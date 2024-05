"SLAĐA JE OZBILJNA KRALJICA!" Vesna Đogani vinula u nebesa bivšu ženu svog supruga, pa otkrila zbog čega je njen sin obožava

Pevačica i supruga Đoleta Đoganija Vesna Đogani progovorila je o njegovoj prvoj supruzi Slađani Delibašić i izazvala pravo oduševljenje u studiju.

Naime, Vesna je otkrila da njen sina Adriano obožava Slađu:

- On je prosto obožava, posebno njenu kuhinju i to je mnogo puta rekao. Kada nas Đole okupi za neke bitne datume... Tu bUdemo svi, i ja i deca, Slađa, njene ćerke... Ja prosto uživam tada. Gledam u svog sina koji sa Slađom fukcioniše neverovatno. Ona je iz Kosovske Mitrovice, kulinar je, volim baš da sprema... mene to nikad toliko nije privlačilo, rekla je Vesna pa dodala:

- Kada ona to spremi, onako kako zna, Adriano se oduševi. Slađa je ozbiljna kraljica, majke mi! Oni pričaju, zezaju se, ja sedim, jedem, uživam... top mi je! Slađa obožava i Adriana i Lauru, iskreno, rekla je Vesna i dobila gromoglasni aplauz!

