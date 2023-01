SUPRUGA SRPSKOG GLUMCA PORODILA NA BOŽIĆ Objavila emotivnu fotografiju iz porodilišta, a evo kako su devojčici dali PRESLATKO ime

Supruga Stevana Piala Una se porodila na Božić i na svet je donela devojčicu.

- Srećan Božić svima - napisala je ona u opisu fotografije, a usledile su brojne čestitke.

"Hristos se rodi, a i Kata se rodi na najradosniji praznik! Srećan Božić, da ste živi i zdravi", napisao je jedan od njenih pratilaca, pa smo tako saznali i kako su roditelji devojčici dali ime.

Una i Stevan, kako su ranije ispričali su spremni za menjanje pelena i neprospavane noći.

- Potpuno sam spreman i obučen. Uz Rosu sam savladao gradivo i sad ću kao ekspert da pristupim sledećem zadatku - izjavio je nedavno popularni glumac za "Hello".

Inače, susedi su nedavno pričali o glumcu.

- Popularnost ga nije promenila, on je dečak u duši i pravi umetnik. Ranije je često znao da zasvira gitaru i to smo čuli kroz prozor njihovog stana, ali sada ima puno posla i retko ga viđamo. Stalno je u žurbi, dovoze i ga i odvoze na set. Bude ponekad i zamišljen pa i ne čuje kada mu se javimo, kao da je u svom svetu, a često sam ga leti viđao i kako sedi na trotoaru ili stepenicama ispred ulaza u zgradu. Šta znam, valjda se tako resetuje pred povratak u privatan život sa snimanja - kaže Steva kojeg smo sreli u ulici gde živi ovaj mladi glumac.

Starija gospođa imala je samo reči hvale.

- Uvek je nasmejan i to je ono što me oduševi kod njega. Gledam tu seriju u kojoj je pa mu često dobacim neku opasku, na šta on odgovori doskočicom. Vidi se da je vispren mladi momak i pred njim je karijera. Supruga mu je isto fina, sada čekaju drugo dete i bogami njoj se baš poznaje stomak, kroz osmeh priča Nada.

