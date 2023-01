SKANDALOZNA REAKCIJA BUDUĆEG OCA KAD JE SAZNAO POL BEBE: Uradio je NEŠTO NEOPROSTIVO, a evo šta kaže njegova žena! (VIDEO)

Otkrivanje pola bebe na spektakularan način sve je popularnije, a snimci ovih događaja redovno preplavljuju društvene mreže.

Jedan od takvih snimaka, na kome budući roditelji saznaju pol bebe, zbog neočekivane reakcije budućeg oca, postao je toliki hit na mrežama, da je na TikToku dostigao neverovatnu brojku od 27 miliona pregleda.

Budući roditelji su naime okupili porodicu i prijatelje na terenu za bejzbol, a pol bebe su otkrili tako što je iz improvizovane loptice izašao prah u plavoj boji nakon što ju je budući otac udario bejzbol palicom.

U trenutku kada su videli da će dobiti sina, buduća majka je od radosti potrčala u zagrljaj svom suprugu, a onda je on uradio nešto neočekivano - umesto da potrči njoj u susret, on je potrčao ka svojim drugovima koji su, kao i on, skakali od sreće i vikali.

Njegovi prijatelji glasno su slavili s budućim ocem, te se tako trenutak zajedničke proslave otkrivanja pola bebe brzo pretvorio u proslavu za tatu i njegove prijatelje.

Buduća majka, koja je objavila ovaj snimak na TikToku, dobila je gomilu negaticnih komentara zbog reakcije njenog partnera. Međutim, nju to nije dotaklo. Istakla je kako joj je najvažnije da je beba živa i zdrava i da veruje da će njen partner biti dobar otac.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:08 Mladen i Jelena na svadbi otkrili pol bebe