nije izvinila, nego je tim gestom htela samo da proglasi primirje i završi tu dramatičnu situaciju s Megan.

Sama Kejt tu situaciju nikad nije javno komentarisala.

(Kurir.rs/ Story.hr)

