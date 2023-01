SLAVNI GLUMAC BI USKORO MOGAO DA SE NAĐE NA OPTUŽENIČKOJ KLUPI?! Preti mu suđenje zbog VELIKOG GREHA njegove porodice

Britanski glumac Benedikt Kamberbač (46) mogao bi da uskoro ide na suđenje na Barbadosu zbog robovlasničke prošlosti njegove porodice.

foto: Profimedia

Strani mediji pišu kako su njegovi preci imali plantažu šećerne trske upravo na tom ostrvu i gde su pobune robova okrutno gašene u krvi.

Tamošnja vlast bi mogla da pokrene istragu, a prema navodima medija, postupak je u "najranijoj fazi".

Neimenovani visoki funkcioner na Barbadosu ne negira da bi se porodica Kamberbač mogla suočiti sa zahtevom za naknadu štete zbog istorijskih veza sa ropstvom na ostrvu, piše Sky News.

Robovlasnička "priča" o njegovoj porodici započela je sa jednim od njegovih predaka, pradedom džošuom Kamberbačom. On je 1728. kupio plantažu Klilend (Cleland) na severu Barbadosa i započeo sa tada unosnim uzgojem šećerne trske. Na plantaži je radilo 250 robova.

foto: EPA/Laurence Griffiths

Oni poslednji su oslobođeni 105 godina nakon kupovine plantaže, kada je Britansko Carstvo ukinulo ropstvo. Parlament je 1833. usvojio zakon o ukidanju ropstva, koji je ukinuo trgovinu ljudima i tlačenje u većem delu Britanskog Carstva, prenosi 24sata.hr.

Inače, Benedikt je u Oskarima nagrađenom filmu "Dvanaest godina ropstva" prihvatio ulogu robovlasnika Vilijama Forda i sam je nekoliko puta pričao da se stidi tog dela porodične istorije i da mu je veoma žao zbog cele situacije.

foto: Profimedia

Poznat je po ulozi u seriji "Šerlok Holms" sa Martinom Frimenom kao doktorom Votsonom i za razliku od slavnog Džeremija Breta (najpoznatiji Šerlok) radnja se odvija u današnjoj Velikoj Britaniji.

Svetsku slavu je stekao u Marvelomim filmovima kao doktor Strejndž, a glumio je i u Oskaru nagrađenom filmu "The Power of the Dog" za najbolju režiju.

(Kurir.rs)

