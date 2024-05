Drugo polufinale Evrovizije 2024 pratite uživo, iz minuta u minut, na našem blogu.

21.15 - Grčka je treća u drugom polufinalu, a njihova predstavnica je Marina Satti s pesmom "ZARI".

Za pesmu i nastup grčke predstavnice kažu da je energetska bomba.

21.11 - Albanija nastupa druga po redu. Njihova predstavnica zove se Besa, a pesma nosi naziv "Titan". U pitanju je raskošna balada.

Albaniji je inače ovo 22. put da učestvuje na Evroviziji, a pobedu još nijednom nisu odneli.

21.07 - Takmičarski deo večeri otvara Malta. Njihova predstavnica je Sarah Bonnici, a njena pesma nosi naziv "Loop".

Sara je imala energičan nastup, a u jednom trenutku su njeni plesači poskidali majice. Saru inače mnogi upoređuju sa Dženifer Lopez.

21.02 - Voditeljke Evrovizije izvode pesmu "Tattoo", koja je pobedila na Evroviziji. Njih dve su u SPA centru, gde se sunčaju u solarijumu, a pesmu "Tattoo" izvele su sa izmenjenim tekstom, koji se odnosi na Evroviziju uopšte.

21.00 - Uključenjem u Malme arenu počelo je drugo polufinale 68. Pesme Evrovizije, a veče je počelo podsećanjem na prvo polufinale.

Nakon nastupa voditeljke su poželele dobrodošlicu publici u areni i kraj malih ekrana.

U drugom polufinalu Evrovizije predstavlja se 16 zemalja, od kojih će se 10 plasirati u finale, koje je zakazano za subotu, 11. maj.

Od 16 zemalja koje se predstavljaju u drugom polufinalu, direktno su u finalu Italija, Francuska i Španija, koje pored Velike Britanije, Nemačke i Švedske, zemlje domaćina, čine takozvanu "Veliku petorku".

Redosled nastupa u drugom polufinalu

1. Malta - Sarah Bonnici - Loop

2. Albanija - BESA - TITAN

3. Grčka - Marina Satti - ZARI

4. Švajcarska - Nemo - The Code

5. Češka - Aiko - Pedestal

6. Austrija - Kaleen - We Will Rave

7. Danska - SABA - SAND

8. Jermenija - LADANIVA - Jako

9. Letonija - Dons - Hollow

10. San Marino - MEGARA - 11:11

11. Gruzija - Nutsa Buzaladze - Firefighter

12. Belgija - Mustii - Before The Party’s Over

13. Estonija - 5MIINUST x Puuluup, (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

14. Izrael - Eden Golan - Hurricane

15. Norveška - Gåte - Ulveham

16. Holandija - Joost Klein - Europapa