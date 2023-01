PAPARACO! Miodrag Dragičević NEPREPOZNATLJIV u kežual izdanju: Evo s kim se druži i šta radi glumac dok nije u društvu porodice

Miodrag Dragičević potpuno je promenio način života otkad se sa svojom suprugom Oljom Bacić ostvario kao roditelj. Retko kada imamo prilike da ga vidimo privatno i van scene, a naš paparaco uslikao je ovog glumca u prvim danima 2023. godine.

foto: Printscreen/Instagram/miodrag_misa_dragicevic

On je u ranim jutarnjim časovima krenuo do pošte i apoteke, ali kako je poranio i ništa nije radilo, na ulici je susreo jednog svog prijatelja i s njim je neko vreme proveo u razgovoru.

1 / 3 Foto: Damir Dervišagić, Kurir

Podsetimo, Miodrag je u jednom od svojih intervjua za medije istakao da se odlično snalazi kao otac i da nema bolje uloge.

foto: Damir Dervišagić, Kurir

- Kad su mi ljudi govorili: "Videćeš kad dobiješ svoje dete, ne mogu ja da ti kažem koja je to sreća", delovalo mi je neverovatno. A sad sam se u to uverio. Pre nego što sam postao otac, imao sam razna opterećenja, ali kad dođe to malo biće, onda više nisi fokus ti, već ono. Ne piješ prvo ti ujutru kafu i pročitaš novine, nego obaviš sve što je potrebno oko bebe, posvetiš joj potrebnu pažnju - istakao je svojevremeno glumac za Gloriju.

foto: Kurir

Kurir.rs/A. Panić

Bonus video:

