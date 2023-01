UMETNICA JE BILA, JESTE I BIĆE ZDRAVA! Konstrakta o iskustvu s Evrosongom i svojim favoritima: Otkrila da li bi opet na Evroviziju

Ana Đurić Konstrakta svojom pobedom obeležila je prošlogodišnje takmičenje "Pesma za Evroviziju". Ona je u Torinu osvojila visoko peto mesto, a sada je u intrevjuu za Kurir prokomentarisala kako sada gleda na celu evrovizijsku famu, kao i da li bi se opet prijavila za učešće na ovom takmičenju.

Na početku je prokomentarisala da li je zadovoljna onim što je postigla u prethodnih godinu dana.

- Zadovoljna sam - rekla nam je umetnica.

Da li stičete utisak da je vaša muzika postala popularna u trenutku kada je taj žanr bio nešto potpuno drugačije od onoga što je tada bilo aktuelno na našoj sceni i da je to doprinelo vašem uspehu na Evroviziji?

- Moja pobeda je bila van šina kojim obično idemo. Videćemo kako će dalje ići, da li smo ostavili uticaj na ovogodišnje takmičare.

Da li su se ljudi umorili od melodija koje su im do sada svakodnevno servirane?

- Ako smo mi uspeli da podstaknemo radoznalost za ono što se ne vidi na prvu loptu, onda je to važna stvar. Sama neafirmisanost kao takva ima nekog svog razloga.

Imate li nekog favorita na predstojećem takmičenju?

- Nisam još uvek videla ceo spisak takmičara "Pesme za Evroviziju 2023". Znam neki deo, ali kada pogledam sve onda ću moći da iznesem svoje mišljenje. Džipsija pratim na Instagramu, ali se ne poznajemo. Napravio je dosta dobru stvar, volela bih da to ljudi čuju. Ponosna sam što to postoji kod nas. Svakako je Džipsi doneo neki novi zvuk i izraz, ako je to paralela, drago mi je, ima tu dosta kvaliteta.

Da li je neko od ovogodišnjih takmičara od vas tražio neki savet?

- Ne. Još uvek mi niko nije tražio savet. Možda se neko javi povodom nastupa da pita za savet. Poznajem neke učesnike iz prošlog života. Dok ne vidim nastup, ne mogu da kažem da li će neko napraviti bum.

Vidite li sebe kao potencijalnu članicu žirija?

- Nisam dobila takav poziv da budem žiri. Možda će doći naknadno. Ono što stoji kao obaveza je naš nastup na poslednjoj večeri, gde u revijalnom delu izvodimo “In corpore sano”. I da time stavimo tačku na ovaj krug oko sunca.

Da li biste se opet prijavili za ovo takmičenje, uzevši u obzir sve što ste videli i doživeli tokom prošle godine?

- Sa ovim iskustvom ne bih ponovo ulazila u ovu priču. Završili smo, ali bih preporučila drugima da se prijave. Ja bih svakako izdržala ponovo taj pritisak od prošle godine.

Da li je umetnica posle prethodne turbulentne godine u potpunosti ozdravila ili je još u procesu ozdravljenja?

- Umetnica mora biti zdrava! Bila, jeste i biće!

