POSLEDNJE EMISIJE VODILA TEŠKO BOLESNA, JEDNOM SE SRUŠILA NA SETU: Teški dani slavne voditeljke pre nego što je otišla U VEČNOST

Barbara Volters je bila prva žena koja je vodila večernje vesti u SAD, a mnogima je najpoznatija kao voditeljka tok šoua “The View” (Pogled), ženske razgovorne emisije, koju je pokrenula 1997. godine.

Nakon niza zdravstvenih problema, u martu 2013. vratila se na “The View”, ženski tok šou koji je pokrenula 1997, ali nakon nekoliko meseci obavestila je izvršnu direktorku Anu Svini da u 2014. planira da se povuče u penziju.

Kako je vreme prolazilo, njeno zdravlje se samo pogoršavalo, a ubrzo se pokazalo da više ne može da radi.

- Jednog dana, baš kada se šou završio, srušila se u ruke scenskom menadžeru. Morali su da je odvedu u sobu, gde su je položili na kauč. Osoblje je pozvalo bolničare - piše novinar Ramin Setudeh u knjizi “Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of “The View”.

Volters je bila zabrinuta da će možda neka fotografija nje na nosilima završiti u novinama, dodaje Setudeh, ali na kraju je pristala da poseti lekara, a na set se vratila već sledeće jutro.

- Ponašala se kao da je to uobičajeno - primetio je novinar.

S obzirom na to da je njeno penzionisanje bilo sve bliže, ABC je emitovao dvosatnu specijalnu emisiju o njenoj karijeri u udarnom terminu, a izvorni suvoditelji “The Viewa” uključujući Meredit Vieira i Star Džons, vratili su se na šou kako bi proslavili njenu poslednju sezonu.

Ta 17. sezona emitovana je u maju 2014. s posebnim gostima, Hilari Klinton, Majklom Daglasom i Oprom Vinfri.

Ipak, ubrzo se vratila kao gošća suvoditeljka tokom 2014. i 2015. pre nego što je otišla u penziju.

Tokom svoje karijere postala je poznata po razgovorima s najuticajnijim ljudima širom sveta. Neke istaknute osobe s kojima je razgovarala bili su nekadašnji kubanski predsednik Fidel Kastro, britanska premijerka Margaret Thačer, libijski vođa Muamer Gadafi i drugi.

Preminula je 30. decembra u svom domu u Njujorku u 93. godini.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

