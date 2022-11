MAJKA JE PRODALA SILOVATELJU ZA 500 DOLARA, A NJENA ĆERKA BILA ZALJUBLJENA U NJENOG MUŽA: Slavna glumica nosi bolne traume na duši

Prevazišla je horor koji je proživela u detinjstvu i postala najbolje plaćena glumica, ali dok joj je karijera cvetala, zbog pogrešnih muškaraca gubila je veru u sebe. Ipak, iz svega se izdigla i jača nego ikad pre slavi 60. rođendan.

- Neki od najtežih trenutaka u životu bili su najuzbudljivije prilike da postanem bolja osoba - izjavila je jednom prilikom glumica Demi Mur.

I zaista, Demi je toliko puta u životu pokazala da ništa ne može da je uništi - ni teško detinjstvo, ni razdoblja stagnacije u karijeri, ni bolni razvodi. Štaviše, bolni izlasci iz sigurne zone za nju su uvek bili gorivo za nove početke.

foto: Profimedia

- Nikada ne ponestaje ciljeva, nikad. Osim ako stvarno želite da prestanete da živite. Ima ljudi koji rado ostaju unutar okvira, ali meni to nikad ne bi bilo dovoljno - rekla je glumica u čijem je životu zaista bilo teških trenutaka.

Demi Džene Harmon rođena je 11. novembra 1962. u Rosvelu u Novom Meksiku, puni okruglih 60 i pritom još suvereno vlada šoubiz scenom. Ipak, malo je toga upućivalo na to da će jednom imati uspešan život. Njen biološki otac, pilot Čarls Harmon Sr. napustio je njenu tada 18-godišnju i trudnu majku Virdžiniju nakon dvomesečnog braka.

foto: Profimedia

Ipak, samo tri meseca nakon Deminog rođenja, Virdžinija je bila u novom braku s Denom Gaj­nesom, prodavcem novinskih reklama koji je često menjao poslove, pa se porodica često selila. U jednom periodu Demi je živela s bakom, a sa 16 godina otišla je od kuće i prekinula srednjoškolsko obrazovanje. U Denovom i Virdžinijinom braku rodio se Demin polubrat Morgan, a iako ima braću i sestre iz drugih brakova biološkog oca, nije u kontaktu s njima, niti Čarlsa Har­mona smatra svojim ocem.

- Moj tata je Den Gajnes. On me odgojio. Postoji čovek koji bi mogao da se smatra mojim biološkim ocem, ali nisam u kontaktu s njim - izjavila je glumica 1991. godine, prenosi Story.hr.

Nije ni čudo što Demi ne razgovara s tom stranom porodice jer, po svemu sudeći, nisu posebno prijatni ljudi. Naime, njen polubrat Džejms Krejg Harmon je 2005. divljački pretukao svoju devojku Tašu Meri Li.

foto: Profimedia

- Molila sam za svoj život. Stvarno sam mislila da ću umreti. Probudila sam se i on je bio na meni. Udarao me. Imao je nož. Zgrabio me i rekao mi: “Ako želiš da budeš ku*va, ponašaću se prema tebi kao prema ku*vi”, a zatim mi je razrezao pantalone i rasekao lice i ruke. Što sam ga više molila da prestane, bilo je sve gore - ispričala je Taša, dodavši da ju je Džejms toliko dugo tukao da je povremeno morao da napravi pauzu kako bi došao do daha, a tukao ju je ne samo rukama, nego i telefonom.

Osuđen je na zatvorsku kaznu od deset godina, ali odslužio je osam i oslobođen je 2013. godine. Taša je posle rekla da Čarlsa Sr-a smatra delimično odgovornim za nasilje.

- Njegov tata, Demin tata, podstakao je Džejmsa da se okruži pićem, devojkama i drogom. Videla sam ga kako uzima krek, a pričao bi i o heroinu, ma o svemu - izjavila je Taša.

foto: Profimedia

Ipak, ni život s očuhom Denom Gajnesom nije Demi pružio stabilno odrastanje. Den se dva puta razveo i ponovo oženio njenom majkom, da bi se 1980, godinu dana nakon njihovog drugog razvoda, ubio. Ni Virdžinija nije bila majka kakvu biste poželeli. Imala je debeli policijski dosije pun hapšenja, uključujući vožnje u pijanom stanju i podmetanje požara. Demi je prekinula kontakt s njom nakon što je Virdžinija otišla s rehabilitacije koju je glumica finansirala. Bila je to samo jedna u nizu boli koje je Virdžinija nanela Demi. Na primer, 1992. pozirala je gola za časopis High Society (nakon što ju je Playboy odbio), što je bila parodija na Deminu slavnu naslovnicu za Vanity Fair snimljenu u poodmakloj trudnoći. Ipak, mnogo ozbiljnije bilo je fizičko, psihičko i seksualno zlostavljanje koje je priuštila ćerki.

Kada joj je stanodavac Bejzil Dumas ponudio 500 dolara da mu dozvoli da siluje njezu ćerku, tada 15-godišnju Demi, ona je pristala.

foto: Profimedia

- Bilo je to silovanje, ali i razorna izdaja - napisala je Demi u svojoj autobiografiji "Inside Out", dodavši da ju je muškarac nakon silovanja upitao: “Kakav je osećaj kad te sopstvena majka proda za 500 dolara?”

- Duboko u srcu mislim da to nije bila jednostavna transakcija. Ali ipak mu je dala pristup i dovela me u opasnost - izjavila je u septembru 2019. u intervjuu s Dajanom Sojer u emisiji "Dobro jutro, Ameriko". Međutim, to nije bila jedina situacija u kojoj je Virdžinija ugrozila Demi.

U knjizi "Inside Out" piše da ju je majka redovno vodila u barove kako bi lakše upoznala muškarce. Naime, smatrala je da će joj prisutnost ćerke tinejdžerke pomoći da je muškarci primete. U svojim memoarima otvoreno govori i o majčinoj borbi s alkoholom, te o brojnim pokušajima samoubistva, od kojih je jedan i opisala.

foto: Profimedia

- Sećam se da sam koristila svoje prste, male prste deteta, kako bih iz majčinih usta izvukla tablete koje je pokušala da proguta - napisala je, a u jednom intervjuu dotakla se i očuhove smrti.

- Mnogi članovi moje porodice ne žele da se nose s činjenicom da je počinio samoubistvo. Osećam da je taj čovjek izabrao najbolji put za sebe. Toliko ga je bolelo. Prihvatam ga i volim zbog svega što je morao da uradi. Čvrsto verujem da neki od nas moraju da umru da bi drugi živeli - rekla je Demi.

U intervjuu za Guardian iz oktobra 2007. rekla je da je Denovo samoubistvo doprinelo još većem alkoholizmu njene majke. Uprkos svemu, Demi i Virdžinija uspeli su da se pomire, i to malo pre nego što je Virdžinija umrla od tumora na mozgu 2. jula 1998, mesec dana nakon što je Mur objavila da se razvodi od tadašnjeg supruga, Brusa Vilisa. Treba istaći da su uprkos razvodu Brus i Demi ostali bliski. Venčali su se krajem 80-ih, i to dok su oboje bili na vrhuncu karijere i slovili za jedan od najmoćnijih holivudskih parova. No, kako je vreme prolazilo, njihov odnos postajao je sve burniji i brak je počeo da se raspada. Kako je Demi to opisala, dok je njen profesionalni život bio u usponu, privatni život bio je bolan, ponajviše zato što je Brus želeo razvod jer je smatrao da je podbacio i kao otac i kao suprug.

foto: Profimedia

Ipak, do prvih trzavica imali su solidan brak koji je trajao 13 godina. Brus je, kako tvrdi Demi, bio pravi džentlmen i obasipao ju je ljubavlju i nežnošću. Činilo se kao da ne mogu da drže ruke podalje jedno od drugog, a kad god je Demi bila potištena, Brus bi bio tu da joj podigne raspoloženje. Glumica u memoarima govori o tome kako se borila sa svojim izgledom, te kako ju je Brus tešio tokom jednog od najtežih trenutaka u životu.

- Družili smo se na plaži uz Brusovu kuću s njegovim prijateljima, a ja sam uzela njegov džet ski kako bih se provozala. Međutim, neko od fotografa je dugim objektivom snimio fotografije na kojima sam u kupaćem kostimu i izgledam debelo. Naravno, to je postala glavna tema tab­loida. Ostvarili su se moji najgori strahovi i rasplamsali moj poremećaj u ishrani. Bila sam jadna, ali Brus je insistirao na tome da je sve na meni lepo. Moj strah i teskobu omotao je svojom ljubavlju - piše u memoarima.

Ipak, period medenog meseca u njihovoj vezi nije dugo trajao. Kako je vreme prolazilo, Vilis je postao nepredvidiv, a Mur je počela da sumnja da je vara.

foto: Instagram

- Kad je otišao da snima film "Hudson Hawk", naš odnos bio je vrlo uzdrman. Jednom sam otišla da ga posetim i imala sam osećaj da se okolo zaje***ao. Bilo je napeto, čudno, a neke stvari nisu delovale prihvatljivo - prisetila se.

Zabrinjavajuća je bila i činjenica da su imali potpuno različite stavove o odgoju dece. Brus je želeo da Demi ostane kod kuće i brine se o deci, a ona nije nameravala da odustane od svoje istinske strasti - glume. Bez obzira na to, Demi misli da je Brus već na početku braka zažalio zbog odluke da se venčaju samo četiri meseca nakon što su se upoznali. Iako je on nagovorio Demi da se uda za njega, brzo je počeo da žudi za osećajem slobode.

- Brus i ja smo se upoznali, venčali, dobili dete i napravili mnogo toga vrlo brzo. Kao da se probudio nekoliko godina kasnije i pomislio: “Da li je ovo ono što zaista želim? Želim li da budem slobodan?” Mučio se s rešavanjem tog sukoba u sebi. Želeo je porodicu i sigurnost, ali je isto tako žudeo za uzbuđenjem i novitetima. Uglavnom, želeo je da radi šta god je hteo - piše Demi u memoarima, dodajući da je to podrazumevalo i odlazak u krevet s drugim ženama. Smatra da ju je Vilis prevario s koleginicom Dženuari Džons, koju je godinama nakon raspada braka pitala da li je spavala s njenim tadašnjim suprugom.

foto: Profimedia

- Jesi li ti ozbiljna? Rekla sam mu sto puta: “Ne odlazim u krevet s tako starim muškarcima” - odgovorila joj je Dženuari, ali Demi nije bila uverena u iskrenost atraktivne plavuše.

Zanimljivo je i da je glumac Ešton Kučer, za kog se Demi udala nakon Brusa, takođe bio u vezi s Dženuari na početku karijere. Prema Deminim rečima, i Ešton je bio sklon švrljanju. Par se venčao 2005. u svom domu na Beverli Hilsu pred stotinjak zvanica, među kojima su bili i Demin bivši suprug Brus Vilis i njihove ćerke Rumer, Skaut i Talula, koje u početku nisu podržavale majčinu vezu sa 16 godina mlađim Eštonom. Rumer je čak priznala majci da je zaljubljena u Eštona. Devojke su se na kraju pomirile s majčinom odlukom, a Demi i Ešton bili su zajedno gotovo celu deceniju, od čega šest godina u braku. Iako su izgledali kao stabilan i srećan par, problemi su, kao i s Brusom, počeli već na početku. Kružile su glasine da par posećuje svingerske žurke i da su skloni seksu utroje. Na kraju je Demi to potvrdila u svojim memoarima, ne libeći se pritom da doda da je zbog Eštonovog ponašanja doživela spontani pobačaj. Bila je zavisna od Eštona, dok je glumac s druge strane stalno tražio izgovore da je prevari.

foto: Ap

- Tražio je način da prebaci krivicu sa sebe na druge kako bi sačuvao svoju percepciju o sebi kao pristojnom porodičnom čoveku - napisala je, ističući da su ona i Ešton učestvovali u grupnom seksu dva puta isključivo na njegovo insistiranje.

- Stavila sam ga na prvo mesto i kad je izrazio svoju maštariju o dovođenju trećih osoba u naš krevet, nisam rekla ne. Htela sam da mu pokažem koliko sjajna i zabavna mogu da budem. U pitanju su bili dobri ljudi, ali to je ipak bila greška. Bila sam neobično preplavljena sramom, nisam mogla da se rešim osećaja da je sve to nekako moja krivica - napisala je u memoarima.

Saznala je da ju prevario s kaskaderkom Sarom Leal, i to putem Google Alerta.

foto: AP

- Pitala sam je da li je to istina i ona je odmah priznala. Osećala sam se kao da ću ostati bez vazduha - rekla je glumica u jednom intervjuu.

Kao da sve to nije bilo dovoljno, Demi je izgubila bebu. Bila je u šestom mesecu trudnoće nakon brojnih neuspešnih pokušaja vantelesne oplodnje. Posle je rekla da ju je ta trauma ostavila izgubljenom, praz­nom, očajnom i zbunjenom i dodala da je izgubila iz vida sve ono pozitivno u svom životu. Postala je još ovisnija o Eštonu i sve tiša u izražavanju svojih želja i potreba. Nastavila je da istražuje donore jajnih ćelija, ali Eštnoj više nije bio zainteresovan za bebu, a kamoli za brak.

- Mislim da to ne mogu da uradim i ne znam funkcioniše li ovo - rekao joj je Ešton kad je predložila još jednu vantelesnu oplodnju, a ubrzo se i odselio iz njihovog doma.

foto: Profimedia

Suvišno je govoriti da nakon razvoda, a pogotovo nakon što je objavila memoare, s Eštonom više nije u dobrim odnosima. Zato je njen odnos s Brusom i dalje sjajan. Osim što je Brus bio na venčanju Demi i Eštona, oni su bili na njegovom venčanju 2009, kada se glumac venčao sa 23 godine mlađim modelom Emom Heming, s kojom je dobio dve ćerke. Devojčice se odlično slažu s Rumer, Skaut i Talulom, a ova moderna porodica čak je zajedno provela pandemijski karantin. Pritom se i Demi i Ema odlično slažu.

- Moj i Demin odnos izazvao je veliko interesovanje jer svako može da razume ogorčenost i zavist koje dolaze s raspadom braka, ali ne može da razume da je moguće dobro se slagati s bivšom suprugom. Međutim, Demi i ja smo odlučili da stavimo decu na prvo mesto i stvarno smo srećni što je ispalo tako da se svi zajedno dobro zabavljamo - objasnio je Brus.

foto: Profmedia

Upravo su glumac i njegova nova supruga bili uz Demi dok se oporavljala od razvoda s Eštonom. Pala je u depresiju i nakon 20 godina bez alkohola ponovo počela da pije.

Ipak, bilo bi nepravedno ženu kao što je Demi Mur svesti samo na propale brakove. Ipak je reč o glumici koja je 90-ih godina prošlog veka bila najbolje plaćena glumica ikada, a nije nevažno i to da je njen uspeh bio munjevit.

Kao tinejdžerka počela je da se bavi manekenstvom, a na filmu je debitovala 1981. u drami "Choices", a već iduće godine pojavila se u čuvenoj američkoj sapunici "Opšta bolnica", u kojoj je glumila do 1984. godine. Posle je stekla priznanje kao članica Brat Packa ulogama u filmovima "Rio je kriv za sve", "Vatra svetog Elma", "Ljubav, seks i ono drugo".

foto: Profimedia

Brat Pack, odnosno Čopor derišta, bio je nadimak za skupinu mladih glumaca koji su se često zajedno pojavljivali u filmovima o odrastanju tinejdžera tokom 80-ih. U glumačkom svetu probila se pak glavnom ulogom u filmu "Duh" iz 1990, koji je te godine postigao najveću zaradu. Svi su bili oduševljeni njenom glumom, a te godine je bila i nominovana za nagradu Zlatni globus.

Uspeh na blagajnama ponovo je ostvarila ranih 90-ih filmovima "Malo dobrih ljudi", "Nepristojna ponuda" i "Razotk­rivanje", a 1996. postala je najbolje plaćena glumica u istoriji filma, kada je dobila dotad neverojatnih 12,5 miliona dolara za glavnu ulogu u "Striptizu".

foto: Profimedia

Međutim, kraj 90-ih godina nije joj bio naklonjen. Iako se još dobro sećamo hitova poput "G.I. Jane" iz 1997, gotovo svi filmovi koje je snimila nakon izuzetno uspešne 1996, bili su komercijalno neuspešni i doprineli su padu u njenoj karijeri. Nastavila je da snima, ali je većinom dobijala sporedne uloge. Međutim, vratila se na velika vrata 2019, kada je objavila memoare "Inside Out" koji su postali bestseler New York Timesa, a nije mala stvar ni što je uspela da se održi sve ove godine u okrutnom holivudskom svetu koji starenje nimalo ne podržava.

(Kurir.rs/ Story.hr)

