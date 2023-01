ZBOG NJE JE OSTAVIO ŽENU I TROJE DECE: Oboje su bili ZAVISNICI OD S*KSA, umrla U MUKAMA slušajući ga kako joj priča preko telefona

Glumica Ava Lavinija Gardner, osim po glumačkoj karijeri, ostala je upamćena i po turbulentnom ljubavnom životu, posebno onom sa slavnim muzičarem Frenkom Sinatrom. Ljubavne veze bile su uzbudljivije od njenog profesionalnog života. Godine 1941. upoznala je glumca Mikija Runija, s kojim se venčala 1942. godine.

Ceremonija je održana u zabačenom kalifornijskom gradu Balardu jer je Luis B. Majer bio zabrinut da će obožavatelji prestati da gledaju Runijev filmski serijal "Andy Hardy" ako se sazna da je ušao u brak. Razveli su se već 1943, a Ava je kao razlog navela Runijevu mentalnu okrutnost. Nije se libila da ga okrivi za raspad veze, te je navela njegovo kockanje i ženskarenje kao glavni problem, što ipak nije uništilo imidž njegovog lika čistog sudijinog sina Endija Hardija, kog je javnost obožavala.

foto: Profimedia

Drugi brak bio je rezervisan za muzičara Artija Šona, a trajao je godinu dana, dok je treći brak trajao šest godina, a bila je udata za Frenka Sinatru. Gardner je posle u svojoj autobiografiji rekla da je Sinatra bio ljubav njenog života, a i ona je njemu mnogo značila jer je Sinatra napustio suprugu Nensi i troje dece upravo zbog Ave.

Njihov brak krasio je mnoge naslovne stranice svetskih medija, a mnogi su kritikovali slavnog muzičara jer je ostavio svoju suprugu i decu zbog Ave. Međutim, Sinatra nije mogao protiv sebe. Zaljubio se u glumicu doslovno na prvi pogled, i to čak ne uživo. Naime, prvi put ju je video na fotografiji u časopisu godinama pre nego što su se upoznali i odmah rekao: "Jednog dana ću se oženiti devojkom s ove fotografije".

Frenk je nesumnjivo bio veliki zavodnik, a nije mu bio problem što je Ava, kao i on, tada bila u braku. Suprugu je varao na svakom koraku. "Dušo, da se on nije oženio tobom, ja bih", došetao je do nje i rekao joj bez trunke srama kada su se upoznali, što kod Ave nije izazvalo pozitivne reakcije.

Tad je smatrala da je Sinatra arogantan i precenjen, a do njihovog sledećeg susreta prošlo je čak šest godina. Nakon što ju je pozvao na piće, ljubavna priča je mogla da počne.

"Znala sam vrlo dobro da je oženjen, a oženjeni muškarci definitivno nisu bili visoko na mojoj listi. Ali on je bio zgodan, sa svojim uskim dečačkim licem, plavim očima i neverovatnim osmehom. Bio je toliko oduševljen i zadovoljan životom, generalno sobom i posebno u tom trenutku sa mnom", priznala je kasnije Gardner.

Nakon žurke zatražio je razvod od supruge, a Ava ga je naterala da odu do njihove kuće da bi ona čula svojim ušima da Frenk želi razvod. "Pozvonio sam i zamolio Nensi da kaže Avi da je istina da sam tražio razvod. Nensi je poludela i rekla mi da nisam normalan, a Avi da je kučka", priznao je posle Sinatra.

foto: Profimedia

Toliko je poludeo za njom, da se razveo na Dan zaljubljenih, a već sledeće godine venčao se s Avom. Ipak, koliko god da su se voleli, bio je to buran odnos. Osim ljubavi jedno prema drugome, gajili su ljubav prema alkoholu, cigaretama, izlascima i seksu. Oboje su bili zavisnici od seksa, pa je bilo očekivano da će oboje biti neverni, pogotovo Sinatra, koji se panično bojao samoće, toliko da nije mogao da spava sam.

"Ako bi u Njujork stigao u tri, četiri ujutru, imao bi ženu u krevetu. Inače nije mogao da zaspi. Mislim da u poslednjih pet godina nije proveo sedam noći bez neke žene", jednom prilikom je izjavio Frenkov asistent Džek Keler.

Ava takođe nije bila svetica, a Sinatra je bio posesivno i agresivno biće. Njihove svađe bile su vrlo česte, a neke su rezultirale i fizičkim nasiljem. Gađali su se predmetima, vikali, pretili oružjem i samoubistvom.

foto: Profimedia

Gardner se jednom prilikom poverila i rekla da je s Frenkom nemoguće živeti. "To je kao biti sa ženom. On je tako nežan. Kao da misli da ću se slomiti, kao da sam komad dresdenskog porculana i on će me povrediti", rekla mu je.

U braku je dva puta ostala trudna, ali je obe trudnoće prekinula, što je pevača izuzetno pogodilo. "MGM je imao razne vrste krivičnih klauzula vezanih za planove svojih zvezda da imaju decu", priznala je u autobiografiji koja je objavljena osam meseci nakon njene smrti.

Ona jednostavno zato što nije htela da ima decu sa Sinatrom, a njega je to emocionalno uništilo. Kada je prvi put abortirala, nije mu to ni rekla. Sinatra je to ipak saznao i bio je psihički razoren i besan jer je istinski hteo da mu Ava podari dete. Ona je pak smatrala da deca ne bi trebala da odrastaju u okolini u kakvoj žive njih dvoje.

foto: Profimedia

"Mi smo se jedva brinuli o sebi. Kako bismo se brinuli o bebi", rekla je godinama kasnije. Nedugo zatim abortirala je i drugi put, a Sinatra je bio skrhan tom odlukom. Pokušao je da napravi Avu ljubomornom, ali kada je saznala za njegovu novu ljubavnicu, samo je hladno izjavila: "Hoćeš da se takmičiš?" Tada je već deset godina bila bliska prijateljica slavnog biznismena i avijatičara Hauarda Hjudžesa, s kojim je započela odnos početkom 1940-ih. U svojoj autobiografiji "Ava: My Story" izjavila je da nikada nije bila zaljubljena u Hjudžesa, ali da je on bio u njenom životu i izlazio iz njega čak 20 godina. Hjudžesovo poverenje u Gardner održavalo je njihovu vezu, a opisala ga je kao bolno sramežljivog, potpuno zagonetnog i ekscentričnijeg od svih ljudi koje je ikada upoznala.

Nakon razvoda od Sinatre, koji joj je sve do njene smrti slao buket cveća za rođendan koji nije bacala, nego bi ga ostavila da uvene i stoji u vazi sve do sledećeg rođendana, otputovala je u Španiju i počela prijateljstvo s piscem Ernestom Hemingvejem. Njihovo prijateljstvo bilo je i erotično, a plemić Luis Migel Dominguín postao joj je ljubavnik.

foto: Profimedia

"Bila je to neka vrsta ludila", posle je o tom vremenu rekla Gardner.

Kao što je živela, Ava je i otišla u velikom stilu. Umrla je od bronhijalne upale pluća i lupusa, ali to je nije sprečilo da pred samu smrt zatraži poslednju cigaretu i čašu šampanjca koje je decenijama strastveno konzumirala. Doduše, pred kraj života uloge su se drastično proredile, novac počeo da se topi, a medicinski troškovi rastu. Sinatra je sve to plaćao, osiguravao joj najbolju moguću medicinsku brigu i ispunjavao joj svaku želju. Ona je pak odbijala njegovu posetu i posetioce generalno. Međutim, kada pred sam kraj više nije mogla da drži telefon u ruci, a kamoli da govori nakon delimične paralizovanosti kao posledice moždanog udara, medicinske sestre bi joj prislonile slušalicu uz uho i ona bi slušala kako joj Frenk priča.

(Kurir.rs/ Story.hr)

