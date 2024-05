UDALA SE ZVEZDA SERIJE "ČUDNE STVARI": „Bila je to veoma skromna, romantična proslava", sudbonosno "DA" rekla je sinu Bon Džovija

Mili Bobi Braun i Džejk Bon Džovi su se venčali!

Zvezda serije ,,Čudnije stavri" (20) i maneken (22) koji je sin Džona Bon Džovija su se venčali u tajnosti prošlog vikenda.

The Sun izveštava da su venčanju prisustvovali Bon Džovijevi roditelji, Džon Bon Džovi i Dorotea Bon Džovi, zajedno sa Brauninim roditeljima.

„Bila je to veoma skromna, romantična proslava sa njihovom najbližom porodicom sa njima dok su izgovarali svoje zavete. Izdanje je takođe izvestilo da par planira veću ceremoniju kasnije ove godine.

Par, koji je krenuo da se zabavlja u junu 2021. godine, kada je Bon Džovi podelio selfi sa glumicom, prvo se povezao preko Instagrama. Bili su ,,prijatelji neko vreme" pre nego što su počeli da se zabavljaju, rekla je glumica 2022. godine.

Braunova i Bon Džovi su potom izašli držeći se za ruke u Njujorku kasnije tog meseca. Takođe su imali nekoliko zajedničkih pojavljivanja na crvenom tepihu, uključujući "BAFTA" filmske nagrade 2022. godine i premijeru 4. sezone Braunine serije, a nastavili su da dele slike svoje veze na Instagramu.

Zvezda je započela 2023. godinu tako što je Bon Džovija nazvala svojim „doživotnim partnerom“, a četiri meseca kasnije, Bon Džovi je zaprosio.

foto: profimedia

Braunova je 11. aprila objavila vest o veridbi para na Instagramu uz crno-belu fotografiju na kojoj se ona i maneken grle. Pevačica je ovu objavu opisala stihom iz pesme „Lover” Tejlor Svift:,,"I've loved you three summers now, honey, I want 'em all" („Volim te već tri leta, dušo, sada želim sva.").

Nekoliko nedelja kasnije, Džon Bon Džovi (62) je svom sinu dao blagoslov na "Radio Endiju".

„Ne znam da li su godine važne“, rekao je frontmen grupe ,,Bon Jovi" o mladom paru. „Ako nađete pravog partnera i rastete zajedno ... moj savet da rastemo zajedno je mudar. Mislim da su sva moja deca našla ljude sa kojima misle da mogu da rastu i da nam se svi sviđaju.”

,,Mili je divna", rekla je ikona i dodala da je njegov sin ,,veoma, veoma srećan".

(Kurir.rs/NajŽena/J.M.)

Bonus video:

01:18 IZAZOVNA MIRKA VASILJEVIĆ NA CRVENOM TEPIHU BEZ BRUSA! Glumica otkrila kako je bez Vujadina Savića: Uvek nađem nekoga za veče!