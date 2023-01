BOŽE MOJ, SVE SE PREŽIVI: Anđelka Prpić PRVI PUT o temi o kojoj bruji Srbija! Otkrila NEPOZNATE DETALJE! "Moram da se izdignem"

Glumica Anđelka Prpić je na samom početku 2023. godine otkrila da se oseća voljeno.

- Baš sam lepo, ušuškano, srećno, ispunjeno. Nekako se osećam voljeno i radujem se godini koja dolazi - rekla je, a na pitanje voditeljke šta je za nju sreća, glumica je rekla:

- Gde odmah s tim najtežim pitanjem? Svi jurimo za velikim postignućima, nije bitno da li su opipljivi, materijalni. Nekad stvarno nismo svesni da smo već srećni. Ono što je lepota i filozofija je da je to zapravo trenutak ili neki trenuci koje kad već osvesitmo, oni su prošli. Ali stalno imaš novi cilj da ponovo pronađeš sreću, da je ponovo osvojiš. Svi smo počeli da analiziramo, ja prva, sebe i sve oko sebe, a onog momenta kad probam da to isključim, shvatim da mi je lakše da osetim sreću - rekla je Anđelka, a onda i rekapitulirala godinu za nama, te otkrila koji momenti su joj bili najsrećniji.

- Baš ih je bilo mnogo. Ne znam da li bih mogla tako lako hijerarhijski da ih poređam, ali na primer, imala sam trenutak ogromne sreće i ponosa kad mi je sin dobio ulogu u jednom filmu, čija se premijera očekuje u ovoj godini. To je bila neka njegova potvrda da je uspeo da u jednom ozbiljnom snimanju koje je trajalo 50-ak dana pokaže da je zreo, socijalno inteligentan i slično. Kao mama bih mogla da odahnem. To je jedan od najlepših momenata. Imali smo i premijeru filma "Ala je lep ovaj svet". To je bio lep trenutak. Bilo je dosta lepih momenata. Sačuvala bih tu godinicu u jednoj lepoj fioci - zaključila je.

Glumica je potom i otkrila kako joj uspeva da uvek bude nasmejana i dobro raspoložena.

- Ja sam vrlo transparentna i ne moramo da budemo najbliži prijatelji da bih podelila s nekim nešto. To je prosto u čoveku, a malo je i odluka. Meni je prvoj lepše kada uđem u prodavnicu, a nekom me pozdravi, da li taksista ili neko. To je moj cilj - da situacije koje nisu uvek nama omiljene probamo da ih olakšamo. Naravno da umem da budem nadžak. Meni na čelu to piše. Ja i kad hoću da se ne vidi, drugi to vide.

Glumica se potom osvrnula i na medijske napise poslednjih dana. Anđelka se naime našla u jeku afere, kada je u javnost isplivalo da čeka dete sa M.Ž., najboljim prijateljem svog bivšeg muža, Darija Prpića.

- Mislim da se normalan čovek ne navikava na te stvari. Zašto bi se navikao na ružno i primitivno? Ni ne želim sebi da se naviknem na to. Ali, s druge strane, nije stvar da ne vidimo od drveta šumu. Sad sam tema ja, sutra ćeš biti ti, nego je stvar poremećenog kompasa i sistema vrednosti, gde nije tema da li se izlio amonijak, nego je tema nešto potpuno drugo - rekla je glumica, a onda otkrila da medijski naslovi utiču na njenu porodicu.

- Mislim da čovek može ipak da se izdigne. Strašno je to što se to ne tiče samo mene, nego i moje porodice i mog deteta, ali bože moj, sve se to preživi. Srećna sam što imam svoj mali svet i stvarno to ne dam - zaključila je Anđelka gostujući u jutarnjem programu na TV Prva.

