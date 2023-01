BIVŠA MU NAKON RAZVODA SAOPŠTILA DA JE TRUDNA, A SAD SE BORI ZA ŽIVOT: Filmska priča slavnog glumca, hteo da bude KRIMINOLOG

Marvelov junak Džeremi Rener, poznati američki glumac i pevač, kritično je, ali stabilno. Nezgodu je doživeo za doček Nove godine, pišu strani mediji, dok je grtalicom čistio sneg ispred svoje kuće. Sve se dogodilo na Renerovom posedu blizu Rena u Nevadi, koje je u silovitoj ledenoj oluji snažno zatrpao sneg. Inače, na desetine ljudi, piše BBC, poginulo je širom SAD zbog mećave.

Uz njega je trenutno porodica, a glumčev portparol za Variety je izjavio kako 51-godišnjak ima svu potrebnu brigu. Međutim, kakve povrede je Rener zadobio nedelju dana uoči svog 52. rođendana i kako tačno, izveštaji zasad ne spominju, osim da je helikopterom hitno prebačen u bolnicu.

foto: Printscreen/instagram

Rener je ozbiljnu karijeru započeo pojavljivanjem u nezavisnim filmovima kao što je "Dahmer" (2002), a zatim je počeo da dobija sporedne uloge u većim filmovima poput "S.W.A.T.-a" (2003) i "28 nedelja kasnije" (2007). Ubrzo su mu usledile i nominacije za Oskara - prvo za ulogu u filmu "The Hurt Locker" (2008), a potom i za izvedbu u "The Town" (2010). Najveću slavu ipak je stekao glumeći Klinta Bartona/Hokija, člana "Osvetnika" u nekoliko Marvelovih filmova i televizijskih serija, što je dovelo do naslovne uloge u Disney+ seriji "Hawkeye (2021)". Pored toga, tu su i značajna ostvarenja u dva filma "Nemoguće misije", te "Burneovom nasleđu".

Rener je rođen u Modestu u Kaliforniji. Njegovi roditelji, majka Valeri Sirli i otac Li Rener, venčali su se kao tinejdžeri i razveli kad je imao deset godina. Najstariji je od sedmoro braće i sestara, od kojih je najmlađi rođen 2011, pa je tako s 40 godina ponovo postao brat.

Njegov životni put nije isprva bio usmeren glumi. Pohađao je Modesto Džunior koledž, gde je studirao informatiku i kriminologiju, a tek onda upisao dramu kao izborni predmet, što je za njega bilo presudno za odabir karijere.

Na filmu je debitovao kao neuspešan student u komediji "National Lampoon‘s Senior Trip" iz 1995. godine, nakon čega uloge samo počele da se nižu.

Privatno, o njegovom životu malo toga je poznato. Oženio se 13. januara 2014. kanadskom manekenkom Soni Pačeko s kojom ima ćerku Avu Berlin, ali brak im je stvarno kratko trajao. Tačnije, krajem te iste godine, 30. decembra 2014, Pačeko je podnela zahtev za razvod od Renera, navodeći kao razlog nepomirljive razlike i danas dele zajedničko starateljstvo nad ćerkom.

Navodno se par već razišao kad je manekenka shvatila da je trudna. Njihov razvod bio je prividno miran, bez skandala, ali tek su posle isplivali detalji o tome da je Pačeko, kako to stoji u njenom zahtevu za razvod, postupak pokrenula tvrdeći da joj je Rener nadrogiran i pijan pretio da će je ubiti. Priča se i kako je glumac zbog razvoda upao u finansijske probleme, pa kad je pandemija prekinula sva snimanja, podneo je sudu zahtev za smanjenje alimentacije.

Inače, Rener živi daleko od blještavila Holivuda na svom imanju u Nevadi. Pored glumačkog, zvezda Marvelovih filmova ima i posao renoviranja kuća sa svojim najboljim prijateljem i kolegom, glumcem Kristoferom Vintersom.

Poznat je kao glumac koji se priprema za svoje uloge, pa je tako proučavao Arnis i Muay Thai borilačke veštine zbog uloga u franšizama "Nemoguća misija" i "Osvetnici", a i inače je veliki poklonik sporta. Obožavatelj je San Francisco 49ersa, a svoju ljubav prema američkom fudbalu pretočio je i u epizodu dokumentarne serije NFL Network The Timeline "A Tale of Two Cities", koju je napisao, a koja beleži istoriju timskog rivalstva s Dallas Cowboysima.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 02:25 BIVŠI PORNO GLUMAC 19 GODINA ŽIVI SA HIV-OM: Kada je saznao da je pozitivan SVI PRIČALI DA JE UMRO! Sada je ispričao svoju priču