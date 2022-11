NAUČNO DOKAZANO: Turšija smanjuje stres i poboljšava san

Nova studija otkrila je da konzumiranje "psihobiotičke dijete" ne samo da može da smanji stres, nego vam može pomoći i da bolje spavate.

Naučnici su podelili učesnike u dve grupe kojima je naloženo da poštuju različite dijete. Prva je prešla na ishranu koja je pratila piramidalnu šemu, a druga grupa je zamoljena da jede "psihobiotsku dijetu" koja uključuje veliku količinu prebiotičke i fermentisane hrane.

Autori ove studije, rekli su da je njihov istraživački tim skovao frazu "psihobiotička dijeta" da se odnosi na "intervencije ciljane na mikrobiotu koje podržavaju mentalno zdravlje".

foto: Profimedia

Druga grupa je posebno upućena da se pridržava dnevnog jelovnika koji uključuje dve do tri porcije fermentisane hrane (kao što su kiseli kupus, kefir ili turšija), pet do osam porcija žitarica i šest do osam porcija voća i povrća koje je bogato prebiotičkim vlaknima (uključujući jabuke, banane, kupus i luk). Takođe su zamoljeni da jedu tri do četiri porcije mahunarki svake nedelje.

Rezultati su pokazali da, iako su obe grupe primetile poboljšanje u snu, učesnici koji su jeli psihobiotičku hranu takođe su doživeli smanjenje količine i intenziteta stresa pod kojim su možda bili u to vreme.

foto: Promo

Osim toga, nivo percipiranog stresa bio je sve manji što je učesnik više pratio psihobiotičku ishranu.

(Kurir.rs/Faktor.ba)

Bonus video:

02:29 NE BI MENJALI SELO ZA BILO ŠTA NA SVETU! Žive u rajskom Kršu, deca su im zdrava i rumena, a sami proizvodu sve što im treba