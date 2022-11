NEĆU DA LAŽEM, MORALA SAM TO DA URADIM: Slavna glumica otkrila šta se krije iza ČUVENE VRUĆE SCENE s Leonardom Dikaprijem!

Holivudska glumica, koja nosi i titulu jedne od najlepših žena na svetu, Margot Robi otkrila je da joj je trebalo dodatne hrabrosti pre snimanja škakljivih scena u spavaćoj sobi s Leonardom Dikaprijem, s kojim je igrala u filmu "Vuk sa Vol Strita".

Margot je priznala da je popila nekoliko čašica tekile kako bi pokušala da smiri živce pre snimanja intimnih scena, a u to vreme je imala samo 22 godine. Zaključila je da, iako je izgledala samouvereno na ekranu, to nikako nije bio slučaj u stvarnosti.

"Neću da lažem. Popila sam nekoliko čaša tekile pre te scene jer sam bila nervozna, jako, jako nervozna', izjavila je u jednom od intervjua.

Jedna od takvih scena prikazuje Margot kako pokušava da zavede Leonarda, koji je od nje stariji 15 godina, i to u dečjoj sobi njihove ćerke, a ostala je jedna od najzapamćenijih u celom filmu.

Film Martina Skorsezea iz 2013. godine temelji se na priči o stvarnom njujorškom brokeru Džordanu Belfortu (Leonardo Dikaprio), a Margot glumi njegovu suprugu Naomi Lapaglia.

Uprkos tome što je pre snimala uspešne uloge u serijama poput "Australia's Neighbors", upravo joj je uloga Naomi donela svetsku slavu.

"Snimala sam scene koje su vodile do seksa ili se seks upravo završio, ali nisam snimila scenu seksa od početka do kraja kao u 'Vuku sa Vol Strita'. To mi je bilo prva", rekla je glumica jednom prilikom za Vanity Fair.

Iako joj je tada možda bilo teško, od tada je glumila u nizu projekata, a uskoro ćemo je gledati u filmu "Barbie" kao istoimenu lutku, u kojem glumi i slavni glumac Rajan Gosling, koji će tumačiti njenog ljubavnog partnera Kena.

