LEGENDARNI ZAVODNIK LJUBI 30 GODINA MLAĐU BEOGRAĐANKU: Njih dvoje uživaju u ljubavi, a sad su otkrili detalje iz PORODIČNOG ŽIVOTA

Popularni glumac Frano Lasić u braku je već 7 godina sa 30 godina mlađom Milenom. Njih dvoje uživaju u ljubavi i porodičnim blagodetima, a u toku praznika su javnosti otkrili detalje i svog privatnog života.

- Naravno da godine nisu samo brojke, godine donose zrelost, iskustvo, strpljenje, razumevanje, ali i pokoju sedu, no sa godinama čovek treba da se “sprijatelji” i uživa koliko je moguće u njima. Svako doba ima i svojih prednosti, pa kako divnih, tako naravno i katkad teških trenutaka. Sve je to ljudski život i treba ga živeti punim plućima, koliko u svojim okvirima to možemo, jer život je jedan i trebamo ga ceniti - rekao je Frano za "Blic" i otkrio kako je osvojio suprugu:

- Trudio sam se da osvojim Milenu, jer sam uvideo da je jedna kvalitetna, draga i lepa osoba u pitanju. Puno priče, upoznavanja, druženja. Harmonija u braku se održava nekim zajedničkim dogovorima, oko svih bitnih životnih stvari.

Njegova supruga Milena tvrdi da njihov sin Nikolas više liči na nju:

- Nikolas liči na mene. Kada pogledam slike kada sam bila mala, to je to, s tim što ima plave oči na tatu. Za sada primećujemo da sve oko sebe upija. Voli društvo, voli muziku, zabavu. Potrebno mu je vreme da procesuira svaki događaj, jer sve vrlo temeljno posmatra, i tu je na mamu.

Milena nije deo javne scene, ali se snalazi i u tom aspektu njihovog braka.

- Nisam imala potrebu nešto specijalno da se navikavam. Postoje dragi i manje dragi ljudi, nebitno da li su sa javne scene ili ne - jasna je Milena, koja uživa u Franovoj muzici, a pored njegovih pesama, otkrila je koje još izvođače voli.

- Volim muziku i uživam u svakom taktu. Generalno volim muziku koja budi emocije, koja ima i smislen tekst. Sa naših prostora volim pesme Đorđa Balaševića, Džibonija. Muziku biram i prema raspoloženju - rekla je Milena, a Frano je dodao:

- Kao izvođač, inspiraciju nalazim u gotovom muzičkom delu. Da bih pevao i svirao sa puno duše, potrebno je da me inspiriše dobra pesma. Ne pišem muziku, ali je volim.

Godinu iza njih će pamtiti po sinu.

- Moje želje za 2023. godinu je da smo svi zdravi i srećni. Mislim da je sreća sama po sebi, već pola zdravlja. Neophodno je naći i mir, ali kada kažem mir, mislim na onaj koji osećate kada ostanete sa samim sobom. Godinu ću pamtiti po Nikolasovim prvim koracima, po njegovom odrastanju. Upijam svaki njegov pogled, osmeh, novu reč. Najveće je uživanje gledati dete kako raste, uči, menja se - zaključila je Milena.

Glumac i njegova supruga otkrili su da se u domu Lasića obeležavaju se i katolički i pravoslavni Božić, i uvek je to u krugu svih članova porodice.

- Mi slavimo dva Božića. Jedan u decembru i jedan u januaru. To su porodična okupljanja uz trpezu. Za Novu godinu, razmenimo poklone, svako svakog obraduje nekom sitnicom, a svakako su prioritet pokloni za decu. Neko iz naše porodice se obuče u Deda Mraza, ne bi li takođe uveselio najmlađe. Nas najviše obraduje sreća na licima drugih kada prime poklone - istakli su.

