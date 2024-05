ĐIRO D'ITALIJA: Pogačar na korak od osvajanja titule

Slovenački biciklista Tadej Pogačar na korak je od osvajanja titule u trci Điro d'Italija, posle pobede u pretposlednjoj 20. etapi.

Pogačar je etapu dugu 184 kilometra od Alpaga do Basano del Grapa prešao za četiri sata, 58 minuta i 23 sekunde.

To je bila njegova šesta etapna pobeda u 20 na ovogodišnjem Điru i preostalo mu je da u nedelju završi poslednju ceremonijalnu etapu u Rimu za veliki trijumf.

Drugo mesto u pretposlednjoj etapi zauzeo je Francuz Valenten Pare-Pantre sa 2:07 minuta zaostatka, koliko je imao i trećeplasirani Kolumbijac Danijel Martines.

Dvostruki pobednik Tur d'Fransa Pogačar je prvi put trijumfovao u najvažnijoj trci u Italiji. On je do etapne pobede došao posle napada na protivnike na Monte Grapi i samostalno došao do cilja.

Pobedu je proslavio tako što je visoko podigao svoj roze bicikl.

U ukupnom plasmanu vozač ekipe Emirejts ima 9:56 minuta prednosti u odnosu na Martinesa i 10:24 minuta nad trećeplasiranim Britancem Gerajntom Tomasom.

Poslednja etapa je duga 125 kilometara i vozi se u nedelju po Rimu, a cilj je u blizini čuvenog Koloseuma.

