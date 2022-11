IMAM JOŠ PAR MESECI ŽIVOTA, OSTAVLJAM ŽENU SAMU, A SINOVI ĆE MI RASTI BEZ OCA: Poznati voditelj ima rak pluća u terminalnoj fazi!

Poznati britanski voditelj Džoni Irvin objavio je da se bori sa kancerom u terminalnoj fazi, a prema navodima lekara ostalo mu je još svega nekoliko meseci života.

Ovaj 48-godišnjak je u intervjuu za magazin "Hello" obelodanio da mu se rak pluća proširio na mozak i da se nada da će njegova prića podstaći i inspirisati ljude da "svaki dan maksimalno iskoriste".

Džoni je otkrio da je prvi simptom osetio u avgustu 2020. godine kada mu se vid iznenadan zamaglio tokom vožnje.

- U roku od nedelju dana od tog trenutka rekli su mi da imam još šest meseci života. Moram sam da odem kući i da kažem svojoj ženi, koja je tada čuvala naše tek rođene blizance, da će ostati sama. To je bilo poražavajuće. Sve što sam mogao da uradim jeste da joj se izvinim. Osećam sam se odgovornim za to što se dešava - ispričao je voditelj.

Džoni sa suprugom Džesikom ima dvogodišnje blizance Rafu i Kormaka i trogodišnjeg sinčića Reksa, a kaže da je do nedavno želeo da svoju bolest čuva u tajnosti.

- Ipak, sada je došlo do tačke kada se osećam kao da imam neku prljavu tajnu, kao da imam nevidljivi teret na leđima. Nadam se da ću uklanjanjem tog tereta inspirisati ljude koji su u istoj situaciji, kojima su dani odbrojani, da iskoriste svaki dan na najbolji način, da im pomognem da vide da možete da živite dobar život, čak i ako umirete. Jednog dana, ovo će me sustići, ali činim sve što mogu da taj dan dođe što kasnije. Dugujem to mojoj ženi i sinovima. Neki ljudi u mojoj situaciji imaju liste želja, ali ja samo želim da uradimo što više možemo kao porodica - ispričao je Irvin.

Ovaj Britanac je istakao da ne zna koliko mu je ostalo, ali da je izvesno da to nije mnogo, no da se ipak trudi da ostane pozitivan i da ima stav da živi sa rakom, a ne da umire od njega.

- Postavljam male ciljeve, stvari zbog kojih želim da budem tu. Stekao sam naviku da govorim sebi da ne planiram unapred, jer možda neću biti dovoljno dobro da to realizujem. Ali sada - sada želim da pravim planove. Želim da pravim uspomene i uhvatim ove trenutke sa svojom porodicom, jer je realnost takva da će moji dečaci odrastati, a da neće poznavati svog oca i to mi slama srce - zaključio je on.

(Kurir.rs/Ženablic)

