KULTNA REČENICA "SAD ĆU DA TE K*RAM" OBELEŽILA JOJ JE ŽIVOT: Sa Batom snimala NAJPOZNATIJU scenu, a nikad nisu popili NI KAFU!

Vitomira Lončar jedna je od glumica koja je ostavila veliki trag na domaću kinematografiju, ona je oživela Šteficu Cvek u filmu "U raljama života". Legendarni Velimir Bata Živojinović izgovara joj kultnu rečenicu "Saću da te ka*am" koja se i danas, 40 godina kasnije citira širom bivše Jugoslavije.

Vitomira danas živi i radi u Kini, a u intervjuu za Informer ispričala je kako pamti snimanje filma "U raljama života" i kako se slagala sa Batom Živojinovićem.

foto: Rajko Grlić

- U filmu sam kao mlada i potpuno nepoznata glumica imala sam sreću i čast da glumim sa zvezdama Jugoslovenskog filma toga vremena. Šerbedžija mi je bio profesor na Akademiji, s Ratkom Poličem sam već bila u predstavi na Dubrovačkim letnjim igrama, pa mi je s njima bilo jednostavnije snimati nego s Mikijem Manojlovićem, kojeg sam, kao i Batu Živojinovića, upoznala tek na snimanju. Ne, ne sećam se trenutka kada sam upoznala Batu. Imala sam previše svojih briga da bih mislila o tome. Nisam bila kao Štefica Cvek i rekla: „Isuse, to je Bata Živojinović, kako je slavan". S Batom nikada ni pre, ni posle nisam popila ni kafu - otkrila je Vitomira i otkrila da li joj smeta što se i danas priča o pomenutoj kultnoj sceni:

- A što bi me smetalo. Više mi je smešno, posebno ovde u Kini. Naime, ovde imamo grupe na društvenoj mreži WeChat u kojima su članovi iz ExYu. Mnogo je mladih ljudi čiji su roditelji mlađi od mene, a žive u Kini. Kako smo suprug i ja najstariji od naše dijaspore, onda ti mladi ljudi svojim roditeljima govore koga su tu upoznali, s kim se druže, pa spomenu i mene. Često dobijem poruku: "Joj, rekla sam svojim roditeljima da ste Vi ovde, i svi Vas znaju po Bati i „sad ću da te karam", a onda im bude neugodno. Šta da radim, tako se u životu dogodilo da je jedna rečenica koju mi je Bata Živojinović rekao obeležila cele generacije.

foto: ATA Images

Ta je scena, zapravo, svojevrsni fenomen. Ipak mi je najsmešnija priča iz Švajcarske. Naša ćerka je operska pevačica i bila je na masteru u Švajcarskoj. Za diplomski je pevala u operi koju je dirigovao dirigent iz Srbije. Uglavnom, objašnjava na probi dirigent nekom pevaču nešto u vezi uloge i kaže mu: "To ti je kao ona scena u kojoj Bata Živojinović kaže: „Sad ću da te karam". Pita ga moja moja kći: "A znate li kome to Bata kaže? "Odgovori dirigent: "Pa nekoj glumici". Kaže moja ćerka: "To je moja mama". Bio je to urnebes kad smo iz Kine doleteli na premijeru u Švajcarsku.

(Kurir.rs/Informer)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 03:03 Poslednji susret Bata Živojinović i Boris Dvornik