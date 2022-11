GLUMICU KOJU SRBI OBOŽAVAJU OTAC GODINAMA SILOVAO, A MAJKA JOJ NIJE VEROVALA: Udarao me je, šamarao i slomio mi ruku! POTRESNO!

Melisa Dongel je jedna od najpoznatijih mladih turskih glumica, a srpska publika ju je zavolela u serijama "Pokucaj na moja vrata", "Naša priča" i "Elif". Ona danas ima 23 godine i uživa u slavi, uspehu i lepom životu, ali nije oduvek bilo tako. Melisa je naime imala vrlo traumatično i teško detinjstvo.

Glumica je u julu 2021. pokrenula sudski proces protiv svog oca i pokrenula bitku za preuzimanje starateljstva nad svojom mlađom, tada 17-godišnjom sestrom. Razlog koji se krije iza svega je prilično šokantan - naime, glumica je kao tinejdžerka bila žrtva seksualnog zlostavljanja upravo od strane svog oca, a želela je da njena sestra ne doživi istu sudbinu.

"Umorna sam od života u kome se pravim kao da se ništa nije dogodilo. Jedva sam preživela svoje detinjstvo. Moja majka mi nije verovala. Rekla mi je: "Ne idi u policiju, oni će ti zatvoriti oca, pa će ga osloboditi, a on će te ubiti", obelodanila je slavna lepotica tužnu istinu.

Melisina majka je zaista javno priznala da nije verovala ćerkinim navodima:

"Moja ćerka mi je pre dve godine saopštila da ju je otac zlostavljao, ali ja nisam verovala u to jer ja to nisam videla. Na kraju sam ga jednog jutra zatekla pored ćerke i pitala ga šta to radi."

Melisa je dobila ogromnu podršku turske javnosti, a čak je pokrenut i hešteg #MelisaDöngelYalnızDeğildir (Melisa Dongel nije sama). No, to nije promenilo prošlost - ova mlada Turkinja je godinama išla na psihoterapiju kako bi uspela da se nosi sa traumama.

"U kući je uvek bilo nasilja. Udarao nas je i šamarao zbog svake sitnice. Slomio mi je ruku samo jer sam otišla u park sa drugaricom", ispričala je Melisa i dodala da je zlostavljanje počelo još u srednjoj školi, ali da nije mogla ranije da reaguje i kaže šta se dešava iz straha.

"Nisam mogla da ispričam jer mi je otac konstantno pretio da će doći kraj mojoj glumačkoj karijeri i da mi neće dati da idem u školu. Čak sam pokušala da se ubijem. Ne sećam se koliko puta sam bila hospitalizovana. Onda sam zažalila i upitala se: 'Zašto to radim sebi?' Ali, nisam mogla da pomognem sama sebi", ispričala je glumica.

