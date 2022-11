JEDNA OD NAJKONTROVERZNIJIH SCENA PETE SEZONE KRUNE JE IZMIŠLJENA: Otkriveno koji događaji se nisu dogodili, već su PLOD MAŠTE

Serija "Kruna" jedno je najpopularnijih Netfliksovih ostvarenja, a nova sezona oduševila je fanove. Ljubitelji priče o britanskoj monarhiji uživaju u petoj sezoni, koja prikazuje događaje u kraljevskoj obitelji 90-ih godina prošlog stoljeća. Ipak, mnogi se pitaju koji delovi ove serije nisu istiniti, a sada su otkriveni.

UPOZORENJE! MOGUĆI SU SPOJLERI!

Najkontroverznija sezona do sada donosi nekoliko ne baš laskavih priča o pokojnoj kraljici, kralju Čarlsu i ostatku kraljevske porodice, otkrivamo koji događaji izmišljeni

Čarlsov plan da kraljica abdicira

foto: Stephane De Sakutin / MirrorPix / Profimedia

Jedan od najkontroverznijih trenutaka u poslednjoj sezoni prikazuje kralja Čarlsa kako pokušava da skine svoju majku s prestola. Čarls u seriji poziva tadašnjeg premijera Džona Majora na tajni sastanak, tražeći njegovu pomoć da zameni svoju majku na tronu.

U stvarnosti se ovaj sastanak nije dogodio, što je potvrdio i bivši ministar odbrane i spoljnih poslova Velike Britanije, ser Malkolm Rifkind, koji je izjavio da je reč o "čistoj fantaziji ove serije".

foto: Photonews Scotland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Princ Filip "upozorio" Dajanu pre objavljivanja njene knjige

U petoj sezoni serije princeza Dajana sarađuje s autorom Andrjuom Mortonom na knjizi koja otkriva njenu stranu priče života u kraljevskoj porodici. Međutim, nakon što princ Filip sazna za njen plan o pisanju knjige, odlazi do Dajane da je upozori da nikako ne pušta "privatne informacije" u javnost. Prema kraljevskom istoričaru, Filip se nije suočio sa Dajanom, a knjigu je pročitao tek kad je objavljena 1992. godine.

- Nakon toga je došlo do simpatične razmene pisama između Dajane i njega u kojima je tražio načine da održi brak u očima javnosti, iako je privatno prihvatio da im ne ide dobro - objašnjeno je u njegovoj kolumni, prenosi Mirror.

foto: EPA

Kraljica briznula u plač pre svog čuvenog "annus horribilis" govora

Dramska serija rekreirala je i čuveni trenutak kada je kraljica održala govor u Guildhallu povodom proslave 40 godina na tronu, gde je 1992. godinu opisala kao svoj "annus horribilis" (lat. užasnu godinu). Te godine su se Čarls, En i Andrju rastali od svojih supružnika, dok je veliki deo dvorca Vindzor uništen požarom.

U seriji je prikazano kako kraljica postaje emotivna i plače dok putuje u Guildhall s princom Filipom, kao i tokom držanja govora - što se nije dogodilo. Takođe, delovi govora odstupaju od stvarnih reči koje je izgovorila kraljica.

foto: Profimedia

Kraljica i princ Filip zagrljeni u ruševinama dvorca Vindzor

U scenama dramatičnog požara u dvorcu Vindzor, prikazano je kako kraljica trči ka svom domu, dok požar oko nje besni. Nakon što je vatra ugašena, Elizabeta i princ Filip prikazani su zagrljeni usred pepela i ruševina. Ipak, sumnja se da se ovaj trenutak ikada dogodio. Zapravo, jedini kraljevski član koji je bio tu, jer je pokušao spasiti dragocenosti, bio je princ Endrju.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dajanin razgovor sa kraljicom povodom intervjua

Jedna od najpopularnijih epizoda poslednje sezone usresređena je i na Dajanin bombastični intervju s Martinom Baširom koji je dala za BBC Panoramu. Serija se fokusira na misteriozno snimanje intervjua, kao i to što je sve Bašir prošao da bi ga dobio. Zatim je Dajana tražila sastanak s kraljicom kako bi je obavestila o intervjuu.

U stvarnosti se to nije dogodilo, potvrdio je Dajanin bivši sekretar Patrik Džefson. On je bio taj koji je sekretaru kraljice, samo nekoliko sekundi pre nego što je intervju trebao biti pušten na BBC-ju, otkrio da će on biti prikazan.

- Znam da je to izmišljeno jer sam bio tamo. Princeza nije uspela skupiti hrabrost i prepustila je meni taj zadatak - rekao je.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dajanin komentar da će postati buduća kraljica

I u Dajaninom spomenutom intervjuu, koji je prikazan u seriji, pojedini delovi su bili izmenjeni. Na primer, kada je Dajana upitana hoće li ikada biti kraljica, u seriji ona kaže: "Ne vidim sebe nikad kao kraljicu. Mnogo bi se ljudi tome protivilo. Mislim na one koji su na strani moga supruga."

U stvarnosti, Dajana je izjavila: "Mislim da mnogo ljudi neće hteti da budem kraljica. Zapravo, kada kažem mnogo ljudi - mislim na utvrđenje u koje sam se udala."

foto: Printscreen/Youtube/Netflix

Džon Major bio posrednik u razvodu Čarlsa i Dajane

U petoj sezoni serije prikazano je kako je kraljica zamolila bivšeg premijera Džona Majora da bude posrednik u razvodu Čarlsa i Dajane. On to prihvata i pomaže paru da dođe do finansijske nagodbe.

Iako on navodno jeste pokušao sprečiti raspad ovog braka, nije se mešao u razvod. Entoni Seldon, biograf bivšeg premijera, rekao je kako je Majoru, nakon što mu je postalo jasno da je brak slavnog para "neodrživ", glavna i jedina briga bila ustavna pozicija.

(Kurir.rs)

Bonus video:

17:04 PRINC FILIP I PRINCEZA DANICA EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Kraljica Elizabeta bila stidljiva! Otkrili da li će pristustvovati sahrani