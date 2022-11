PRIČALO SE DA JE UMRO TOKOM S*KSA: Posle KOBNOG DOGAĐAJA slavni muzičar više nije bio isti, njegova devojka GODINAMA krila istinu

Proslavljena danska manekenka Helena Kristensen podelila je svoje uspomene na pokojnog partnera, frontmena INXS-a, Majkla Hačinsa, i to nakon što ju je javno napala njegova sestra jer je godinama krila da je imao ozbiljnu povredu mozga.

Helena je u vezi s Majklom bila četiri godine nakon što je on raskinuo s pevačicom Kajli Minog 1991. godine, a prisetila ga se putem društvenih mreža.

"Hej Majkl, upravo sam razgovarala s nekim tvojim prijateljima koji te jako vole. Podelili smo neke lepe uspomene i, naravno, mnogo smo se smejali jer je s tobom bilo tako zabavno i radosno. Učinio si da se svi osećaju živima i voljenima, oko tebe je uvek bilo jako čarobno svetlo, svetlo koje se nikada neće ugasiti. Hvala ti, Fabricio Feri, što si sa mnom podelio ovo", napisala je Helena u objavi.

Par na fotografijama izgleda potpuno zaljubljeno, a Heleni su se u komentarima javile brojne poznate osobe, uključujući Lindu Evanđelistu, Džejmija Olivera i Karen Elson.

Helenina objava usledila je nakon što ju je Majklova sestra žestoko kritikovala jer nije otkrila da je pretrpeo povredu mozga tokom posete Danskoj u avgustu 1992. godine. Tina Hačins rekla je da je njena porodica tek pre tri godine saznala da ga je šakom udario taksista iz Kopenhagena.

U razgovoru za The Sun izrazila je svoju ljutnju što je Helena toliko dugo čekala da progovori o incidentu, nakon što je Majkl preminuo oduzevši sam sebi život u hotelskoj sobi u Sidneju 1997. godine.

"Znam da je Majkl bio jako srećan s Helenom i bilo je trenutaka kad nisam mogla ni da zamislim da nisu zajedno. Ali osećala sam ljutnju kada sam prvi put saznala za napad jer sam smatrala da je njena dužnost bila da kaže nešto takvo porodici", izjavila je Tina.

Dodala je i da su kružile grozne priče o Majklu nakon njegove smrti, uključujući i onu da je preminuo usred seksualnog odnosa koji je pošao po zlu.

"Postojale su sve te grozne priče o Majklu nakon što je umro, pa nije bilo u redu što nam Helena nije rekla za povredu glave. Bila je vrlo bliska s našim roditeljima i lako je mogla da dođe do njih. Sigurna sam da bi Majkl, da nije doživeo tu nesreću u Danskoj, i danas bio s nama", zaključila je Tina.

Helena je prvi put progovorila o napadu 2019. godine u dokumentarcu o Majklovom životu "Mystify: Michael Hutchence". Ispričala je sve o trenutku kada je videla kako je taksista vikao na Majkla da mu se skloni s puta pre nego što je izašao iz automobila i udario ga, izvestio je ABC.

Udarac je bio toliko snažan da je pevač pao, razbio glavu o ivičnjak i ostao bez svesti nasred ulice.

"Bio je bez svesti i krv mu je tekla iz usta i uha", prisetila se Helena u dokumentarcu i rekla da ga je hitno odvezla u bolnicu i mislila je da neće preživeti noć.

Međutim, Majkl se probudio, ali kao da više nije bio ista osoba kao pre.

"U njemu je došla do izražaja mračna, vrlo ljutita strana. Njegova ličnost se iz radosne, slatke, duboke i emotivne pretvorila u mračnu stranu", rekla je.

Nedelju i po, koliko je proveo u danskoj bolnici, Majkl je bio agresivan, odgurivao je lekare i medicinske sestre insistirajući da je dobro, te da želi kući. Sledećih mesec dana sve vreme je proveo u Heleninom stanu, odbijajući da jede i povraćajući krv. Par je zatim otputovao u Pariz, u kojem su posetili stručnjaka, koji je potvrdio da su Majklovi senzori u mozgu oštećeni u napadu i da je pretrpeo višestruke kontuzije mozga, zbog čega je počeo da uzima lekove kako bi se nosio s boli uzrokovanom povredom.

Helena je zaključila da je incident doprineo Majklovoj depresiji i konačnom samoubostvu u hotelskoj sobi u Sidneju pet godina kasnije.

"Kad je Majkl udario glavom, vratio se kao druga osoba i siguran sam da su mu lekari prepisivali svakakve čudne lekove", rekao je njegov prijatelj i basista Geri Birs za Sunday Night 2014.

"Bio je kreten, a to nije bio on, u tome je stvar. To nije bio Majkl kojeg smo poznavali i to je ono što je bilo toliko iznenađujuće. Nije osećao miris, nije osećao okus, pio je vino na flaše jer mu nije bilo ništa", otkrio je Geri.

Iako je Majkl javno govorio o gubitku mirisa i ukusa, Helena je morala da mu se zakune da će čuvati tajnu o napadu.

"Nije to rekla ni svojim roditeljima punih 20 godina, pa je njen intervju bio šokantan. A onda je izveštaj mrtvozornika bio još šokantniji, o tome šta je sve skrivao", izjavio je reditelj filma Ričard Louenstajn u emisiji "Stop Everything" za ABC Radio National.

Rekao je da čak ni članovi benda nisu znali potpuni opseg povrede dok nisu videli dokumentarac u celosti. Louenstajn je preko britanskih novinara došao do pevačevog potpunog nelektorisanog izveštaja mrtvozornika, te je dobio nalaze neurologa i psihologa i tako je cela priča izašla na videlo.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

