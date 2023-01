KO ZNA DA LI SAM JA TVOJ PRAVI OTAC?! Obožavao je da pravi SUROVE šale na račun roditeljstva, a PRINC HARI ga nazvao SADISTOM

Kralj Čarls je zbijao "sadističke" šale o "pravom" ocu princa Harija, otkriva on u svojim novim memoarima koji iako još uvek nisu objavljeni, ali već dižu veliku prašinu zbog šokantnih detalja.

foto: Printscreen YouTube

Hari (38) je odrastao usred javnih spekulacija da je njegov pravi otac bivši ljubavnik princeze Dajane - major Džejms Hjuit. Princ piše u svojoj knjizi memoara "Spare", koja izlazi u utorak, kako je Čarls naizgled uživao da daje uvredljive komentare o svom roditeljstvu.

U jednom segmentu knjige, koji je video Page Six, Hari piše: "Tata je voleo da priča priče, a ovo je bila jedna od najboljih u njegovom repertoaru. Uvek bi završio sa naletom filozofiranja... Ko zna da li sam zaista princ od Velsa? Ko zna da li sam ja uopšte tvoj pravi otac?

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Smejao bi se i smejao, iako je to bila izuzetno neduhovita šala, s obzirom na glasine koje su tada kružile da je moj stvarni otac bio jedan od maminih bivših ljubavnika: major Džejms Hjuit. Jedan od uzroka ove glasine bila je plamena crvena kosa majora Hjuita, ali drugi uzrok je bio sadizam.

Hari je rekao da se čitaocima tabloida dopala ideja da njegov tata zapravo nije Čarls, insistirajući da im je to verovatno učinilo da se osećaju bolje u svom životu. "Nema veze što moja majka nije upoznala majora Hjuita dugo nakon mog rođenja", dodaje on.

foto: Profimedia

To je samo jedna od bombi u Harijevoj knjizi, u kojoj on takođe prekida ćutanje o svojoj maćehi Kamili Parker Bouls i o svom narušenom odnosu sa starijim bratom Vilijamom. On priča kako ga je Vilijam udario tokom svađe oko Harijeve buduće žene, Megan Markl - i kako su nagovarali svog oca da se ne venča sa Kamilom.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dajana, prinčeva majka, imala je neslavnu petogodišnju aferu sa Hjuitom nakon što ga je upoznala na večeri 1986. godine, a njihova priča je dospela na svetske naslove. Hjuit je postao kontroverzna figura u Velikoj Britaniji zbog svojih pokušaja da proda ljubavna pisma koja je razmenjivao sa pokojnom princezom, a označen je kao "najveći britanski gad".

foto: Profimedia

Godine 2019, autorka Ana Pasternak, koja je zajedno sa Hjuitom napisala knjigu "Zaljubljena princeza", pozabavila se jednim aspektom afere.

"Hjuita su redovno stavljali u prtljažnik i vozili u Kensingtonsku palatu kada su imali aferu“, napisala je autorka za Dejli mejl.

foto: Netflix / Ferrari / Profimedia

"Rekao mi je da je bio prestravljen prve noći kada je boravio u Kensingtonskoj palati, i da mu je laknulo što su Čarls i Dajana imali odvojene spavaće sobe".

(Kurir.rs/Page Six)

