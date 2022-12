PREMINULA GLUMICA IZ POZNATE SAPUNICE O DOKTORIMA: Tragične vesti objavljene na društvenim mrežama: Svet je izgubio anđela

Glumica Sonja Edi je preminula. Imala je 55 godina, a vesti je na društvenim mrežama objavila njena prijateljica i glumica Okatvija Spenser.

Naime, Oktavija Spenser je na svom Instagramu objavila da je glumica "Opšte bolnice" umrla u ponedeljak. Nije dala nikakve detalje o uzroku Sonjine smrti.

"Moja prijateljica Sonja Edi je preminula sinoć. Svet je izgubio još jednog kreativnog anđela. Njenim legijama obožavalaca "Opšte bolnice" će nedostajati. Moje misli i molitve su sa njenim najmilijima, prijateljima i obožavaocima!", napisala je glumica.

Edi je u ABC-ovoj sapunici "Opšta bolnica" (General Hospital) bila od 2006. Glumila je lik Epifani Džonson, neobičnu glavnu sestru koja je bila majka pokojnog Stena Džonsona, koji se uključio u mafiju.

Edi je takođe igrala i u hit SOAPnet spinoffu "Opšta bolnica: Noćna smena". Pojavljivala se i u TV emisijama i filmovima kao što su "Seinfeld", "Patch Adams", "Reba", "Monk", "Joan of Arcadia", "CSI", "Glee", "Castle" and "Fresh Off The Boat".

Brojni fanovi i poznate ličnosti su se oprostile od glumice uz izraze saučešća porodici i prijateljima, a mnogi su rekli da sapunica neće biti ista bez nje.

