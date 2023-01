PREMINULA ČLANICA LEGENDARNE GRUPE: Borila se s TEŠKOM BOLEŠĆU, a evo ko je bio s njom do POSLEDNJEG TRENUTKA

Anita Pointer, članica čuvene pop i R‘n‘B grupe The Pointer Sisters preminula je u subotu u 74. godini od karcinoma, objavio je njen portparol Rodžer Neal, a preneli američki mediji.

Pointer je preminula u svom domu na Beverli Hilsu, a uz nju su do poslednjeg trenutka bili članovi njene porodice.

Anitine dve sestre preminule su pre nje. Boni je preminula prošle godine u 69. godini, a Džun 2006. u 52. godini.

foto: HPA / Kathy Hutchins new / Profimedia

Grupu The Pointer Sisters činile su čestiri sestre - Boni, Anita, Rut i Džun, a pre nego što su se proslavile, uajedno su pevali u crkvi svog oca u Oklandu.

Njihovi najpoznatiji hitovi su "I‘m So Excited" i "Jump (For My Love)".

Osvojile su tri Gremija, od kojih je jedna za pesmu "Fairytale" iz 1975. Napisale su je Boni i Anita, a kasnije ju je snimio i Elvis Prisli.

Anita je bila druga najstarija od njih četiri, koje su počele da nastupaju 1969. kao duo Džun i Boni. Nakon toga im se pridružila Anita, pošto je napustila posao sekretarice, i na kraju Rut, koja je preostala od svojih sestara.

(Kurir.rs)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:33 Komemoracija Dejanu Tiagu Stankoviću