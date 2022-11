RAZBOLELA SE, A ONDA JE BIVŠI HTEO DA JOJ UZME MILIONE: Slavna pevačica nakon PAKLA konačno pronašla sreću i CVETA od ljubavi!

Foto: GP/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Leona Luis (37) proživela je ljubavni brodolom i borila se sa zdravljem, a nakon svega konačno proživljava srećne dane.

Pevačica je snimljena u društvu supruga, nemačkog plesača Denisa Jauha (34) i njihove ćerke Karmel Alegre ovog ponedeljka dok su šetali po Los Anđelesu. Leona je bila u ležernom izdanju, širokim farmericama i predimenzioniranoj jakni koje je uskladila s patikama.

Denis je nosio farmerice, crnu majicu i jaknu vojničkog printa. Pevačica tokom šetnje nije skidala osmeh s lica, a vidi se koliko uživa u majčinstvu koje je jako priželjkivala.

Rođenje ćerke u julu je objavila na Instagramu. "A onda ih je bilo troje. Naša mala Karmel Alegra stigla je 22.7.22", napisala je Leona.

Inače, Leona i Denis su se venčali 2019. u Toskani, a upoznali su se zahvaljujući poslu. Naime, on je bio plesač na njenoj turneji "The Labyrinth" 2010. Zaprosio ju je na odmoru u Portoriku i pevačica često ističe da joj je on najveća podrška u životu.

"Najbolja je i najpažljivija osoba koju sam upoznala", rekla je jednom prilikom.

Pevačica je ranije otkrila da želi da ima decu, te da ona i suprug razmišljaju o usvajanju. "Velika mi je želja da usvojim dete. Moja majka je odrasla u hraniteljskom domu i niko nije hteo da je usvoji dok je bila dete", otkrila je.

Luis se inače proslavila kada je 2006. pobedila u britanskom šouu "X Faktor" i to joj je donelo priliku života, ugovor s diskografskom kućom muzičkog mogula Sajmona Kauela. Nakon toga je izgradila veliku muzičku karijeru i otpevala hit "Bleeding Love", koji se našao na vrhu muzičkih lestvica.

S vremenom je njen odnos s Kauelom postao loš, pa je otišla iz njegove diskografske kuće, a priznala je da se zbog toga svojevremeno borila s depresijom. Otkrila je i da boluje od hašimota, hronične autoimune bolesti koja zahvata štitnu žlezdu i na kraju dovodi do njene disfunkcije. Posledica toga je snižen nivo hormona štitne žlezde u telu – hipotireoza.

Pre nego što je upoznala ljubav svog života Denisa, Leona je prošla i težak prekid s Louom Al-Čamaom, kog je poznavala od detinjstva. Nakon raskida je hteo da mu isplati milione jer ju je on prijavio u šou "X Factor", u kom je pobedila. Ona mu je umesto toga nudila kuću u Londonu.

