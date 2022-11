JEDNU SU IZBOLI 47 PUTA, DRUGA SE PREDOZIRALA: Zla kob bivših devojaka slavnog glumca, a ONA zbog njega ima PSIHIČKI POREMEĆAJ

Iako se Eštona Kučera sećamo najviše iz romantičnih komedija, smeha i nije bilo previše u njegovim romantičnim vezama u stvarnom životu. Ipak, žene koje su bile s njim nisu baš imale sreće i Holivudom se proširila priča da je uklet.

Nakon niza nesrećnih događaja bivših partnerki Eštona Kučera, Holivudom se proširila priča da je glumac "uklet".

Eštonovu bivšu devojku Ešli Elerin ubio je serijski ubica. Ešton i Ešli trebali su u februaru 2001. da idu na žurku nakon dodele Grammy nagrada. Glumac je trebao da dođe po nju, a kako je prilično kasnio, isprva se nije uznemiravao misleći da se ona samo naljutila, pa mu zato ne otvara vrata. Rekao je da je ipak odlučio da proviri kroz prozor kuće, te da je video tamnu mrlju na podu:

"Mislio sam da je to mrlja od crvenog vina što se prolilo na tepih. To nije bilo ništa uznemirujuće jer je pre nekoliko dana kod nje bila velika žurka. Nisam previše razmišljao o tome", rekao je Ešton.

Istinu je otkrila tek njena cimerka kad se idućeg jutra vratila u kuću. Pronašla je Ešlino krvavo telo na vratima kupatila. Bila je izbodena 47 puta. Osumnjičeni je uhapšen tek sedam godina kasnije, a radilo se o Majklu Gargiuli, koji će kasnije dobiti nadimak Holivudski rasparač. Policija ga je uhapsila u junu 2008. i optužila ga za ubistvo jedne druge devojke, Tricije Pacaćio. Ubica je u julu 2021. osuđen na smrtnu kaznu, ali zasad se ne zna kad će kazna biti sprovedena, budući da je u Kaliforniji, gde je osuđen, poslednje smaknuće bilo održano 2006.

Ešton je bio u vezi i s danas pokojnom glumicom Britani Marfi, s kojom se pojavio u komediji "Upravo venčani".

Navodno je Kučer nakon samo sedam meseci raskinuo s Britani jer je hteo da uživa u samačkom životu, što je nju pogodilo. Pronašla je u utehu u poslu kada je glumac okončao vezu s njom. Marfi je preminula 20. decembra 2009. u 33. godini života. Njena smrt je i dalje misterija, a ono što sve čini još bizarnijim, ali i tragičnijim, jeste činjenica da je njen suprug preminuo samo šest meseci nakon nje.

I Eštonova bivša supruga Demi Mur umalo je završila kobno. Veza glumice i 16 godina mlađeg Eštona je brzo napredovala i nedugo nakon što su se upoznali, počeli su da žive zajedno. Uskoro su stali i pred oltar. Iako se brojna javnost pitala zbog čega je ovaj slavni par raskinuo, istina je izašla na videlo tek kada je Demi objavila svoje memoare "Knjiga iznutra" i otkrila sve o čemu je ćutala. U svojim memoarima je priznala da je pristajala na mnogo toga što nije želela kako bi ugodila suprugu, poput seksa utroje. Otkrila je i da ju je Ešton zamolio da urinira po njemu: "Bilo je tako ponižavajuće i odvratno, još uvek imam traume zbog naše veze", rekla je glumica.

Demi je u šestom mesecu trudnoće imala spontani pobačaj i izgubila bebu koju je čekala s Kučerom. Međutim, nije odustajala od toga da dobiju zajedničko dete, te je prošla kroz sedam ciklusa vantelesne, koji su joj doneli puno boli. Nakon što je u novinama saznala da ju je Ešton prevario, počela je da konzumira alkohol u kombinaciji s lekovima protiv bolova:

"Počela sam da zloupotrebljavam lekove za migrenu, ništa preterano, ali pokušavala sam da smrvim nešto u sebi, iskopam svoju bol iz sebe", otkrila je. Tada se predozirala, ali srećom nije izgubila život i odlučila je da promeni svoj život nabolje.

Kučer je svojevremeno bio u vezi i s Lindzi Lohan. Bili su zajedno 2005, a nakon toga je Lindzi postala prilično problematična. Borila se sa zavisnostima od alkohola i droge, te je završila u zatvoru zbog krađe. Njen otac je rekao i da se glumica svojevremeno predozirala i skoro umrla.

Ipak, čini se da je prokletstvo završilo kada se, nakon 20 godina poznavanja, odlučio na vezu s Milom Kunis. Podsetimo, Mila i Ešton upoznali su se davne 1997. godine, na setu serije "Vesele sedamdesete", koja je pratila život šestoro tinejdžera iz izmišljenog prigradskog naselja Point Plejsa u Viskonsinu. Zanimljivo je da su u sitkomu glumili par, a kad su tek počeli da rade na projektu, Ešton je imao 19 godina, a Mila 14.

Kutčer je u jednom intervjuu rekao da ga tada Kunis nije privlačila i da je na nju gledao kao na mlađu sestru. "Odradio sam zadatak s hemijom uspešno. Mislim da sam joj pružio prvi poljubac i on je ovekovečen u televizijskoj seriji. Bilo je to baš čudno. Mislio sam: 'Nije li to ilegalno?' Bilo je zaista neprijatno. Imala je 14 godina! Bila mi je poput sestre", ispričao je.

Par se venčao 2015. te dobio ćerku Vajat i sina Dimitrija.

