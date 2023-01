VELIKA PODRŠKA FRANCUZA FILMU U REŽIJI MIRJANE KARANOVIĆ: "Narodna drama" privukla pažnju najzahtevnijeg filmskog fonda na svetu

Filmski projekat "Narodna drama" u režiji Mirjane Karanović i produkciji This and That Productions podržan je na konkursu francuskog Nacionalnog centra za film i pokretne slike (Centre national de cinema et de l’mage animee - CNC).

Nacionalni centar za film i pokretne slike iz Francuske objavio je rezultate plenarnih sesija održanih u novembru 2022. godine na kojima je, kao jedan od pet projekata iz celog sveta, podržan filmski projekat "Narodna drama" iz Srbije.

Mirjana Karanović rediteljka ostvarenja je povodom ove veoma važne podrške filmskom projektu iz Srbije izjavila: "Osećam ogroman ponos zato što je scenario iz naše zemlje izabran među nekoliko stotina iz celog sveta i koji je uspeo da dobije podršku najzahtevnijeg filmskog fonda na svetu. Za mene je to najbolji dokaz kvaliteta našeg filmskog projekta. Narodna drama je odmah privukla pažnju svojom provokativnom i emotivnom pričom. Sigurna sam da ćemo napraviti dobar i atraktivan film".

Producentkinja filma Snežana van Hauvelingen je istakla da je "Narodna drama" prvi filmski koprodukcioni projekat podržan od strane CNC kao rezultat bilateralnog sporazuma Vlade Republike Srbije i Republike Francuske koji je potpisan 2019. sa ciljem unapređenja kulturne saradnje dve zemlje i promovisanja srpske kulture i umetnosti u svetu.

"Jako je teško dobiti podršku Cinema du monde fonda, a još je veći presedan da ta podrška dođe pre podrške za produkciju u sopstvenoj zemlji. Nadam se da će i Filmski centar Srbije prepoznati važnost i podržati projekat," naglasila je producentkinja filma.

Bojan Vuletić, scenarista, rad na tekstu je opisao rečima: "Bio je veliki izazov adaptirati izuzetno uspešnu dramu Olge Dimitrijević i svojevremeno pozorišni hit s obzirom da ženski likovi u srpskoj kinematografiji do sada nisu imali prostora da iskažu sve probleme s kojima se žene nose u savremenom srpskom društvu. Čast mi je da sam kao scenarista doprineo uspehu ovog po svemu ultimativno ženskog projekta, u kom su pored glavnih junakinja, glavni kreativni autori i producenti žene".

Dramaturškinja Olga Dimitrijević je rekla da joj je veoma drago da se pripreme za film uspešno odvijaju. "Narodna drama je na pozorišnim scenama pomerila granice, u tematskom i estetskom smislu. Za mene je važno da umetnost i emancipacija idu ruku pod ruku, stoga mislim da je značajno da će ovim putem priča, i sve što ona nosi, doći do još većeg broja ljudi," izjavila je Dimitrijević.

"Narodna drama" Olge Dimitrijević, a prema adaptaciji scenariste Bojana Vuletića je priča o slobodi i ljubavi u konzervativnom i patrijarhalnom društvu. U središtu filma je ljubavna priča između Anke, mlade žene koju je njena porodica primorala da se uda, i Branke, folk pevačice u koju se zaljubljuje. Projekat je do sada dobio podršku za razvoj Media Kreativne Evrope i Filmskog centra Srbije, a francuski producent je renomirana produkcija Elzevir Films.

Podsećamo da je producentska kuća This and That Productions u 2022. realizovala uspešne projekte "Mrak" Dušana Milića, ovogodišnjeg srpskog kandidata za nagradu Oskar, "Nečista krv - greh predaka" prvi film na srpskom jeziku na Netfliksu, "Dnevnik Diane Budisavljević", TV seriju "Jutro će promeniti sve", kao i druge, a producenti sa ponosom najavljuju i projekte u 2023. i to "Majka Mara", "Ekskurzija" i "Oče nas" koji su međunarodne koprodukcije između najmanje četiri zemlje.

Rezultate konkursa Nacionalnog centra za film i pokretne slike možete videti ovde.

