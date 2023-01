ZASKOČILA ME, POVUKLA UNUTRA I ZALUPILA VRATIMA: Princ Hari otkrio VRELE DETALJE o vezi s Megan Markl! Ovako ga je jednom DOČEKALA

Princ Hari podelio je u svojim memoarima sočne detalje iz prvih dana svoje veze s Megan Markl, prenosi Daily Mail.

Vojvoda od Saseksa, koji takođe govori o gubitku nevinosti u svojim novim memoarima, na vrlo strastven način prepričava kako su se on i Megan ponovo sreli u Londonu nakon što su nedeljama bili razdvojeni u leto 2016. godine.

Princ otkriva da su on i Megan proveli noć na dan godišnjice smrti princeze Dajane i priseća se kako je čekao ispred njene sobe dok nije otvorila vrata i "povukla ga unutra". Hari prepričava kako ga je Megan tačno uputila do njene sobe, odnosno, kako su se sastali u Soho House-u, gde je odsela.

Naime, tada su bili u vezi tek dva meseca, a nakon što su bili na romantičnom putovanju u Bocvani, proveli su i nekoliko nedelja odvojeni jer je Hari bio na dugom odmoru s prijateljima.

Princ u memoarima prepričava kako je Megan odletela u London kako bi ga dočekala na dan godišnjice smrti njegove pokojne majke, princeze Dajane.

On dalje u knjizi otkriva kako mu je poslala poruku da je stigla u Ujedinjeno Kraljevstvo dok je on s princem od Velsa, Vilijamom, polagao cveće na majčin grob u Altorpu. Hari se vratio u London s Vilijamom i otišao da vidi Megan kasnije tog dana. U knjizi kaže da mu je rekla da tajnim putem ode do hotela i teretnog lifta, gde je sreo njenu prijateljicu po imenu Vanesa, koja ga je odvela do vrata njene hotelske sobe. Megan je ubrzo otvorila vrata i odmah ga obgrlila rukama, prisetio se.

- Povukla me unutra i zahvalila prijateljici jednim pokretom, a zatim brzo zalupila vratima pre nego što nas je iko video - piše.

Nije poznato na koju je lokaciju u Soho House-u vojvoda mislio, ali moguće je da je to ista ona na kojoj su imali prvi sastanak. Na adresi 76 Dean Street u Vestministeru u Londonu nalazi se gradska kuća koja uključuje mural morskog pejzaža. Nažalost, 2009. zgradu je opustošio požar, a 2015. vraćen joj je nekadašnji sjaj.

Inače, razna otkrića pljušte iz eksplozivnih memoara vojvode od Saseksa, a očekuje se da će ih ovih dana izlaziti još i više, s obzirom na to da je princ odlučio da otkrije još pikanterija u "Late Show" sa Stivenom Kolbertom u SAD.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

