KONAČNO KRAJ RETROGRADNOG MARSA: Ova 4 znaka osetiće NAJVEĆE OLAKŠANJE, a nekima će se život NAGLO PREOKRENUTI!

Mars je pokretač planeta. To znači da se radi o vatrenoj planeti koja nas tera na akciju, na borbu i u ostvarenje svojih ciljeva. S obzirom na to da je Mars bio retrogradno pozicioniran od 30. oktobra 2022, pa sve do 12. januara 2023, u tom periodu mnogi su iskusili poteškoće u ostvarenju ciljeva i planova, ali tome sada dolazi kraj.

Ova "planeta ratnik" u svom direktnom hodu će iznenada svima pokazati kako na najjednostavniji način ostvariti sve svoje ciljeve, planove i želje, a zvezde će biti posložene tako da će svakoga samo gurati napred. Kada se Mars okrene direktno, odjednom ćemo videti načine za savladavanje prepreka na putu ka uspehu.

U nastavku saznajte kako će konkretno uticati na koji horoskopski znak.

Ovan

Ovnovi će konačno spoznati kako da izađu na kraj sa svojim dugogodišnjim problemima s kojima su se suočavali u vezi s agresivnim tonom i načinom komunikacije. Shvatiće kako da dobiju šta žele bez ljutnje, a mogli bi da im se razreše I konflikti u porodici. Ipak i dalje moraju da budu svesni svojih navika u ishrani i fizičkog zdravlja – jer bi ono mogli da bude na udaru.

Bik

Bikovi su se prošle godine mučili s nerešenim zakonskim pitanjima vezanim za finansije i neko nasledstvo, a sada će tim zavrzlamama napokon doći kraj. Neki će naslediti stanove ili zemljišta, a mogle bi da im se dogode i neočekivane povišice na poslu.

Blizanci

Blizanci koji se suočavaju s problemima u svom profesionalnom životu, osetiće olakšanje kada Mars krene direktnim hodom u znaku Bika. Ako je proteklih meseci dolazilo do sukoba u braku ili partnerstvu, sada će se ti problem rešiti – neki će uspeti da se stave u kožu partnera, a drugi će pak završiti vezu i to će im biti drago.

Rak

Direktno kretanje Marsa odviće se u Rakovoj jedanaestoj kući dobitaka i želja, tako da će problemi s kojima su se suočavali proći. Studenti mogu da se koncentrišu na svoje studije, a zaposleni Rakovi osetiće olakšanje na radnom mestu. Biće ambiciozni i znaće kako da se "proguraju" šefovima pred oči i zaseniti sve ostale kolege svojim uspehom.

Lav

Mars vlada devetom i četvrtom kućom za rođene u znaku Lava. Sada ova planeta kreće s direktnim kretanjem u desetoj kući znaka Lava, što u prevodu znači da će svi pripadnici ovog znaka doživeti pravi preporod na poslu. Dobijaće podršku mentora i šefova, te će naprosto blistati – što jako odgovara njihovoj narcisoidnoj naravi.

Devica

Rođenima u znaku Device Mars donosi posebno poboljšanje odnosa sa starijim članovima porodice, ali i s autoritetima na poslu. Imaće podršku članova porodice, samo treba da razvijaju empatiju i budu nežni u komunikaciji.

Vaga

Mars vlada drugom i sedmom kućom Vaga, a koje će se sada direktno kretati u osmom polju. Vage će osetiti olakšanje od raznih neizvesnosti i iznenadnih problema koji su ih pratili prošlih meseci, a iako će se mnogo toga u njihovom životu posložiti i dalje treba da budu na oprezu. Rešavanje finansijskih problema biće malo otežano, ali ne i neostvarivo.

Škorpija

Direktno kretanje Marsa za osobe rođene u znaku Škorpije značiće rešavanje sukoba u vezama i brakovima. Škorpije će tako spoznati kako kontrolisati svoj jezik i vatrenu narav, te će se manje svađati s okolinom, a to će dugoročno učiniti mnogo dobrog za stabilnost njihovog ljubavnog života.

Strelac

Kada je Mars direktan Strelčeve očekuju rešenja i pomirenje s određenim ljudima. Sada je važno da nauče kako da oproste. Izbegavajte poroke i vodite računa o zdravlju, to je u ovom periodu najvažnije, a sve ostalo će se posložiti tačno onako kako su želeli.

Jarac

Mars vlada četvrtom i jedanaestom kućom Jarčeva i sada postaje direktan u petoj kući dece, obrazovanja, romantičnih veza. Tako će prvo studenti Jarčevi koji su se mučili sa studijama zbog retrogradnog Marsa osetiti olakšanje i promenu energije. Neće osećati nemir ili paniku i moći će da se koncentrišu na učenje. Osim toga, uz direktan Mars u Biku, Jarčevi porodični odnosi će se naglo popraviti, a i u ljubavnim vezama će vladati mir i sloga.

Vodolija

Ako su Vodolije proteklih meseci na čekanje stavile bilo koji posao u vezi s prodajom ili kupovinom imovine ili planom zamene vozila, sve te planove sada možete da realizujete. Pogodno je doba za prodaju, kupovinu i investicije.

Ribe

Problemi s kojima su se Ribe suočavale s bliskim ljudima mogu biti rešeni jer će sada moći komunicirati i prenositi svoje ideje drugima na jasan način. U zdravstvenom smislu, izdržljivost i energija biće sjajni tokom ovog perioda.

