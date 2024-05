LETELI ŠAMARI NA SVE STRANE: Muž i sestra slavne pevačice se potukli, kamere snimile, a ona od njihove bruke ZARADILA MILIONE

Bijonse i Džej Zi su uvek izgledali kao najnedodirljiviji slavni par, obično predstavljeni kao ludo zaljubljeni, ali i kao par koji nenormalno krije svoju privatnost.

foto: Profimedia

A pre deset godina, bili su u žiži javnost zbog snimaka iz lifta u kom su se Džej Zo i Solanž, Bijonsina sestra, potukli nakon Met gale.

Leteli šamari na sve strane

Incident između Džej Zija i Solanž se dogodio 5. maja 2014. godine, a fanovi Bijonse i dan dans pričaju o tome.

foto: Profimedia

Ta tri minuta odmah su postala ukorenjena u istoriji pop kulture i poslužila kao prilično oštar podsetnik da su na kraju, čak i sa svojom imperijom od milijardu dolara i svim uspehom Bijonse, Džej Zi i Solanž samo obična porodica koja se svađa kao i ostali.

Kamere sve snimile

Prvi trenuci su pokazali kako Bijonse ulazi u lift i strpljivo čeka u uglu, iznenada je Solanž ušla i odmah se videlo da je prilično zagrejana, ne gubeći vreme da nasrne na Džej Zija, upirući prstom u njegovo lice i jasno izgovarajući neke jake reči.

Šta se desilo?

Postoje brojna tumačenja njohove svađe, ali čini se da ju je i sama Bijonse objasnila na albumu Limunade iz 2016. godine.

Dve pesme su posvećene tom događaju, jedna konkretnoj sceni iz lifta, a druga ženi Beki, za koju se veruje da je bila ljubavnica Džej Zija i tema ove žustre rasprave.

Pesma "Sorry" je jedna od njih kao i "Becky with the good hair".

"Želi me samo kada nisam tu, bolje mu je da zove Beki sa dobrom kosom... Bolje da zove Beki sa dobrom kosom", peva Bijonse i otvara pitanje o toj ženi, te je pretraga za "ko je Beki sa dobrom kosom" jedna od najčešće traženih na guglu ikada.

foto: Z.J / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Međutim, prema insajderu, Beki zapravo ne postoji.

- Beki je bila kombinacija žena i neke od njih su čak išle toliko daleko da su objavile pesme o njoj kao odgovor. Cela stvar je bila uznemirujuća jer su neke bile žene koje je Bijonse poznavala, ali je to ojačalo njenu vezu sa Mišel Vilijams, Keli Rouland, Endži Bijins i Solanž, rekao je izvor za Metro.co.uk.

(Kurir.rs/BlicŽena/I.M.)