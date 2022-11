NIJE VAM DOSTA FUDBALA OVIH DANA?! Evo LISTE filmova i serija o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu: SRBIJA, Pele, Maradona!

Ceo svet trese fudbalska groznica i svi pričaju o Svetskom prvenstvu u Kataru. Daju se prognoze, navija se, neko je uspevao da pogleda sve utakmice, neko se mnogo nervirao, neko malo manje, ali svakako je sve u duhu fudbala.

Ako spadate u one kojima nije jasna ta fascinacija najvažnijom sporednom stvari na svetu, u nastavku možete videti neke od zanimljivih ostvarenja koja su vezana za fudbal, bilo u dokumentarnoj, bilo u igranoj formi.

Za one koje vole fudbal, to može biti "mali odmor" ili podsećanje dok čekaju sledeću utakmicu na Mundijalu... Za ostale, može vidi veoma zanimljivo putovanje i pogled u magični, fudbalski svet...

1. Montevideo, Bog te video! (2010.)

Ovaj film Dragana Bjelogrlića koji je kasnije pretočen u seriju je brojnim mlađim genarcijama otkrio kako je nekad bilo i rasvetlio bitan istorijski momenat o kom nije bilo mnogo priče.

Sve počinje 1930 godine, a dečak Stanoje priča o počecima jugoslovenskog fudbala, života u Beogradu, tadašnjim klubovima, a završava spektakularnim plasmanom fudbalske reprezentacije Kraljevine Jugoslavije na Svetsko prvenstvo u Montevideu u Urugvaju.

Iako je u suštini ove drame ona o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu, publika je uživala i u romansi, kostimiranoj avanturi, ali i glumi Miloša Bikovića, Predraga Vasića (mali Stanoje), Vojina Ćetkovića, Aleksandra Radoičića, Petra Strugara, Nine Janković, Armana Asantea, Dragana Nikolića i Branka Đurića, od kojih su se neki pojavili u prvom filmu, a onda i u nastavcima ove veoma popularne priče koja je osvojila srca i publike u bivšim zemljama Jugoslavije.

2. Green Street Hooligans (2005.)

Ova krimi drama koju je režirao Leksi Aleksander, obrađuje huliganstvo u Velikoj Britaniji i prati priču američkog studenta novinarstva (Ilajdža Vud) kog izbacuju sa Harvarda zbog nečega što nije učinio, ali zbog para i utacaja roditelja drugog studenta biva prinuđen da prihvati krivicu.

Pošto ne zna šta će sa sobom, odlazi u London kod sestre i zeta. Tu upoznaje zetovog brata (Čarli Hanan) koji je učitelj i fudbalski trener ,a predvodi i lokalni navijački klub Vest Hem Junajteda, Green Street Elite (GSE). Priča počinje kada Amerikanac, kog su i prozvali Jenk (skraćeno od Jenki) ode na svoju prvu fudbalsku utakmicu...

Snimljena su još 2 dela (Green Street 2: Stand Your Ground i Green Street 3: Never Back Down), ali oni nisu puštani u bioskopima.

3. The Football Factory (2004.)

Još jedan britanski film koji se bavi navijačima, a ovog puta je u prvom planu Tomi Džonson i fudbalski klub Čelzi. Njegov život je protkan nasiljem, drogom i alkoholom, ali noćne more koje ima mu zagorčavaju život. Zanimljivo je da je film sniman u dokumentarističkom maniru i daje veoma realnu sliku o huliganima, pa je topla preporuka onima koje žele da saznaju više o engleskom fudbalu i svemu onom što ga prati iz ugla navijača.

Deni Dajer glumi Tomija, a tu je i glumac Tamer Hasan koji je pre izvesnog vremena posetio Beograd, a režije se prihvatio Nik Lav, koji je i scenarista.

4. Goal! The Dream begins! (2005.)

Ovo je trilogija koja "prati" mladog Santijaga Munjeza, ilegalnog migranta iz Meksika koji živi u Los Anđelesu. On je talentovani fudbaler i u slobodno vreme pika loptu za lokalni klub iz El Eja, a trudi se da preživi u betosnkoj džungli radeći kao baštovan i dostavljač hrane. Sve se menja iz korena kada mu posle jedne utakmice prilazi Glen Foj, bivši fudbaler i skaut za Njukasl koji mu pomaže da dobije probu... Santijago pakuje kofere i kreće za Englesku i avantura počinje.

Drugi film Goal II: Living the Dream je objavljen 2007. gde se priča o Santijagu i njegovoj fudbalskoj karijeri nastavlja, a treći deo Goal III: Taking on the World je objavljen 2009. godine gde prati Santijaga i njegove saigrače kako se pripremaju za Svetsko prvenstvo u Nemačkoj 2006., ali po mnogima je treći deo najslabiji.

5. United (2011.)

Rađen po istinitoj priči o fudbalskom klubu Mančester Junajted, ovaj britanski televizijski film obrađuje pogibiju Bazbijevih beba u Minhenu 1958. godine i dešavanja koja su usledila posle tragedije.

Inače, oni su se tada vraćali iz Beograda gde su pobedili Crvenu Zvezdu u evropskom kupu, a u Minhenu su stali da dopune gorivo, da bi dalje nastavili za Mančester, ali je avion Britiš Erbvejza imao problem sa poletanjem i kada su uspeli iz trećeg puta, avion se srušio. U avionu je bilo 44 ljudi, a na licu mesta je poginulo njih 20, da bi taj broj dostigao 23.

6. Čudo u Bernu (Das Wunder von Bern, 2003.)

Nemački film u režiji Sonka Vortmana je priča o prosečnoj nemačkoj porodici posle Drugog svetskog rata sa posebnim akcentom na dečaka i njegovog oca, bivšeg ratnog zarobljenika i neverovatne pobede Zapadne Nemačke 1954. godine na Svetskom prvenstvu u Švajcarskoj. Naime, tada je mašarska reprezentacija bila neprikosnovena, pa je njihova pobeda time bila još neverovatnija jer su Mađari bili neporaženi 4 godine.

Kako se priča, ovaj duel je jedan od najvećih u istorji fudbalskih svetskih prvenstava, a sam film je jedan od najgledanijih u Nemačkoj.

7. When Saturday Comes (Kad dođe subota, 1996.)

Ovo je jedan od retkih filmova gde glumca Šona Bina ne ubiju u prvim minutima jer ovog puta glumi mladog radnika pivare i fudbalera Džimija Mjira željnog uspeha. Kreće od tzv. beton lige u Jorkširu da bi svoj put krčio nadalje, ali ne ide sve glatko jer Džimi voli da pije...

8. The Damned United (Prokleti Junajted, 2009.)

Baziran na fiktivnom romanu istog imena, obrađuje dešavanja u Lids Junajtedu i kratko (svega 44 dana), ali užasno vođstvo fudbalskog menadžera Brajana Klafa . Sve se dešava 1974. godine kada je Lids bio prvak.

Iako je ovo umetnička interpretacija događaja i ima dosta istorijski netačnih informacija, brojni fanovi su ga ocenili kao odličan film.

9. A Shot at Glory (2000.)

Drugoligaš iz Škotske se trudi da se plasira u finale Škotskog kupa što deluje kao nemoguća misija. U pitanju je fiktivni klub pod imenom FK Klinoki, a Robert Duval glumi klupskog menadžera koji se muči da napravi dobar tim i time spasi mali ribarski grad od gubitka voljenog fudbalkog kluba.

10. Escape to Victory (Bekstvo u slobodu, 1981.)

Tokom Drugog svetskog rata, grupa nacističkih oficira dolazi na ideju da u propagandne svrhe organizuje fudbalsku utakmicu između najboljih sportista iz svojih redova i tima sastavljenog od ratnih zarobljenika.

Silvester Stalone, Majkl Kejn, Maks Fon Sidou su samo neka od imena koja se pojavljuju u filmu Džona Hjustona, ali ono što je svima privuklo pažnju je i legendarni Pele koji je u filmu pokazao ono što je radio najbolje i u životu - igrao fudbal.

11. Pele, rađanje legende (Pele, Birth of a Legend, 2016.)

Kada smo već kod legendarnog Brazilca Edsona Arantesa do Nasimenta, odnosno Peleta, vredi pomenuti i film o njegovom odrastanju, siromaštvu, prvim profesionalnim počecima u Santosu, kao i njegovu igru za reprezentaciju 1958. godine. On je tada, sa svega 17 godina postao ključna figura brazilskog fudbala i reprezentacije, a sve je kulminiralo titulom svetskog prvaka.

Vredi pomenute i dve serije, koja svaka na svoj način obrađuje temu fudbala

Prva je Netliksova "The English game" (Engleska igra, 2020.) koja se bavi istorijatom najvažnjie sporedne stvari na svetu, od toga kako su probijene klasne razlike i barijere, pa do najunosnijeg sporta na svetu.

Nekad su siromasi igrali fudbal, a bogataši gledali, da bi sticajem mnogih okolnosti, decenijama kasnije postalo suprotno. Serija se bazira se na istinitim događajima i prati dvojicu fudbalera koji su na dijametralno suprotnm stranama kada su klase u pitanju, ali su uspeli da zauvek promene igru, a samim tim i Englesku.

Druga serija je "Ted Laso" i prati dogovoštine američkog trenera koji neverovatnim slučajem "zaglavljuje" u Londonu i prihvata da vodi engleski fudbalski tim AFC Ričmond iako nema pojma o tome jer je zapravo trener američkog fudbala.

Teda Lasa igra genijalni komičar Džejson Sudejkis koji je i njegova kreacija iz "Saturday Night Live", a njegova, sada već bivša verenica ga je ubedila da napravi seriju sa istim likom, a ostalo je istorija. Serija ima 3 sezone, dobila je nekoliko Emija.

I na kraju, dokumentarci...

Nemoguće je zaobići 2 dokumentarna filma o Maradoni, jedan iz 2019. godine u režiji Asifa Kapadija koji detaljno prati njegov dolazak u Napulj, grad u kom se proslavio i koji ga je obožavao. Drugi je, naravno, Kusturičin iz 2008. gde ga je on pratio, a Dijego Armando Maradonu mu je pričao o svom životu, drogi, novcu i bolesti...

Vredi pogledati i dokumentarac o Mesiju (2016.), iskrenu priču o usponima i padovima i na kraju, najvećoj pobedi i velikom fudbalskom uspehu.

Zatim, Zidanov portret (Zidane, A 21st Century Portrait, 2006.) sa fokusom na utakmicu Real Madrida i Viljareala, 23. aprila 2005. kao i istraživanje igre kroz Zidanove oči i njegove priče o ljubavi prema sportu i emocijama na terenu.

I za kraj, jedan izuzetan doku-film "The Two Escobars" (Dva Eskobara, 2010.). Naime, ceo svet je bio šokiran vestima da je najbolji kolumbijski fudbaler Andres Eskobar ubijen u Medeljinu i to svega 10 dana posle čuvenog gola.

Iako Pablo i Andres nisu bili u srodstvu, njihove sudbine su isprepletene na neverovatne načine, a kraj fubalera se mogao naslutiti onog trenutka kada je dao autogol na SP u Los Anđelesu 1994. godine.

Kolumbijci su igrali sa Amerikancima, a taj nesrećni gol ih je eliminisao iz daljeg takmičenja. Pominje se i Pablov prljavi novac, droga i sveg ono što se dugo godina preplitalo u kolumbijskom društvu, ali to su već neke druge serije i dokumentarci...

Da li fali neko ostvarenje na ovoj listi?

