ZABORAVLJENO PISMO OTKRILO TAJNU OCA KRALJICE ELIZABETE: Imao AFERU s udatom ženom, a kad je saznao njegov otac, nastao je SKANDAL

Svi znamo životnu priču nedavno preminule kraljice Elizabete II, ali malo ko se detaljno pozabavio privatnim životom njenog oca, kralja Džordža VI, kog je ona 1952. godine nasledila na tronu.

Naime, kralj Džordž VI oduvek je poznat kao uzoran, miran i tradicionalan kralj koji je besprekorno izvršavao svoju dužnost, živeo porodičnim životom i bio požrtvovani otac svojih dveju čerki - princeze Elizabete i Margarete. Međutim, čak je i ovaj uzoran kralj proživeo mladost i iskusio period pobune u svom životu. Tako se zna da je kao mladić bio strastveno zaljubljen, a njegovu nežniju stranu otkrilo je sto godina staro pismo koje je napisao svom bratu Edvardu, kasnije abdiciranom kralju koji se trona odrekao zbog ljubavi.

foto: mediadrumworld.com/Wetherell / Media Drum World / Profimedia

Naime, u pismu se Džordž hvali svom starijem bratu kako je putovao svojoj ljubavnici, udatoj aristokratkinji Šejli Loubroh, te kako su proveli par strastvenih sati na imanju Lankhils haus. Šejla je bila u braku s čovekom velikog uticaja, poznatom pod imenom Loudži, ali je bila od njega znatno mlađa, te je bila zaljubljena u mladog princa.

"Nakon ručka sam uspeo da sklonik Loudžija od Šejle i mog brata. Rekli su da su umorni, mi smo otišli da igramo golf, a oni su se povukli u osamu", napisao je kasnije u svom dnevniku propali kralj Edvard, koji je očito podržavao aferu svog mlađeg brata.

foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

U svom pismu je Džordž opisao bratu kako je odlično iskoristio vreme dok je on igrao golf sa Šejlinim mužem. Iz načina na koji su anegdote opisane je jasno i da su braća bila jako povezana u to doba, te su bili prijatelji – što se kasnije promenilo. Sukobljavali su se do kraja Džordžovog života zbog viđenja dužnosti prema Velikoj Britaniji i Kruni.

Inače, fatalna udata Šejla se venčala 1915. u Egiptu, a onda su se preselili u London, gde je ona postala trendseterka svog doba. Istovremeno, njen suprug je bio kockar i imao je druge ljubavnice, a ona se s vremenom zagledala u zgodnog mladog princa. Budućeg kralja Džordža je upoznala 1918, a princ se u nju strastveno zaljubio, te je čak bratu rekao da je "ona jedina osoba koja mu znači išta na svetu".

foto: Profimedia

Aferu je prekinuo kralj Džordž V, otac mladog princa koji je bio zgranut kada je saznao da mu se sin viđa s udatom ženom. U kasnijem pismu iz 1920, princ je rekao bratu Edvardu da ga je njihov otac naterao da prekine tu vezu zbog sramote koju nanosi porodici. Nakon toga se par susreo još samo jednom, te su se navodno rastali u prijateljskom tonu, a Šejla se na kraju od muža razvela 1926.

foto: Profimedia

Nakon raskida s njom, princ je uplovio u novu romansu s Lejdi Elizabet Bous-Lajon, ali ona nije tekla glatko. Par se upoznao na kraju 1920, a princ se navodno u škotsku plemkinju zaljubio čim ju je video na jednom balu. Zaprosio ju je 1921, ona je odbila njegovu ponudu, ali on nije odustao.

Zaprosio ju je još dva puta, a ona je napokon pristala 1923, te je tako sebi osigurala budućnost kao kraljice. Na kraju je Džordžu VI rodila dve ćerke, od kojih je jedna bila najduže vladajuća kraljica Velike Britanije - Elizabeta II, a druga - problematična princeza Margaret.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

17:04 PRINC FILIP I PRINCEZA DANICA EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Kraljica Elizabeta bila stidljiva! Otkrili da li će pristustvovati sahrani