BILA JE MILIONERKA, A DANAS JE BESKUĆNICA BEZ PREBIJENE PARE: Bivši muž ju je UNIŠTIO! Kad ga je upoznala, počeo je njen PAKAO!

Nekada slavna i uspešna manekenka, Nastasija Urbano, nekoliko puta je krasila naslovnice "Vogue", ali i drugih prestižnih modnih magazina, a brojni angažmani otvorili su joj vrata i za uspeh u Americi. Živela je kao kraljica, a danas je situacija drastično drugačija.

"Radila sam za sve časopise, svi su me voleli. Zaradila sam milion dolara za godinu dana, a radila sam samo 20 dana te godine, i to se ponovilo tri ili četiri godine. Imala sam sve, živela sam kao kraljica", ispričala je nekadašnja manekenka za španski "el Periodico".

Od uspešne manekenke dod beskućnice

Ipak, njen život je postao potpuno suprotan od onoga kakav je nekad bio. Popularnost je iscurela, a ubrzo i njeno bogatstvo, te je tako danas praktično beskućnica, a boravi u Barseloni.

Ona je otkrila da ju je uništilo poznantsvo sa muškarcem koji joj je kasnije postao i suprug. "Iscedio" ju je do zadnjeg dinara, a onda je samo otišao. Danas ističe da su njihova deca jedino dobro što je u tom braku dobila.

"Finansirala sam naš životni stil, a on me ostavio samo s odećom na sebi. Sve je plaćao mojim novcem. Samo dva dana nakon što sam ga upoznala, hteo je da kupim BMW, a ja sam mu, glupača, potpisala ček. Bila sam zaljubljena ", ispričala je Nastasija, prenosi Wanted.

Bivši muž ju je slomio

Kako kaže, bivši suprug ju je do te mere razočarao, da se potpuno slomila i obolela od depresije, a potom je počelo njeno mučenje. Otkrila je i da ju je nekoliko stanodavaca izbacilo iz stana, s obzirom na to da nije mogla da plati stanarinu nijednom, danas je osuđena da luta od jednog do drugog prijatelja kako bi joj ustupili trosed bar na jednu noć. Kada ne želi nikom da smeta, noć provodi u kućicama za banke.

"Želim da me deca vide u drugačijem svetlu. Želim da se oporavim kao osoba, želim da budu ponosni na mene", istakla je bivša manekenla.

Inače, Nastasija je karijeru započela u Barseloni, a radila je za brojne luksuzne brendove poput Revlona i Yves Saint Laurent. Družila se sa slavnim facama kao što su Džek Nikolson, Roman Polanski i Endi Vorhol, a bila je i jedna od zvanica na venčanju Madone i Šona Pena.

Kada su procurile vesti o trenuntoj situaciji nekada poznate Nastasije, grupa bivših kolega i poznanika odlučila je da učine koliko je u njihovoj moći da joj pomognu da ponovo stane na noge.

"Niko ne bi pomislio da je ovo moguće. Nas su tretirali kao princeze, ali nju kao boginju. Nije ovo zaslužila. Pomoći ćemo joj čim budemo rzagovarali sa njom i saznali šta joj je potrebno", kazala je bivša manekenka Rut Šuler, koja je Nastasiju zapamtila kao otvorenu, velikodušnu osobu.

foto: Printscreen/ Youtube/ El Pais

Oglasio se i nekadašnji Nastasjin kolega Hernando Herera, koji je uveren da ona i dalje ima šta da da svetu mode.

"Tražim fotografe i agencije kako bi ponovo mogla da radi i normalno živi. Žao mi je što pre nisam znao kako stoje stvari", istakao je on. Nastasija je u međuvremenu radila nekoliko snimanja, a nakon što su svetski mediji bili preplavljeni njenom tužnom pričom, ćerka joj je umnogome pomogla da stane na svoje noge.

(Kurir.rs/ Wanted.mondo.rs)

Bonus video:

01:27 GLUMICA, MANEKENKA I MODEL! Jagoda ima ČETVORO DECE, a izgleda SAVRŠENO! Snajka oduševila žiri ŽENA ZMAJ!