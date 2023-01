PEVAČICA SE U PONOĆ LJUBILA S GRADONAČELNIKOM, A KOMIČARKA ODIGRALA STRPITZ: Ovo su NAJSKANDALOZNIJI dočeci Nove godine (VIDEO)

Dočeci Nove godine su za muzičare, ali i druge zvezde uvek prilika za unosan angažman, a neretko se događalo da se tokom nastupa previše "opuste" ili im se dogodi gaf.

Neke slavne osobe su dovedene u neprijatnu situaciju zbog organizatora, a ovo su škakljivi trenuci koji se pamte.

Maraja Keri

Maraja keri imala je tehničkih poteškoća na dočeku 2016. godine, kada je bila deo televizijskog specijala Dika Klarka "New Year's Rockin' Eve". U jednom trenutku se dogodio problem i moglo se videti kako se pevačica pravi da peva i samo pomera usne dok se muzika više nije čula.

Maraja se uzrujala i sišla s bine, a dugo se pričalo o njenom lošem nastupu.

Idina Menzel

Idina Menzel je na svom novogodišnjem nastupu 31. decembra 2014. izvela pesmu "Let It Go", koju peva u popularnom crtanom filmu "Frozen". Ipak, nije sve prošlo glatko kao na snimanju animiranog filma i pevačica se mučila s visokim tonovima na kraju muzičkog hita.

Deo publike je to pripisao hladnoći dok je pevala na njujorškom Tajms Skveru, a ona se dan kasnije oglasila na Tviteru. Poručila je da je "više od visokih nota koje peva" i da je "važno ostati u trenutku i povezati se s publikom".

Fanovi su pozdravili njenu zrelu reakciju.

Tejlor Svift

Tejlor Svift našla se u neprijatnoj situaciji nekoliko meseci nakon raskida s Džoom Džonasom, koji ju je u jesen 2008. ostavio putem poziva od 27 sekundi. Naime, oboje su bili angažovani na dočeku 2008.

Svako od njih je izveo svoj nastup, a onda su s drugim zvezdama na Tajms Skveru odbrojavali sekunde do ulaska u 2009. godinu. Videlo se da je Tejlor i Džou neugodno, a stajali su svako na svojoj strani bine.

Lejdi Gaga

Lejdi Gaga se 2011. pobrinula s tadašnjim njujorškim gradonačelnikom Majklom Blumbergom da publika zapamti doček na Tajms Skveru. Naime, oni su se tad poljubili u usta i ostavili javnost u čudu.

Kasnije je Blumberg objasnio da je pre toga, naravno, poljubio svoju dugogodišnju devojku Dajanu Tejlor.

Keti Grifin

Komičarka Keti Grifin otišla je korak dalje kada je reč o televizijskim nastupima uživo za doček Nove godine 2011. godine. Naime, odlučila je da izvede striptiz i skinula se do brushaltera.

"Priznajem, malo sam zbunjena jer nisam u zatvoru nakon mog novogodišnjeg CNN skidanja kako bi Šer mogla da se pojavi s mojom mamom i kaucijom", komentarisala je komičarka skandal koji su gledali milioni.

Keti se nije uzrujavala, a i ranije je bila kritikovana jer je psovala na televiziji i imala neprimerene šale o oralnom seksu.

