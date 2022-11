MISLILA SAM DA ĆU UMRETI, SRCE MI JE BILO SLOMLJENO: Dženifer Lopez progovorila o RASKIDU s Benom Aflekom! Bilo je jako BOLNO!

Put do uplovljavanja u bračnu luku za pevačicu Dženifer Lopez i glumca Bena Afleka nije bio lak. U novom intervjuu, pevačica se osvrnula na to kako se osećala nakon što su raskinuli svoju prvu veridbu 2004. godine.

"Taj raskid i sve nakon njega mi je bilo tako bolno. Kada smo pre 20 godina otkazali to venčanje, srce mi je bilo slomljeno kao nikada u životu. Iskreno, osećala sam se kao da ću umreti", iskreno je priznala 53-godišnja pevačica, prenosi Page Six.

foto: Seth Browarnik/startraksphoto.co / INSTAR Images / Profimedia

"Nakon toga sam se sledećih 18 godina samo vrtela i jednostavno nisam mogla to da uradim kako treba. Ali sada, 20 godina kasnije, ipak imamo srećan kraj. Zapravo je to ‘nikad se ne bi dogodio u Holivudu‘ - kraj", dodala je Džej Lo.

Ona i 50-godišnji Aflek svoju romansu su obnovili 17 godina nakon što su se prvi put razišli. Pevačica je takođe najavila da će objaviti novi album "This Is Me... Now", ažuriranu verziju izdanja iz 2002. "This Is Me... Then".

Dženifer i Ben prvi put su se verili u novembru 2002, a raskinuli su dve godine kasnije.

foto: Profimedia

"Sada razmišljam o poruci albuma - ako, poput mene, imate periode u kojima ste izgubili nadu i zamalo odustali, nemojte. Prava ljubav zaista postoji i neke stvari traju zauvek, to je stvarnost. Želim tu poruku da pošaljem u svet, a pritom moram da budem dosta ranjiva", zaključuje pevačica.

foto: Profimedia

U aprilu 2021. objavljeno je da su počeli da se druže nakon njenog raskida s bivšim verenikom Aleksom Rodrigezom. Verili su se godinu dana kasnije, a (konačno) venčali u julu 2022. u Las Vegasu. Zatim je usledila formalna ceremonija venčanja na Aflekovom imanju u Džordžiji sledećeg meseca, na kojoj su se pojavili brojni slavni prijatelji poput Meta Dejmona i Kevina Smita. Dženiferina deca Maks i Ema, koje ima s bivšim suprugom Markom Entonijem, kao i Aflekova deca - Vajolet, Serafina i Semjuel, koje ima s Dženifer Garner, takođe su prisustvovali ceremoniji venčanja.

