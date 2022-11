MOJ P*NIS ME NE SLUŠA, ŽENA MI JE NEZASITA U KREVETU: S*ks terapeuti otkrili na šta se ljudi NAJVIŠE ŽALE! Nešto će vas IZNENADITI

Retki su parovi koji nemaju problema, ali još ređi oni koji zbog njih potraže profesionalnu pomoć. Ponekad je problem samo seks, odnosno, nezadovoljstvo njime, čiji je koren u nedostatku komunikacije među partnerima i tu uskače seksualni terapeut.

Iznenađujuće ili ne, većina parova se žali uglavnom na iste stvari. Grupa profesionalaca na tom području otkriva s kojim izjavama se najčešće susreću u ordinaciji.

"Ne mogu da doživim orgazam tokom seksa"

Žene su na području seksa vrlo osetljive i za njihov orgazam je potrebno znatno više truda nego muškarcima. Tek 15 do 20 odsto srećnica oseća se zadovoljeno tokom seksa, pokazuju statistike, ali i njima je potrebno mnogo stimulacije da bi došle do vrhunca.

foto: Shuttertock

Poze u kojima je orgazam najizgledniji su ona u kojoj je žena gore, te u kojoj leži na leđima dok joj se bokovi njišu (noge bi trebale da budu podignute).

"Želim emocionalno da se povežem s partnerom"

Nedostatak osećanja javlja se kod parova koji su vezu započeli kao isključivo seksualnu. To su najčešće ljudi u kasnim dvadesetim i tridesetim godinama koji su sazreli i žele da im veza preraste u nešto više od seksa, odnosno, da seks povežu s ljubavlju.

Muškarci su evolucijski zakinutiji za osećanja nego žene pa, ako one u njima uspeju da probude nežniju stranu, to je zaista čarobno, a tome se dive i profesionalci.

"Želim da začinim seksualni život, ali partner nije zainteresovan za to"

Najgore je u dugim vezama ako seks postane rutina, tada je dovoljno uvesti neke novosti u spavaću sobu da bi se iznova raspirila vatra. Međutim, nisu svi ljudi isti i nekima su seksualne igračke ili neobične poze jednostavno previše.

foto: Shutterstock

Seksualni terapeuti ovde pomažu na način da podstiču partnere na otvorenost i iskazivanje želja, o čemu se možda ne bi usudili da govore između sebe.

"Moj penis me ne sluša"

Najčešći problemi ovog tipa su prerana ejakulacija i erektilna disfunkcija. U oba slučaja muškarci postaju frustrirani i depresivni jer je to najveći udarac za njihov ego, dok žene strahuju kako partneru više nisu privlačne.

Koliko god oholo zvučalo, muškarci s ovim problemima treba da se fokusiraju na sopstveni užitak, a manje na partnerkin, dok one treba da imaju više razumevanja i ne shvataju to lično. Najvažnija je podrška.

"Želim da seks bude isti kao pre porođaja"

Dolaskom prinove u život sve se menja, a najviše seksualni život. Žene izgube samopouzdanje jer im telo ne izgleda isto kao pre porođaja ili im je vagina šira nego pre, pa ne uživaju u jednakoj meri.

foto: Shutterstock

U drugom slučaju potrebno je da žena izvodi Kegelove vežbe kontrakcije vaginalnih mišića tri puta na dan po dvadesetak ponavljanja. Na taj način se vagina stiska i obnavljaju mišići.

Za brže rezultate predlaže se električna stimulacija posebnim medicinskim uređajem.

"Nismo seksualno usklađeni"

U gotovo svakoj vezi jedan partner želi više seksa nego drugi. Na početku su više-manje usklađeni jer, dok su "leptirići" u stomaku, veća je i seksualna želja. Kasnije ona počinje da slabi, najčešće u pripadnica nežnijeg pola, kojima osećanja postanu važniji od samog seksa. Tada zna da bude vrlo naporno ako partner uporno insistira, a drugoj strani nije do toga.

Razlozi za odbijanje seksa su različiti - od problema u vezi do problema izvan nje. Potrebna je samo kvalitetna komunikacija, piše Huffington Post.

foto: Profimedia

"Brak bez seksa"

U dugogodišnjim vezama ili brakovima partneri zapadnu u svakodnevnu rutinu, imaju problema na poslu ili sa samima sobom i to se neizbežno odražava na njihov međusobni odnos.

Nije tajna da se seksualna želja smanjuje pri pojavi životnih problema koje treba rešavati. U takvim slučajevima terapeuti savetuju razgovor i predlaganje novih ideja. Na primer, ako su oba partnera preumorna uveče, trebalo bi da pokušaju jutarnji seks.

"Moja žena je nezasitnija u seksu od mene"

Poznato je da su žene osećajnije od muškaraca i da je njima važnija emocionalna bliskost nego njima. Ipak, događa se i obrnuta situacija, i to najviše ako je muškarac silno zaljubljen u partnerku, a ona mu ne posvećuje dovoljno pažnje.

foto: Shutterstock

Muškarci su jako osetljivi na svoje seksualne veštine i mogu da postanu depresivni ako vide da žene seks s njima shvataju kao obavezu ili rutinu. Oni žele više strasti i predanosti u vidu izraza lica i kontakta očima za vreme vođenja ljubavi.

"Moj muž je nezasitniji u seksu od mene"

Ova problematika je mnogo češća nego prethodna, a izvor problema može biti svašta. Žene smatraju kako je sramotno da one iniciraju seks i iskazuju svoje maštarije, a za to je najveći krivac kultura koja im se nameće kao nežnijem polu. Tako nastaju i poteškoće u komunikaciji jer muškarac može da misli kako žena više nije zainteresovana. To potom vodi odnosu bez seksa u kojem raste nezadovoljstvo s obeju strana. Potrebno je da se žena otvori i sama sa sobom raščisti šta želi, a šta ne.

"Nestalo je seksualne želje zbog bolesti"

Parovi traže pomoć u slučaju da se jedan partner ozbiljno razboli, što unosi nemir u vezu i drastično opadanje seksualne želje. Tada se predlažu različiti drugi oblici fizičke bliskosti, na primer - maženje, masaža, ljubljenje, a ponekad je dovoljno i samo držanje za ruke.

Zajedničko kupanje stvara prisnost, opušta mišiće i živce i podstiče cirkulaciju bez konkretnog seksualnog nadražaja.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Bonus video:

16:06 Stručnjaci otkrivaju kako da sačuvate brak