EVO KOLIKO VAM PARA TREBA AKO SAMI PRIPREMATE DOMAĆU ZIMNICU: Računica pokazala tačno u dinar

Domaćice koje se odluče da same spreme zimnicu za svoju četvoročlanu porodicu moraće za to zadovoljstvo ove jeseni da izdvoje bar 200 evra, pokazuje računica prodavaca povrća i Kurira.

Zbog sušne godine proizvođači voća i povraća ove sezone imaju znatno manje prinosa, pa su cene na pijacama, kvantašima i marketima skočile skoro duplo u odnosu na prošlu jesen, dok je na sve to dodatno uticala i inflacija.

Tokom ovih jesenjih dana domaćice u Srbiji se uveliko preračunavaju da li je isplativije spremati zimnicu kod kuće ili je pak kupiti gotovu. Računica pokazuje da se u većini slučajeva više isplati pazariti gotove salate, ajvare i kornišone jer ne samo da se smanjuje udar na džep nego štede i uložen rad i vreme.

Prema rečima domaćih proizvođača, ajvar je najkomplikovanija zimnica te i njegova priprema u većim količinama može da potraje i nekoliko dana.

Naime, gruba računica pokazuje da je za pripremu jedne tegle ajvara od 700 grama ove sezone potrebno izdvojiti minimum 600 dinara, pa 15 tegli otprilike košta oko 9.000 dinara.

Cene povrća na pijacama Vrsta Cena Kornišoni 100-200 Krastavac salatar 50-90 Paprika babura 120-200 Paprika šilja 120-150 Paradajz 100-150 Zeleni paradajz 60-80 Šargarepa 60-100 Kupus 40-100 Cvekla 80-100 *Cene su u dinarima za kilogram

Dakle, kada se na cenu paprike, koja se na pijacama širom Srbije kreće od 80 pa do 250 dinara, doda cena tegle, koja s poklopcem košta čak 50 dinara, ulja, soli, ogreva ili struje koja se utroši dok se paprika ispeče, dolazimo do grube računice da će domaćice ove godine za jednu teglu ajvara od 700 grama morati da izdvoje oko 200 dinara više nego prošle sezone. S druge strane, "srpski kavijar", kako ga mnogi nazivaju, u teglama iste gramaže u marketima košta već od 250 dinara.

Šta sve spada u zimnicu ajvar

pinđur

kornišoni

turšija

šarena salata

paradajz u flašama

pekmez i slatko

Kurir je istraživao koliko košta i ostalo povrće na pijacama koje je neophodno za pripremu drugih đakonija, poput šarenih salata, paradajza u flašama, kornišona, pinđura i drugih "zimskih jela". Pored crvenih mesnatih paprika, koje su potrebne za ajvar, pijačne tezge preplavljuju i šilje i babure.

One se cene od 150 do 200 dinara, zavisno od veličine i pijace. Pored paprike, za turšiju su neophodni i so, šećer, konzervans, esencija, sirće, biber, što sve skupa može da košta oko 700 dinara. Mnogi gurmani takođe su i ljubitelji ljutih papričica, koje su na pijaci ove godine od 15 do 20 dinara po komadu. U turšiju takođe ulazi i šargarepa, za koju je potrebno izdvojiti od 60 do 100 dinara za kilogram.

Slatki program Džem i slatko Sladokusci koji preferiraju spremanje pekmeza i slatkog ovih dana su pohrlili na pijacu po šljive, kajsije i smokve. Kilogram šljiva košta oko 90 dinara, smokve su od 350 do 500 dinara, dok je uz to potreban i šećer, čija je cena oko 100 dinara. S druge strane, kupovina ovih poslastica u marketima košta već od 250 dinara za džem od šljiva, dok je pekmez od kajsija od 200 do 400 dinara za teglu od 500 grama. Za one koji preferiraju džem od jagoda, šipurka, kupina ili malina tegla od 500 grama u marketima košta od 200 do 450 dinara.

Mnoge porodice preferiraju i salatu od paradajza - paradajz u flaši. Ovo crveno povrće se može koristiti i za ajvar, a na pijacama košta od 100 do 150 dinara, dok roze paradajz, popularni jabukar, iznosi od 200 pa na nekim tezgama i do 250 dinara. Uz paradajz je tu i plavi patlidžan, čija je cena od 80 do 100 dinara za kilogram.

Zimnica nije potpuna bez krastavčića, odnosno kornišona. Ove godine njih ne možete naći ispod 100 dinara za kilogram, dok ako tražimo malo kvalitetnije i svežije za kilogram, moramo da izdvojimo do 150 dinara. Od 10 kilograma krastavca može da se dobije oko 20 tegli kornišona.

Isplativa šarena salata Za 15 tegli dovoljno 1.000 dinara Šarena salata je jeftinija zimnica za čiju je pripremu potrebno oko četiri kilograma kupusa, čija je cena od 40 do 100 dinara za kilogram, zatim dva kilograma krastavčića po ceni od 100 do 150 dinara, dva kilograma paprika, čija cena je 80 dinara do 150 dinara, dva kilograma šargarepe po 60 dinara i isto toliko zelenog paradajza, čija cena je od 60 do 80 dinara. Kada se sabere, povrće ne košta više od 1.000 dinara, a od te količine dobije se 15 tegli.

I za njih, kao i za turšiju, potrebna je esencija, čija je cena oko 320 dinara za litar. Domaćice samo za pripremu kornišona treba da izdvoje oko 2.500 dinara, dok jedna tegla u prodavnicama košta oko 100 dinara.

