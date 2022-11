JEDNOM POĆERKOM SE OŽENIO, A PRIČA SE DA JE DRUGU SILOVAO: Bizaran ljubavni život slavnog reditelja i njegove JOŠ BIZARNIJE izjave

Istorija između Vudija Alena, Mije Ferou, Sun-Ji Previn i Dilan Ferou pojavljuje se decenijama u medijima, a malo ko je uspeo da shvati kako njihov odnos zaista izgleda.

Komplikovana priča prvi put se pojavila u javnosti ranih 1990-ih kada je Dilan Ferou, tada sedmogodišnjakinja, optužila Vudija Alena da ju je zlostavljao u potkrovlju kuće Mije Ferou. Godinama nakon toga priča je bila uspavana.

Sada, nakon pokreta #MeToo, dokumentarac je bacio svetlo na slučaj. Koristeći intervjue sa Mijom Farou i Dilanom Ferou, Alen protiv Ferou oslikava jezivu sliku onoga što se dogodilo u kućama bivšeg para Mije Ferou i Vudija Alena kada su u pitanju njihova deca.

Usred izlaska dokumentarne serije iz četiri dela, evo podsetnika na komplikovanu priču.

Veza Vudija Alena sa Mijom Farou

Osamdesetih godina prošlog veka, Vudi Alen i Mia Ferou bili su jedan od najmoćnijih parova u Holivudu. Nakon što su započeli vezu 1980. godine, Ferou je glumila u 13 filmova slavnog reditelja. Međutim, uprkos bliskoj saradnji, Alen i Farou su živeli uglavnom odvojenim životima. Kada se par prvi put sreo 1979. godine, Farou je bila razvedena sa sedmoro dece. (Mia je imala tri biološka sina iz braka sa kompozitorom Andreom Prevenom, tri usvojene ćerke i jednog usvojenog sina).

foto: Profimedia

Ali kako Alen nije bio zainteresovan za podizanje dece, par je odlučio da živi u odvojenim stanovima na suprotnim stranama Central parka u Njujorku. Godine 1984, Ferou je predložio Alenu da imaju zajedničko biološko dete.

- Rekao je, 'Da, ne bih se protivio tome, ali moraš da razumeš da nemam nikakvog interesa za dete, tako da bi ti bila u potpunosti odgovorna, finansijski i na svaki način' - tvrdi Ferou u slučaju Alen protiv Ferou.

Nakon što se borila da zatrudni, Ferou je predložila usvajanje.

- Rekao je da ako želim to da uradim, onda to neće uništiti vezu, ali on nije želeo da ima ništa s tim. Mislila sam... to je fer - priseća se ona.

Ali Alen je imao konkretan zahtev, navodno je rekao Miji:

- Možda bih bio ljubazniji ako je to mala plava devojčica. Mislila sam da ako mu je stalo do toga da pokušam da pronađem takvu devojčicu. I možda će je zavoleti - rekla je Ferou.

Godine 1985. Mia je usvojio devojčicu Dilan Ferou. Nakon toga, Alen je počeo da provodi više vremena sa njenom decom.

- Ubrzo sam shvatio da je ova mala devojčica divna, i da sve više držim [Dilan], igram se sa njom i potpuno se zaljubljujem u nju, oduševljen što sam njen otac - napisao je Alen u svojoj autobiografiji iz 2020. "Apropos of Nothing".

foto: Profimedia

Dve godine kasnije, Ferou je rodila prvo biološko dete para, Sačel. (Sada poznat kao Ronan Farou, nagrađivani istraživački novinar bio je glavna figura u pokretu #MeToo).

Ali nakon što je Ronan rođen, Alenova i Mijina intimna veza prekinuta je kada je Alen usvojio Dilana, kao i njenog usvojenog sina Mojsija.

Veza Vudija Alena sa Sun-Ji Previn

Godine 1991. Alen se zbližio sa Mijinom usvojenom ćerkom, Sun-Ji Previn. (Ferou i njen bivši muž usvojili su Sun-Ji iz Koreje 1977. godine.)

Nekoliko dana nakon Božića, Alen i Sun-Ji su započeli intimnu vezu. U to vreme, Alen je imao 56, a ona 21 godinu. Mesec dana kasnije, Ferou je pronašla golišave polaroid fotografije Sun-Ji u Alenovom stanu.

- Ne bi ih stavili ni u Plejboj. Bile su to slike Hustlera. Zaista, stvarno bezobrazne slike - rekla je Mija.

Kada se suočila s njim, Alen je navodno odgovorio:

- Zaljubljen sam u Sun-Ji. Oženio bih je.

Zatim je rekao:

- Ne, upravo sam to rekao. To je nešto o čemu sam razmišljao u autu, mislio sam da će biti bolje ako to tako kažem. Ne, volim te.

foto: Profimedia

Mija je nastavila dalje:

- Bilo je svega i trajalo je četiri sata — 'Upravo sam napravio grešku, izgubio sam kontrolu'. Nisam znao šta da mislim.

Nekoliko meseci kasnije, Alen je priznao da nije imao moralnih zastoja u vezi sa Sun-Ji.

- Nisam to osećao samo zato što je ona Mijina ćerka, već je postojala neka velika moralna dilema. To je bila činjenica, ali ne i od velike važnosti. Nije bilo kao da je ona moja ćerka - rekao je on za Time Magazine u intervju iz avgusta 1992. godine.

- Ja nisam njen otac ili očuh. Nikada nisam ni živeo sa Mijom. Nikada nisam imao porodične večere tamo. Nisam bio otac njenoj usvojenoj deci u bilo kom smislu te reči.

Sun-Ji se složila, a kasnije je rekla Vultureu 2018.:

- Nismo mislili o njemu kao o ocu. Nije imao čak ni odeću u našoj kući, čak ni četkicu za zube. U kontroverznom ekskluzivnom intervjuu za tu publikaciju, ona je rekla da je "ludo zaljubljena" u Alena.

- On me je potpuno privukao, fizički i se**ualno. Znam da je rekao da ću upoznati nekoga na koledžu, ali već sam odlučila, rekla je za Vulture.

- Od prvog poljupca sam pala na njega i volela sam ga.

foto: Profimedia

Takođe je priznala da je u početku negirala svoju tajnu vezu sa Alenom.

- Sećam se telefonskog poziva kada je Mija pronašla fotografije. Podigla sam slušalicu i Mia je rekla, 'Sun-Ji'. To je sve što je trebalo da kaže, tim jezivim tonom glasa. Znala sam da je moj život gotov i da je ona znala, samo po načinu na koji je izgovorila moje ime. Kada je došla kući, pitala me je za to, a ja sam – instinkt za preživljavanje – to porekla. A onda je rekla: 'Imam fotografije'.

Kada je prvi put objavljen njen intervju za Vulture, članak je bio naširoko kritikovan jer je spisateljica Dafne Merkin decenijama bila prijateljica sa Alenom. Dilan Farou je takođe objavio izjavu u kojoj je osudio komad.

- Ideja da se dozvoli prijatelju navodnog predatora da napiše jednostrano delo kojim se napada kredibilitet njegove žrtve je odvratna, napisala je ona u dugačkoj izjavi.

Alen i Previn su se 22. decembra 1997. venčali u Veneciji. Kasnije su zajedno usvojili dve ćerke, Bechet Dumaine Alen i Manzie Tio Alen. Do danas, par je i dalje zajedno i viđeni su skoro kako šetaju ulicama Njujorka.

(Kurir.rs/Ženablic)

Bonus video:

01:00 Vrteo sam one pljeke srećan kao Sunđer Bob