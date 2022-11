PRVI INTERVJU ALEKSE BALAŠEVIĆA NAKON ROĐENJA ĆERKE: Evo kako je devojčica dobila IME i na koga liči

Aleksa Balašević i njegova supruga Nikolina venčali su se u junu, a dva meseca kasnije postali su roditelji ćerkice Vere.

Aleksa je sada otkrio šta se sve, za ovo kratko vreme, promenilo u njihovom životu.

- Promenilo se skoro sve. Koliko god da smo bili pripremljeni od prvog dana, nakon što smo saznali da čekamo bebu, opet se sve promenilo, na najbolje, naravno. Svi su najispunjeniji, najsrećniji i najokupiraniji Verom. Ona traži puno pažnje, ali to ne može da se poredi sa ljubavi i srećom koje svima nama pruža. Što se našeg (ne)spavanja tiče, otkad je Vera na ovoj planeti, to je poseban dril, mislim da smo istestirali sve što je čovek u stanju da uradi kad spava vojnički u tri smene - kaže on.

foto: Jelena Ćalasan

Mlađi Balašević je otkrio i kako je došlo do toga da svoju ćerkicu nazovu upravo Vera.

- Ime nema veze sa imenom njene bake. Jednostavno, Vera je dobila ime samo po sebi, i po njenom dejstvu. Prošla, 2021. godina, počela je tako što sam izgubio oca, a završila se tako što sam saznao da postajem otac. Ona je bila u bukvalnom značenju kao vera u tim najtežim i najlepšim momentima... Vera je nepobediva - istakao je Aleksa u intervjuu za magazin Hello.

Na pitanje na koga mala naslednica više podseća, na mamu ili tatu, Aleksa je kratko odgovorio:

foto: Printskrin/Instagram

- Naravno da možemo da procenimo, za to nikad nije rano. Liči na božjeg anđela.

Aleksa je istakao da se njegova supruga Nikolina odlično snašla u novoj i ujedno najlepšoj ulozi.

- Nikana je jedna od najodgovornijih osoba koje sam upoznao. Ne govorim to samo zato što mi je žena i što je najbolja, već zato što je ona stvarno fanatik za odgovornost. Pomažem joj najviše, ali ona se prelepo snalazi. Vera svakog jutra priča, pokušava da ostvari kontakt, smeje se, ponekad plače... Tako provodimo dane. S njom nikad nije ni dosadno ni naporno - kaže on.

foto: Kurir

Balašević je otkrio i kako se osećao kada je saznao da se Nikolina porodila i da su dobili malu naslednicu.

- Pamtim to. Ali iskreno, ne znam da objasnim zbog čega, najmoćniji mi je bio trenutak kada mi se Nikana nekoliko sekundi posle porođaja javila na telefon da mi kaže. To je bilo neverovatno... Sveti Apostol Matija, 22. avgust u 13:07. Amin - zaključio je on za magazin "Hello".

(Kurir.rs/ Hello)

Bonus video:

00:14 Znate li šta je pogruženj: Aleksa Balašević u poseti manastiru, setio se oca i poslao važnu poruku