BILI SU OMILJENI GLUMAČKI PAR DOK JE NIJE PREVARIO I PONIZIO: Oprostila koleginici što joj je OTELA MUŽA, a evo šta kaže o tome

Slavna glumica Ema Tompson u srećnom je braku s kolegom Gregom Vajzom, ali pre nego što je pronašla ljubav i ona je morala da doživi da joj bude slomljeno srce. Ema i Greg zajedno su od 1995, a venčali su se osam godina kasnije i imaju dvoje dece, ćerku Džeju, koju su dobili uz pomoć vantelesne oplodnje i usvojenog sina Tindajbu.

Međutim, malo je poznato da je Greg u Emin život ušao nakon što joj je srce slomio njen prvi suprug, glumac Kenet Brana, zbog kojeg je preživela veliku bol i poniženje.

Ema i Kenet upoznali su se 1987. na snimanju serije "Fortunes of War", a dve godine kasnije već su bili u braku.

Tadašnji mediji su ih prozvali zlatnim parom i činilo se da je sve savršeno, pa je mnoge 1995. iznenadila vest da se razvode. Par je tvrdio da su razlog njihovi pretrpani poslovni rasporedi, ali sve su glasnija bila šuškanja da je pravi razlog bila njegova prevara.

Iz više izvora pojavile su se glasine da se rastanak dogodio jer je Brana imao aferu sa svojom glumačkom partnerkom Helenom Bonam Karter, s kojom se zbližio kad su 1994. zajedno glumili u filmu "Frankenstein".

Njih dvoje su se upoznali još 1988. na jednom čitanju poezije, a ponovo su se sreli 1993, kad je ona glumila njegovu sestru u drami "Howards End". Helena je pak kasnije insistirala da s njim nikad nije razgovarala pre snimanja "Frankensteina".

Nakon njegovog razvoda, njih dvoje su stupili u vezu, a, jasno, nju su mnogi prozivali kao krivca koji je razdvojio zlatni par.

"Jako me frustriralo jer sam znala istinu. Bilo je bolno i zvali su me pogrdnim imenima, ali to je deo cene koju plaćamo jer smo javne osobe", ispričala je Helena u intervjuu iz 2002.

Ema je u jednom kasnijem intervjuu za The Sunday Times rekla da ljubavnici svog supruga više ništa ne zamera.

"To je prošlost. Ne možeš da pamtiš tako nešto, nema smisla, ja nisam imala energije za to. Helena i ja smo se pomirile pre mnogo godina", rekla je.

Na njihov odnos osvrnula i u nedavnom intervjuu za The New Yorker govoreći o filmu "Sense and Sensebility", za koji je dobila Oskar. U vreme kad je snimala film ona i Kenet su već doneli odluku o razvodu, ali je još nisu pustili u javnost.

"Bila sam potpuno slepa na činjenicu da je imao afere s drugim ženama na setu. Naučila sam kako je lako biti zaslepljen svojom željom da sam sebe zavaraš", rekla je.

Otkrila je i da je tad bila u teškom psihičkom stanju.

"Bila sam napola živa. Izgubila sam pojam o tome da sam osoba koja se može voleti i koja je vredna", priznala je.

Srećom, na tom snimanju se zbližila s kolegom Gregom Vajzom, koji je "pokupio komadiće i uspeo da ih sastavi".

Zanimljivo je da se ništa između njih zamalo nije dogodilo jer je u to vreme Vajz izlazio s drugom koleginicom iz istog filma, Kejt Vinslet.

"Pre nego što je dobio ulogu jedna prijateljica mu je prorekla da će svoju partnerku pronaći na snimanju. Pretpostavio je da to ne mogu da budem ja jer sam udata i starija od njega, pa je pomislio da bi to mogla da bude Kejt", ispričala je Ema tokom gostovanja u šouu Graama Nortona 2020.

"Izveo ju je, ali bilo je jasno da tu nema ništa jer je video da se ona dosađuje. Pitao se ko bi to mogao da bude. Dogodile su se stvari koje verovatno nije trebalo da se dogode, a u maju smo proslavili 25 godina", dodala je. Ema Tompson i Greg Vajz trenutno su u braku 27 godina.

Kenet i Helena vezu su raskinuli nakon pet zajedničkih godina, 1999. Ona se dve godine kasnije udala za reditelja Tima Bartona, s kojim je u braku ostala do 2014. i dobili su dvoje dece - sina Bilija i ćerku Nel.

Kenet Branh se 2003. venčao s rediteljkom Lindsi Branok.

Inače, svi iz ovog ljubavnog trougla glumili su zajedno u filmovima o Hariju Poteru.

