JELENA BAČIĆ ALIMPIĆ OSTALA NEPOKRETNA! Puzala do kupatila, prošla pravi PAKAO, sad progovorila o bolesti koja je došla iznenada

Jedna od najomiljenijih naših voditeljki i najčitanijih spisateljica, Jelena Bačić Alimpić, nedavno je otkrila da se pre samo godinu dana susrela sa ozbiljnim zdravstvenim problemima i bolešću.

Tada nije želela da otkriva o čemu se radi jer je smatrala da je to njena najdublja intima, ali izgleda da se predomislila.

foto: Privatna Arhiva

Jelena je detaljno opisala pravi pakao koji je proživela kada je pre godinu dana, ostala paralizovana. Zdravlje Jelene Bačić Alimpić bilo je ugroženo, piše svet-scandal.rs.

- To se dogodilo prošlog leta dok sam istraživala građu za svoju novu knjigu. Bila sam na Siciliji. Ispao mi je disk između dva pršljena u kičmi. Ostala sam nepokretna. Potpuno sama na Siciliji, danima pod injekcijama, bez mogućnosti da se pomerim. Do kupatila sam puzala. To su bili strašni dani - rekla je Jelena za Blic Puls.

Nakon povratka u Srbiju, usledile su šestomesečne terapije.

foto: Dragana Udovičić

- Kada sam se vratila iz Italije, morala sam na terapije da bih izbegla operaciju. To je trajalo pola godine, ali verujte mi, čvrsto sam bila odlučila da izbegnem operaciju kičme. Ne želim da od toga pravim nikakav spektakl. Postoje mnogo gore stvari u životu. Bog me je tada opomenuo da zastanem i prikočim. Potom sam uradila magnetnu rezonancu i prošla sve terapije. Uspela sam da sklonim disk koji mi je pritiskao nerv i onemogućavao mi kretanje - objasnila je voditeljka.

foto: Marina Lopičić

- Svima govorim da nikada ne gube veru i nadu da će pobediti. Čak i sebe treba pobediti a ja sam sebe pobedila tada. Posle toga sam imala još jedan zdravstveni problem, nedavno, ali to je zaista previše intimno da bih o tome otvoreno govorila. I to sam uspela da prebrodim i da završim knjigu. Zbog toga mogu da kažem da je ta moja knjiga nastala u najtežem periodu mog života i to će se sigurno osetiti. Jeste kliše, ali je istina da ono što vas ne ubije, ojača vas - zaključila je Jelena.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:26 JELENA BACIC ALIMPIC O POSLOVNIM PLANOVIMA I PORODICI