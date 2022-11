ČIME LI SU OVI ROKERI NALJUTILI IRCE, PA IH NEMA NI U PRVIH 5: Objavljena lista najboljih irskih pesama SVIH VREMENA (VIDEO)

Irci su pesmu "Zombie" benda Cranberries izglasali za najbolju irsku pop pesmu svih vremena. Zanimljivo je da u prvih pet nema nijedne pesme sastava U2 koji je verovatno najpopularnija irska grupa na svetu.

Dablinska radio stanica 2FM napravila je uži izbor od 60 pesama koje su zatim stavljene na javno glasanje. Više od 100.000 glasova slušalaca formiralo je konačnu listu od 20 najboljih muzičkih hitova iz Irske, na čijem se čelu našla pesma "Zombie", piše irski Mirror.

"Zombie" je 1995. proglašena za najbolju pesmu na MTV evropskim muzičkim nagradama, a bila je na vrhu top lista u Irskoj i Velikoj Britaniji, kao i još nekoliko zemalja, popuz Australije, Francuske i Nemačke.

Pesma je objavljena na drugom albumu Cranberries "No Need to Argue", a napisala ju je Dolores O’Riordan u znak sećanja na trogodišnjeg Džonatana Bola i 12-godišnjeg Tima Parija, koji su ubijeni u bombaškom napadu Irske republikanske armije (IRA), 20. marta 1993. godine u engleskom Voringtonu.

"Fairytale of New York" benda Pogues odnela je "vicešampionsku titulu", dok se na trećem mesu našao hit sastava Thin Lizzy "The Boys Are Back in Town".

Kompletna lista izgleda ovako:

1. The Cranberries – Zombie 2. The Pogues – Fairytale of New York 3. Thin Lizzy – The Boys Are Back In Town 4. The Saw Doctors – N17

5. Aslan - Crazy World 6. U2 – Where The Streets Have No Name 7. Sinead O’Connor – Nothing Compares To You 8. The Undertones – Teenage Kicks

9. Bagatelle – Summer in Dublin 10. Mark McCabe – Maniac 2000 11. The Stunning – Brewing Up A Storm 12. Sharon Shannon and Mundy – Galway Girl

13. Snow Patrol – Chasing Cars 14. Westlife – World Of Our Own 15. Hozier – Take Me To Church 16. Van Morrison – Brown Eyed Girl

17. Christy Moore – Ride On 18. Republic of Ireland Football Squad – Put ‘Em Under Pressure 19. B*Witched – C’est La Vie 20. The Hothouse Flowers – Don’t Go

Zanimljivo je da najpopularniji irski bend na svetu U2 nije uspeo da se plasira u prvih pet, i da je njihova pesma "Where The Streets Have No Name" dostigla tek šestu poziciju.

Na listi se nisu našli ni Enja, Komitmensi, Kors, Čiftansi, Bob Geldof... ali o ukusima ne vredi raspravljati, zar ne?

(Kurir.rs/N1)

